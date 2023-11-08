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    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    8 ноября 2023, 20:43

    СМИ: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время

    Asharq: Соглашение о перемирии в Газе может быть заключено в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Уже в ближайшее время могут быть достигнуты договоренности о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщил телеканал Asharq («Аш-Шарк») со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.

    Источник рассказал, что израильские власти согласились на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.

    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в интервью Ynet назвал «смешными» заявления постпреда РФ при ООН Василия Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права, а также допустил другие резкие высказывания.

    Коментарии (25)
    6 ноября 2023, 17:21
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранный агент, юморист Михаил Шац заявил, что планирует собирать средства для израильской армии.

    Шац заявил, что обеспечивает израильских военнослужащих обмундированием, палатками, дронами и прочим, пишет «Царьград».

    В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.

    Весной Шаца задержали на Бали перед концертом на 8 марта.

    Ранее другой иноагент и юморист Максим Галкин заявил, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения и отметил, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.

    Коментарии (57)
    6 ноября 2023, 02:18
    Ракета «Железного купола» упала на Израиль

    Ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион

    Ракета «Железного купола» упала на Израиль
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликованы видеозаписи того, как в результате сбоя ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион в Израиле.

    Сразу после запуска противоракета «Тамир» разворачивается и падает в жилом квартале, пишет «Московский комсомолец».

    Ришон-ле-Цион находится в 7 км от Тель-Авива, передает RT.

    Напомним, также в соцсетях была опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу.

    Коментарии (19)
    6 ноября 2023, 13:42
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты ракеты израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» упали на территории еврейского государства из-за технической неисправности, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, в воскресенье ракета «Железного купола» была выпущена на перехват снаряда из сектора Газа, из-за неисправности фрагменты ракеты-перехватчика упали на территории еврейского государства, при этом все цели были сбиты, передает ТАСС. О пострадавших информации не поступало.

    Ранее в соцсетях появились видео того, как ракета «Железного купола» упала на Израиль.

    Коментарии (9)
    7 ноября 2023, 19:10
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    @ Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, сообщил СМИ дипломатический источник.

    По его словам, но до сих пор нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП «Рафах», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российское посольство неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен. Источник подчеркнул, что в Москве надеются на скорейшее разблокирование Израилем выезда россиян из Газы.

    Напомним, источник сообщил, что эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    13 комментариев


    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (8)
    7 ноября 2023, 11:14
    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля Коэн раскритиковал генсека ООН Гутерриша за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
    @ Luiz Rampelotto,Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн резко раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

    «Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш!» – написал глава израильского внешнеполитического ведомства на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), сообщает «Коммерсант».

    Коэн заявил, что в секторе Газа против воли удерживаются более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, «а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей».

    «Проблемой» сектора Газа, по словам главы МИД Израиля, является радикальное движение ХАМАС, а не действия еврейского государства, направленные на уничтожение «этой террористической организации».

    В воскресенье Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

    Коментарии (22)
    6 ноября 2023, 18:12
    Sky News назвал три провала поездки Блинкена на Ближний Восток

    Sky News перечислил три провала в поездке Блинкена на Ближний Восток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом, заявил внешнеполитический обозреватель канала Sky News Доминик Уэгхорн.

    Визиты Блинкена в Израиль, на Западный берег реки Иордан, в Иорданию, Ирак и Турцию похожи на «дорогу в никуда», указал Уэгхорн в эфире Sky News, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, визиты преследовали несколько целей, но ни одна не была достигнута.

    Блинкен, полагает эксперт, намеревался убедить Израиль сделать паузу в боевых действиях, но предложение отклонили, поскольку Тель-Авив хочет сначала освободить заложников.

    Блинкен также хотел обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по конфликту Израиля и Палестины, но арабский мир счел такие беседы преждевременными с учетом бомбардировки Газы.

    Также Блинкен пытался «остановить расширение конфликта» в регионе, но он не встретился с представителями Ирана и ливанской «Хезболлы», потому об успехе этой миссии говорить не приходится, заключил обозреватель.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2023, 20:47
    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю историю

    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю ее историю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, заявил генсек Организации Антониу Гутерреш.

    За четыре недели убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта минимум за 30 лет, было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории ООН, сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что гуманитарный кризис сектора Газа перерос в «кризис человечества».

    Наземные операции Израиля и бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, церкви, мечети, объекты ООН, в том числе убежища, подчеркнул Гутерреш, передает ТАСС.

    По его словам, «никто не находится в безопасности». Мирных граждан в Газе боевики ХАМАС используют мирных жителей как живой щит.

    Генсек отметил, что «ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права».

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 18:15
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона начала ответный огонь после запуска 30 снарядов с ливанской территории, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Из Ливана по территории Израиля за час зарегистрировали около 30 запусков, израильская армия отвечает артиллерийским огнем в направлении источника, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Ранее Reuters сообщал, что движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 14:26
    ХАМАС разрешило выехать из Газы гражданам восьми стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев и палестинцев, имеющих двойное гражданство, которым 7 ноября разрешено покинуть сектор Газа через КПП Рафах.

    В опубликованных списках есть граждане Великобритании, Канады, Молдавии, Румынии, Украины, Филиппин, Франции и ФРГ, граждан России в списках нет, передает ТАСС.

    Желающие покинуть Газу должны присутствовать на КПП Рафах в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве), чтобы облегчить себе процесс перехода, говорится в заявлении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) в 10.49 мск.

    Ранее ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2023, 09:58
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

    Истребители ЦАХАЛ уничтожили ответственного за спецоперации ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Всего, по данным армии Израиля, было уничтожено «несколько террористов». Мусса, по данным ЦАХАЛ, отвечал за спецоперации движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Также в пресс-службе армии сообщили о ликвидации командиров батальонов ХАМАС в наземных боях.

    Помимо этого, сухопутные силы Израиля взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. На территории лагеря размещены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные туннели.

    Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.

    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    13 комментариев


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      Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

      Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

      0 комментариев
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Откуда появился Гитлер

      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

      17 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

      Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

      19 комментариев
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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

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