  • Новость часаШойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных
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    Сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии
    США создали «советско-американскую» систему ПВО для ВСУ
    Глава Дагестана назвал события в аэропорту Махачкалы беспределом и нарушением закона
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    The Times: Залужный поспорил с Зеленским о судьбе контрнаступления
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    Главы кавказских регионов России призвали не допускать межнациональную рознь
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    24 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    30 октября 2023, 08:50

    В Анкаре объяснили планы Эрдогана признать Израиль «военным преступником»

    РИА «Новости»: Турция не хочет точки невозврата с Израилем, но в секторе Газа запредельный градус жестокости

    Tекст: Вера Басилая

    Оставаться безучастным к запредельной жестокости невозможно, с этим и связано заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении объявить Израиль «военным преступником», заявил дипломатический источник в Анкаре.

    Собеседник РИА «Новости» отметил, что в последнее время Анкара и Тель-Авив сделали ряд шагов для нормализации отношений: назначили послов, появились совместные проекты в энергетической сфере, шла подготовка к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль.

    По его словам, Израиль проявил запредельную жестокость в секторе Газа, с этим и связана реакция Эрдогана, но Анкара не хочет точки невозврата с Израилем.

    Ранее Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль «военным преступником», назвав еврейское государство оккупантом и группировкой. При этом он отметил, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

    После заявлений Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру забрать ХАМАС к себе.

    29 октября 2023, 17:28
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе

    В США напомнили об ответственности Израиля за защиту мирного населения в Газе

    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль несет ответственность по международному праву за защиту мирного населения в Газе при ударах с воздуха и наземных боевых действиях, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан добавил, что Вашингтон продолжает задавать Израилю «сложные вопросы» относительно действий страны в рамках эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Салливан заявил, что США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов. По его словам, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране».

    Напомним, пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что блокада и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС являются военными преступлениями.

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    29 октября 2023, 19:20
    В Германии назвали ужасающими масштабы антисемитизма в стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью изданию Bild раскритиковал проявления антисемитизма в стране.

    Масштабы антисемитизма в стране он назвал ужасающими. Также Хабек напомнил, что страна несет историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии, передает ТАСС.

    Напомним, что в Германии за несколько недель было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом.

    25 октября в генпрокуратуре Дюссельдорфа возбудили дело в отношении планировавшего устроить теракт на произраильской демонстрации в городе Дуйсбурге исламиста.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения. Шольц в эфире канала ARD заявил, что с такими демонстрациями «нельзя мириться». Кроме того, он призвал жителей Германии поддержать сограждан-евреев, гарантировать их безопасность и проявить с ними солидарность.

    Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером 18 октября в столичном районе Нойкельн вновь собрались протестующие. Акция перешла в столкновения с полицией, которые продолжались несколько часов.

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

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    29 октября 2023, 20:45
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе

    Военный эксперт Шеповаленко: Разрушения в Газе становятся «панцирем» для тоннелей ХАМАС

    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    @ Hannibal Hanschke/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Преимущество Израиля в артиллерии и авиации нивелируется масштабными завалами в Газе, которые ХАМАС использует как «панцирь» для защиты своих подземных коммуникаций. В результате вместо проведения крупной сухопутной операции ЦАХАЛ придется действовать лишь на нескольких направлениях, нанося рассекающие удары. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Шеповаленко.

    «Действия бронированной техники в городе всегда осложнены, а в разрушенном населенном пункте ей действовать вдвойне сложнее. Так что первая проблема ЦАХАЛ в рамках наземной операции – это завалы. В этих условиях обеспечить поддержку бронетехникой малых групп пехоты почти невозможно – танки будут садиться на брюхо, а бронеавтомобили порежут покрышки», – говорит Максим Шеповаленко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий.

    По мнению собеседника, это вынудит израильтян сделать упор на дальнобойные высокоточные средства поражения – артиллерию и авиацию. «На фоне разрушений возрастает сложность работы и с тоннелями ХАМАС. В них палестинцы могут спрятать многое – и оружие, и продовольствие, и топливо, и заложников. В свое время во Вьетнаме подобные подземные коммуникация вызывали сложности даже у американцев. И это при условии, что сами ходы были не столь капитально отстроены, как в Газе», – указывает он.

    «Подземные коммуникации позволяют ХАМАС перемещаться буквально по всей территории сектора, причем вне огневого воздействия. Не исключаю, что эту возможность они используют для выхода в тыл израильтянам с целью создания огневых мешков», – рассуждает эксперт.

    «Важно и то, что обнаружить тоннели будет непросто. Плюс, образовавшиеся на поверхности завалы создают своего рода «зонтик», укрывающий их от внешнего воздействия. Пробить такой «панцирь» непросто. К возможности затопления тоннелей я также отношусь скептически – да, часть коммуникаций будет подтоплена, но кто знает, сколько еще останется в распоряжении ХАМАС?», – указывает Шеповаленко.

    «Для того, чтобы сделать улицы доступными для бронетехники, Израилю придется разгрести завалы. Для этого потребуется инженерная техника, которую в случае необходимости могут предоставить американцы из наличных европейских или ближневосточных запасов. Но важно понимать, что как только она окажется на территории Газы, она мгновенно превратится в мишень для противотанковых ракет и средств ближнего боя, в первую очередь, гранатометов», – полагает собеседник.

    В связи с этим эксперт уверен, что ЦАХАЛ придется действовать лишь ограниченно на нескольких направлениях, «затем они будут выбирать конкретные объекты и наносить рассекающие удары».

    «Затем противостояние сведется к работе штурмовых групп легкой пехоты. Палестинцам вести бой в таких условиях легче, поскольку они хорошо знают свою территорию и находятся в обороне. А израильтянам придется быть все время начеку, ведь по ним может быть нанесен удар с любой стороны и в любое время», – замечает Шеповаленко.

    «ЦАХАЛ, скорее всего, также будет использовать переносные противотанковые комплексы и прочие средства ближнего боя. Но тогда встает вопрос об уровне подготовки военных. Я сомневаюсь, что израильская пехота, состоящая преимущественно из призывников, пусть и проходящих регулярные сборы, сможет полноценно противостоять мотивированным и постоянно нарабатывающим боевой опыт палестинцам. Да, у Тель-Авива есть обученные спецподразделения, но их мало», – говорит эксперт.

    «Последний боевой опыт у израильских военных был в 2006 году в Южном Ливане. А крупная война датируется 1973 годом. Но одно дело – «сидеть за броней» на открытой местности, и совершенно другое – сектор Газа. Большая армия, состоящая преимущественно из мобилизованных, может стать проблемой для Израиля», – рассуждает собеседник.

    «При этом у палестинцев есть так называемые «шайтан-трубы» – переносные реактивные пусковые установки. Да, они не дают высокой точности, но для работы по площадным целям вполне годятся. А в городе с таким масштабом разрушений быстро не спрячешься, не нырнешь в ближайший подвал, его еще надо найти», – заметил он. Единственное, что по мнению Шеповаленко, может помочь ЦАХАЛ, это работа разведки, которая у Израиля «довольно неплохо организована».

    «На Ближнем Востоке ставки гораздо выше, чем на Украине. Именно поэтому американцы будут готовы предоставить Израилю современные образцы вооружения и иную военную помощь. Это не ВСУ, которым можно дать то, что самим уже не нужно», – считает собеседник.

    «Для США и Израиля нынешняя война – момент истины. Прокол с этой операцией станет фатальным для Тель-Авива. И тогда не очень понятно, кто сможет стать боеспособным союзником США на Ближнем Востоке. Проблема в том, что Израиль уже не может бездействовать, а хороших сценариев развития событий для Тель-Авива лично я не вижу», – заключил эксперт.

    Напомним, Израиль отложил планы по проведению крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными. Об этом сообщает газета The New York Times. Издание указывает, что решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином».

    Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

    При этом днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна приступила ко второму этапу войны. В телеобращении к нации он заверил, что это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Кроме того, премьер пообещал, что все обстоятельства атаки 7 октября будут тщательно расследованы, но после окончания боевых действий.

    Напомним, в пятницу представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны». Однако вскоре неназванный израильский чиновник пояснил, что речь идет о северной части палестинского анклава.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы.

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    29 октября 2023, 16:33
    Главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Глава Карачаево-Черкесии заявил о недопустимости разжигания межнациональной розни

    Tекст: Кристина Цыцура

    На фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

    Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

    Он отметил, что народы Российской Федерации и Карачаево-Черкесии – едины, а любые попытки межнациональной розни – не допустимы. Темрезов в Telegram-канале указал, что сейчас крайне важно сохранять стабильность, гражданское единство и спокойствие в регионе.

    Также глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

    По его словам, этот инцидент никак не красит тех, кто поддался на провокации и позволил собой манипулировать. Из-за распространенных нашими врагами фейков совсем еще молодые ребята оказались на грани нарушения закона.

    Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков в свою очередь назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

    Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

    Напомним, в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

    Меликов также призвал жителей Дагестана быть благоразумными. По его словам, «происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду – раскачать обстановку в нашей стране». Произошедшее в Махачкале и Хасавюрте он назвал ярким тому примером.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.

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    29 октября 2023, 12:47
    СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

    NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе и ведет несколько ограниченных

    СМИ: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе
    @ Ilia Yefimovich/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

    По данным The New York Times, решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином израильским коллегам». Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей, передает ТАСС.

    По мнению представителей Пентагона, Израиль, судя по всему, проводит поэтапную операцию, во время которой после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС в дело вступают более крупные силы. Как приводит издание слова бывшего офицера ЦРУ Мика Малроя, как только обнаруживаются слабые места, бреши, привлекаются основные ударные силы.

    Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

    Напомним, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны и сообщил, что израильские военные вошли в сектор Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС.

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    29 октября 2023, 18:37
    В Белом доме назвали реальной угрозу разрастания палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    В США воспринимают реальной угрозу разрастания палестино-израильского конфликта, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу ABC News.

    По его словам, США предпринимают необходимые меры для защиты своих сил, делают серьезные, системные и продолжающиеся шаги, а также работают с другими странами в регионе, чтобы удержать этот конфликт от разрастания, передает РИА «Новости».

    Ранее Салливан заявил, что США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов. По его словам, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране».

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    29 октября 2023, 20:53
    Посла России в Израиле вызвали в МИД в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД Израиля в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву, сообщила пресс-служба израильского ведомства.

    Посла вызвали в МИД Израиля для выражения протеста. Викторову разъяснили, что Израиль «со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях», передает РИА «Новости».

    Напомним, в четверг представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Россию с визитом. Российская сторона обсудила с ХАМАС ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    Министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию и призвало немедленно изгнать террористов ХАМАС из Москвы.

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    29 октября 2023, 16:46
    В МИД объяснили цели новой резолюции США в ООН по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Ольга Иванова

    США в своем новом проекте резолюции в ООН не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотели закрепить за Израилем право на самооборону, заявили в МИД России.

    На сайте ведомства указывает, что Вашингтон преследовал цели далекие от задачи прекращения кровопролития и облегчения страданий мирных палестинцев и израильтян. В МИД указали, что проект США «был пронизан односторонним осуждением движения ХАМАС с закреплением за Израилем права на самооборону».

    Напомним, Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США. При этом Совет Безопасности ООН не принял и предложенный США проект резолюции, в котором нет призыва к прекращению огня.

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    30 октября 2023, 03:38
    Американский военный заявил о возможности уничтожения Израиля из-за политики США

    Американский полковник в отставке Макгрегор: От Израиля может ничего не остаться

    Tекст: Антон Никитин

    Повышение ставок на Ближнем Востоке со стороны США может привести к уничтожению Израиля, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    Эксперт заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что есть все предпосылки для очень крупной войны. Как отметил Макгрегор, США обостряют ситуацию по всем направлениям, так как, похоже, считают, что повышение ставок работает, передает РИА «Новости».

    По его словам, США опробовали эту стратегию на Украине, где «обостряли, обостряли и обостряли ситуацию», и в результате Украина оказалась в руинах.

    По мнению эксперта, США «вступают в конфронтацию» со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.

    «Я очень боюсь, что, если эта региональная война (палестино-израильский конфликт) продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться», – предупредил Макгрегор.

    Накануне в Белом доме назвали реальной угрозу разрастания палестино-израильского конфликта.

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    29 октября 2023, 17:15
    США потребовали от Израиля использовать получаемое оружие по «законам войны»

    Tекст: Кристина Цыцура

    США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По словам Салливана, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у Конгресса страны 106 млрд долларов на поддержку Украины и Израиля.

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    29 октября 2023, 12:31
    В ООН сообщили о разграблении складов с гуманитарной помощью в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о разграблении нескольких складов с гуманитарной помощью в секторе Газа.

    Как приводит сообщение агентства телеканал Al Arabiya, тысячи людей ворвались на несколько складов и распределительных центров БАПОР в центральных и южных районах сектора Газа и унесли пшеничную муку, предметы первой необходимости, средства гигиены, передает ТАСС. По его информации, на одном из складов БАПОР хранятся гуманитарные грузы, прибывающие в палестинский анклав из Египта.

    В агентстве подчеркивают, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения.

    Ранее борт МЧС России прибыл в Египет с гуманитарной помощью для сектора Газа.

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    29 октября 2023, 13:03
    Премьер Израиля после критики извинился за упреки в адрес службы безопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился за публикацию, в которой обвинил службу безопасности страны за то, что они не предупредили о возможном нападении ХАМАС.

    Премьер, комментируя атаку ХАМАС, заявил, что «произошло упущение», отметив, что после войны это будет тщательно расследовано. Нетаньяху заявил, что не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Это заявление вызвало шквал критики со стороны некоторых политиков – и было удалено.

    Позже премьер заявил, что был неправ, и попросил прощение за публикацию.

    «Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат Армии обороны Израиля», – написал глава правительства в социальной сети.

    Ранее в ЦАХАЛ заявили о том, что уничтожили 450 военных объектов ХАМАС.

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    29 октября 2023, 21:29
    МИД Франции осудил атаки Израиля против гражданского населения Палестины

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД Франции призвали Израиль защитить палестинское население, а также осудили атаки, которые привели к гибели гражданских лиц.

    В МИД Франции призвали власти Израиля особенно принять меры для защиты жителей Сусии, «которым угрожает неизбежная опасность», передает РИА «Новости».

    Франция также осудила атаки, которые привели к гибели многих мирных граждан в последние дни. В ведомстве отметили, что учащаются случаи насилия израильских поселенцев против населения Палестины, назвали их неприемлемыми.

    Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Израиль несет ответственность по международному праву за защиту мирного населения в Газе при ударах с воздуха и наземных боевых действиях.

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    29 октября 2023, 22:37
    Президиум ДУМ призвал мусульман не участвовать в межнациональных конфликтах

    Президиум ДУМ призвал мусульман не поддаваться на призывы о преследовании людей по национальному и религиозному принципу

    Tекст: Антон Никитин

    Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне эскалации палестино-израильского конфликта призвал мусульман не поддаваться на призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, говорится в заявлении пресс-службы ДУМ.

    Президиум ДУМ настоятельно призвал российских мусульман не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине – России, передает ТАСС.

    В Духовного управления мусульман подчеркнули, что любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными.

    Президиум ДУМ призвал федеральные и местные органы власти незамедлительно реагировать на инциденты.

    «Готовы объяснить представителям органов власти отношение ислама к подобным эксцессам и заявляем о необходимости интенсификации государственно-конфессионального взаимодействия, не дожидаясь обострения ситуации», – добавили в Духовном управлении мусульман.

    Ранее блогер Юрий Подоляка, комментируя инциденты с участием жителей северокавказских республик, отметил, что за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

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    29 октября 2023, 18:06
    МВД Палестины обвинило Израиль в ударе по окрестностям больницы в секторе Газа

    МВД Палестины обвинило Израиль в ударе по окрестностям больницы Аль-Кудс в секторе Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль нанес удар по окрестностям больницы Аль-Кудс в секторе Газа, сообщило МВД Палестины.

    Отмечается, что больница находится в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа, передает РИА «Новости».

    До этого палестинский Красный Полумесяц сообщал, что около 12 тыс. человек укрываются в этой больнице. Кроме того, 20 октября сообщалось, что израильские власти направили предписание об эвакуации людей из больницы Аль-Кудс на севере сектора Газа.

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    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

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    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

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    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

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    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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