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Израиль заявил о потере ХАМАС контроля над севером Газы
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Хагари заявил о потере ХАМАС контроля над севером сектора Газа
Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, на юге есть более безопасный район для жителей анклава, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари.
Хагари отметил, что в «безопасный район» направлены «лекарства, еда и вода». Он отметил, что за день около 50 тыс. жителей анклава «перешли с севера сектора Газа на юг», поскольку осознали, что «ХАМАС потерял контроль на севере», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ со ссылкой на источник в службах безопасности Египта заявили, что соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время. При этом глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что прекращения огня не будет без освобождения заложников.