Офисы МФЦ в новых регионах России приняли более 1,4 млн заявлений с начала года

Tекст: Валерия Городецкая

Из общего числа около 900 тыс. заявлений подано на получение федеральных госуслуг и более 500 тыс. – региональных. В октябре еженедельный прирост обращений граждан превысил 56 тыс. заявок, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя в августе.

Отмечается, что помимо оформления полисов ОМС, ИНН и СНИЛС увеличился спрос на получение услуг Росреестра, МВД и ЗАГС. Жители отдельных регионов стали чаще обращаться за оформлением различных социальных выплат.

На сегодняшний день в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях работают 94 офиса «Мои документы», 77 из них в этом году переехали в обновленные помещения. До декабря при поддержке российских регионов-шефов будут отремонтированы еще шесть, а в 2024 году – пять офисов.

Директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев указал на необходимость повышения доступности госуслуг большему числу граждан и улучшения клиентского сервиса в связи с увеличением количества обращений в офисы «Мои документы».

«В частности, для удобства работающего населения центры госуслуг должны быть открыты по будням после 18.00, а в крупных населенных пунктах – и в выходные дни. Кроме того, в офисы «Мои документы» необходимо привлекать высококвалифицированных специалистов – над вопросом комплектации кадров лучшими сотрудниками, организации их обучения мы также сейчас работаем», – отметил он.