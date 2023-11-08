8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.15 комментариев
Путин: Россия и Китай не создают военных союзов
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.
«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», – сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем, передает ТАСС.
Путин в ходе встречи попросил передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, а также слова благодарности за теплый прием. Российский лидер подчеркнул, что между ним и китайским коллегой сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения», что дает возможность поддерживать стратегический характер межгосударственных связей.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества.