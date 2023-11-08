Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.0 комментариев
Офисы МФЦ в новых регионах России приняли более 1,4 млн заявлений с начала года
Министерство экономического развития России подвело итоги предоставления госуслуг в новых регионах страны с начала этого года – всего за 10 месяцев в центры «Мои документы» поступило свыше 1,4 млн заявлений.
Из общего числа около 900 тыс. заявлений подано на получение федеральных госуслуг и более 500 тыс. – региональных. В октябре еженедельный прирост обращений граждан превысил 56 тыс. заявок, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя в августе.
Отмечается, что помимо оформления полисов ОМС, ИНН и СНИЛС увеличился спрос на получение услуг Росреестра, МВД и ЗАГС. Жители отдельных регионов стали чаще обращаться за оформлением различных социальных выплат.
На сегодняшний день в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях работают 94 офиса «Мои документы», 77 из них в этом году переехали в обновленные помещения. До декабря при поддержке российских регионов-шефов будут отремонтированы еще шесть, а в 2024 году – пять офисов.
Директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев указал на необходимость повышения доступности госуслуг большему числу граждан и улучшения клиентского сервиса в связи с увеличением количества обращений в офисы «Мои документы».
«В частности, для удобства работающего населения центры госуслуг должны быть открыты по будням после 18.00, а в крупных населенных пунктах – и в выходные дни. Кроме того, в офисы «Мои документы» необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов – над вопросом комплектации кадров лучшими сотрудниками, организации их обучения мы также сейчас работаем», – отметил он.