Испанский министр призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

И.о. министра по социальным правам Испании Беларра призвала страны разорвать дипотношения с Израилем

Tекст: Антон Антонов

Беларра заявила о необходимости направить «правильный политический посыл» об отказе «иметь отношения с военным преступником». Комментируя возможные шаги по отношению к Израилю в связи с его действиями в секторе Газа, Беларра отметила, что «можно многое сделать». Она заявила, что можно «ввести санкции против Нетаньяху и его политического кабинета, подать в Международный уголовный суд на всех, кто несет ответственность за нанесение ударов по Газе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

Напомним, несколько стран уже отозвали своих послов из Израиля. Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником».