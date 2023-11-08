Робот убил человека в Южной Корее

Промышленный робот раздробил лицо и грудь мужчине в центре распределения сельхозпродукции в Южной Корее

Tекст: Антон Антонов

Сотрудник, которому было около 40 лет, проводил испытания робота. Они должны были состояться в понедельник, но были отложены на два дня в связи с сообщениями о проблемах с датчиком робота, пишет Koreaboo со ссылкой на Yonhap.

Когда мужчина осматривал датчик робота, призванного поднимать коробки с перцем, произошел сбой. В результате робот, вероятно, принял человека за коробку, схватил его и прижал к конвейерной ленте, раздробив лицо и грудь. Мужчину доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

Отмечается, что это не первый подобный несчастный случай в Южной Корее – так, весной мужчина получил серьезные травмы из-за робота на заводе автозапчастей.



