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СМИ: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время
Asharq: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время
Уже в ближайшее время могут быть достигнуты договоренности о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщил телеканал Asharq («Аш-Шарк») со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.
Источник рассказал, что израильские власти согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.