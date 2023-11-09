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    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    29 комментариев
    9 ноября 2023, 08:16

    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

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    6 ноября 2023, 14:43
    Лавров назвал условие диалога с Западом

    Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учете российских интересов

    Лавров назвал условие диалога с Западом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    «Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», – сказал он, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, Запад, может быть, рано или поздно осознает бесперспективность нынешнего антироссийского курса. Но этот вопрос следует задавать нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, утративших стратегическое видение и слепо следующих в кильватере пагубной американской линии, полагает он.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США.

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    8 ноября 2023, 14:14
    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов

    Набиуллина: Конфискация активов России за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы; конфискация российских активов за рубежом приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина на форуме Finopolis 2023 отметила, что подобный шаг повлиял бы на развитие глобальной финансовой системы, передает ТАСС.

    Глава ЦБ выразила надежду, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

    Также Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска.

    Банк России, по ее словам, всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. Риск, как отметила председатель ЦБ, уменьшился на эту сумму.

    Набиуллина добавила, что, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов.

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (53)
    8 ноября 2023, 07:37
    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»

    Ростех: ВС России начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью

    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    В холдинге сообщили, что усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

    В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев заявлял о планах нарастить в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 25 раз.

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    8 ноября 2023, 21:57
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

    По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций Госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами), заключается в закручивании гаек, и это критически важно», передает РИА «Новости».

    Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта. «Наша цель – задушить его», – сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Коментарии (34)
    6 ноября 2023, 12:42
    В США признали главную ошибку властей относительно Путина

    Foreign Affairs: Власти США неверно поняли, как вести дела с Путиным

    В США признали главную ошибку властей относительно Путина
    @ Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти допустили ошибку относительно президента России Владимира Путина, поскольку не поняли, как с ним нужно вести дела, пишет издание Foreign Affairs.

    Отмечается, что если влиятельные политики США будут и дальше неправильно понимать Путина и считать, что единственный способ коммуникации с ним – демонстрация силы, то они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает Ura.ru.

    Вместо этого США следует искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Москвой.

    Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле.

    Коментарии (26)
    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (15)
    8 ноября 2023, 05:59
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации

    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».

    «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».

    Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».

    Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.

    Коментарии (6)
    8 ноября 2023, 13:24
    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов

    Песков: Конфискация резервов России повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение

    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Попытки изъять российские авуары Песков назвал незаконными, отметив, что это «противоречит всем возможным правилам». По его словам, Москва намерена оспаривать подобные действия, причем бессрочно. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля пообещал, что Россия проработает ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», – сказал он.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    Коментарии (44)
    7 ноября 2023, 13:34
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    @ mil.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М шифр «Ясень-М» в ходе госиспытаний выполнила пуски крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковой ракеты «Оникс», сообщил близкий к Минобороны источник.

    Источник ТАСС сообщил, что пуск осуществлен из подводного положения из акватории Белого моря.

    Официальных сообщений на этот счет пока не поступало.

    Еще в августе сообщалось, что АПЛ «Красноярск» во время госиспытаний выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

    Коментарии (22)
    7 ноября 2023, 20:59
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО

    Федор Лукьянов указал на предпосылки выхода России из ДОВСЕ

    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписывался в совершенно других реалиях, которые к сегодняшнему дню не имеют никакого отношения. Выход России из договора стал логичным и закономерным шагом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, а страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в соглашении.

    «Это был договор совершенно другой эпохи. Изначально он готовился фактически на исходе холодной войны, но еще в период существования Варшавского договора. А вступил в силу он после того, как СССР и ОВД уже не существовало. Позднее в 1999 году документ был адаптирован под новые реалии», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай».

    «Но адаптированный вариант соглашения в силу так и не вступил, поскольку он не был ратифицирован большинством стран. Примечательно, но западные страны не спешили ратифицировать ДОВСЕ, ссылаясь на якобы невыполнение Россией конкретных вещей, в частности связанных с пребыванием небольшого контингента в Приднестровье. На деле же они пытались выторговать для себя разные преференции», – напоминает политолог.

    «К слову, решение о том, что Москва не будет в полной мере участвовать в договоре, было принято давно, еще в 2007 году. Оно продиктовано тем, что документ на тот период времени практически не работал. Процесс тянулся долго, а сейчас он подошел к логическому завершению», – указывает эксперт.

    «Неудивительно и то, что вслед за Россией другие страны объявили о бессрочной приостановке своего участия, поскольку договор подразумевал именно нашу страну как визави. Сейчас, конечно, можно говорить, что вступление Финляндии в НАТО и рассмотрение аналогичной заявки от Швеции стало последней каплей в чаше терпения. Но я склонен считать, что даже без этого расширения ДОВСЕ был обречен», – заключил Лукьянов.

    Ранее МИД РФ объявил о завершении процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

    На Смоленской площади также указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

    Подчеркивается, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

    Вскоре после этого стало известно, что страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

    Коментарии (2)
    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 09:34
    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности

    Власти США сочли зависимость от ядерного топлива из России «угрозой нацбезопасности»

    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам необходимо избавиться от зависимости от российского ядерного топлива, это представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, считает руководитель американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

    Хафф отметила, что США должны избавиться от зависимостей в этой сфере, «особенно от России». Если Вашингтон не предпримет никаких действий, Россия «продолжит удерживать этот рынок», заявила Хафф в интервью газете Financial Times.

    По ее словам, это «действительно важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что около 20% топлива, которые используются американскими реакторами, идет по контрактам с российскими поставщиками. Это вызывает у чиновницы «серьезную озабоченность».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему США никак не могут избавиться от российского ядерного топлива.

    Коментарии (13)
    7 ноября 2023, 14:51
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» на Купянском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Также в сводке говорится, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Украинские националисты потеряли до 170 человек убитыми и ранеными, а также два пикапа и орудие Д-30.

    «Южная» группировка войск на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на этом направлении, как сообщили в Минобороны, составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны около Угледара и Старомайорского (ДНР). Противник потерял до 70 военных, танк, две бронемашины, а также САУ «Гвоздика».

    Российские военные на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й мехбригад ВСУ под Работино, Малой Токмачкой и Степовым Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли до 60 военных, три БМП.

    В ходе контрбатарейной борьбы, согласно данным МО РФ, поражены: артиллерийская система М777, а также американская буксируемая гаубица М119.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», добавили в Минобороны. Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с уничтоженной боевой машиной пехоты CV9040C шведского производства.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 09:39
    СМИ нашли объяснение отказу главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

    Hurriyet: Глава МИД Турции Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Блинкеном из-за невежливости

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала ранее проявленная главой американской дипломатии невежливость, сообщила газета Hurriyet.

    В турецких СМИ и соцсетях распространены кадры со встречи Фидана и Блинкена, где видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря, передает РИА «Новости».

    Как полагает издание Hurriyet, в то время, когда машина Блинкена подъехала к зданию турецкого ведомства, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра, при этом в то время, когда разговаривавший по телефону Блинкен не вышел из машины, Фидан вернулся в здание.

    После этого Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Напомним, канал Sky News заявил, что поездка Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом.

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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Почему на Украине внезапно стали защищать русский язык

    На Украине ни с того ни с сего вскипела новая схватка вокруг русского языка. Скандально известной Ирине Фарион внезапно предъявили претензии о «недопустимости дискриминации по языковому принципу». Что происходит и почему на самом деле проблема русского языка не имеет к конфликту реального отношения? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов
      Олимпиада в Париже может оказаться последней

      Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

      Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Откуда появился Гитлер

      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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