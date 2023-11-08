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    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    22 комментария
    8 ноября 2023, 15:29

    Путин: Россия и Китай не создают военных союзов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов, отношения России и Китая носят конструктивный характер.

    «Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки», – сказал Путин на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем, передает ТАСС.

    Путин в ходе встречи попросил передать привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, а также слова благодарности за теплый прием. Российский лидер подчеркнул, что между ним и китайским коллегой сложились «дружеские, хорошие личные и деловые отношения», что дает возможность поддерживать стратегический характер межгосударственных связей.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества.

    8 ноября 2023, 13:51
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    @ Hannes P Albert/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» (G7) не станут возвращать России замороженные в начале спецоперации активы до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине, следует из заявления глав МИД «Семерки» по итогам встречи в Токио.

    В коммюнике указано, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными в соответствии с правовыми системами стран-участниц, передает ТАСС.

    Также стало известно, что представители 31 страны присоединились к инициативе G7 о долгосрочной поддержке Украины в вопросе безопасности.

    Ранее страны «Группы семи» пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

    Коментарии (14)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    13 комментариев


    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 19:55
    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели шести человек в результате обстрела со стороны ВСУ

    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

    По предварительной информации, украинский снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, произошло обрушение перекрытий, шесть человек погибло, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Подробные данные о случившемся выясняются, добавил Кулемзин.

    Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали пять мирных жителей.

    Коментарии (23)
    8 ноября 2023, 09:46
    Путин заявил о попытках расшатать обстановку в странах СНГ

    Путин: Ряд стран стремится расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть

    Tекст: Александра Юдина

    Некоторые страны пытаются расшатать в странах Содружества Независимых Государств легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, глобальная нестабильность проецируется в том числе и на Евразию, а действия ряда стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти и нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что все еще сохраняются общие для стран СНГ угрозы – терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

    Путин подчеркнул, что эти факторы требуют не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы.

    «Важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал Советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования», – заметил президент.

    В заключение российский лидер заверил, что сотрудничество по линии Советов безопасности будет и впредь служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ, выработке согласованных подходов для достижения общих целей.

    Ранее Путин назвал обстановку в мире крайне напряженной, отметив, что Содружество Независимых Государств является неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии.

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    8 ноября 2023, 04:55
    МВД объявило в розыск выдавшего «oрдер на арест» Путина судью МУС

    МВД России объявило в розыск судью МУС Годинеса, выдавшего «oрдер на арест» Путина

    Tекст: Антон Никитин

    Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    Согласно базе МВД России, Годинес Сeрхио Херардо Угaльде разыскивается по статье Уголовного Кодекса РФ, передает ТАСС.

    Напомним, 25 сентября МВД России объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского по уголовной статье.

    Напомним, в марте МУС в нарушение норм международного права выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

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    8 ноября 2023, 01:10
    Путин назвал формирование справедливого миропорядка тенденцией мирового развития

    Путин: Формирование справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития

    Tекст: Антон Никитин

    Формирование более справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития, неотъемлемой составляющей этого процесса является уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права.

    Глава государства подчеркнул, что неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

    Президент России назвал очевидным, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений.

    «При этом непременное, неотъемлемое условие – это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте», – подчеркнул Путин.

    Глава государства отметил, что важным шагом для достижения этой цели Россия считает создание широкого интеграционного контура – Большого евразийского партнерства – путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка. На Западе эти принципы назвали «Доктриной Путина».

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    8 ноября 2023, 02:59
    Путин назвал русский язык общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана

    Путин назвал русский язык общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы России и Казахстана

    Tекст: Антон Никитин

    Учитывая рост в Казахстане потребности в изучении русского языка, который является общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы между странами, Россия готова строить в республике школы и расширять совместную образовательную инфраструктуру, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что русский язык – это, несомненно, наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу.

    Президент России процитировал казахского народного мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, переводившего классиков русской литературы на казахский язык: «Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». «Их он называл «ключом к жизни», – отметил Путин.

    Президент России напомнил, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов. «Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами», – указал российский лидер.

    Путин отметил, что в 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тыс. студентов из Казахстана.

    Напомним, 2 ноября уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов в целях их дальнейшего обучения в детских садах и школах.

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    8 ноября 2023, 06:38
    Рамасвами заявил о превосходстве России над США в гиперзвуковом и ядерном оружии

    Претендент на пост президента США Рамасвами заявил о превосходстве России над США в гиперзвуковом и ядерном оружии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия превосходит Соединенные Штаты в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, заявил претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами на митинге своих сторонников в Майами.

    Рамасвами заявил, что Россия превосходит США по ядерному потенциалу, а также по гиперзвуковым ракетам. Он также выступил с утверждением, что Россия якобы «находится в альянсе» с Китаем, передает ТАСС.

    В минувшую субботу секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия является обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

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    7 ноября 2023, 19:29
    ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в России в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постепенное снижение годовой инфляции в России ожидается весной 2024 года, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России (ЦБ).

    Инфляция будет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе, передает ТАСС.

    «В дальнейшем расширение спроса будет соответствовать темпам прироста внутренне ориентированного выпуска и поэтому не будет вызывать повышенного роста цен», – отмечается в документе. Прогнозный диапазон по инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%.

    Ранее ЦБ назвал среднюю ключевую ставку в России до конца 2023 года.

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    8 ноября 2023, 03:49
    Белоусов представил Путину законопроект о технологической политике России

    Первый вице-премьер Белоусов представил президенту Путину законопроект о технологической политике России

    Tекст: Антон Никитин

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о высокой стадии подготовки законопроекта о технологической политике России. Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России.

    Белоусов напомнил, что по поручению президента России в мае правительство приняло концепцию технологического развития, после чего практически сразу же приступило к разработке закона о технологической политике, который закрепляет основные идеи, основные концепты этого утвержденного документа, передает РИА «Новости».

    Белоусов заверил, что сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

    «Я проводил согласительное совещание по замечаниям Минфина, которых больше всего, как обычно. Мне кажется, мы обо всем договорились, во всяком случае, формально этот этап прошел», – добавил первый вице-премьер.

    Кроме того, Белоусов рассказал, что несколько дней назад провел совещание с правоохранительными органами по нормам законопроекта, которые касаются так называемого «права на риск». По его словам, и с Федеральной службой безопасности (ФСБ), и с Министерством внутренних дел (МВД) удалось найти общее понимание. «Кое-что сейчас доделываем, но в общем решения там все найдены», – доложил первый вице-премьер.

    Белоусов назвал разрабатываемый закон уникальным, поскольку в нем идет речь о реализации технологического суверенитета России. Он уточнил, что документ содержит три основные правовые новеллы. Первая – это создание правовой основы для реализации проектов технологического суверенитета. «Речь идет о крупнейших проектах – больше десяти млрд рублей инвестиций, которые нацелены на создание конкретной продуктовой линейки», – пояснил первый вице-премьер.

    Вторая новелла, по словам Белоусова, касается проектов так называемых сквозных технологий. Он отметил, что такие технологии уже существуют – например, искусственный интеллект, но нет нормативной базы для того, чтобы их реализовывать. «Как раз закон эту брешь закрывает», – сообщил Белоусов.

    «И третья новелла, которую тоже, Владимир Владимирович, мы считаем очень важной, – это постановка на прочную правовую базу развития малых технологических компаний», – сообщил первый вице-премьер. Он отметил, что разрабатываемый закон предусматривает создание реестра таких компаний, который, с одной стороны, будет служить витриной для крупных инвесторов, а с другой стороны – обеспечивает концентрацию мер поддержки.

    Накануне президент России Владимир Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике. Эксперты отмечали в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.

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    8 ноября 2023, 13:29
    Страны G7 пригрозили последствиями за поддержку действий России на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Группы семи (G7) пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине, следует из заявления глав МИД «Большой семерки» в Токио.

    В тексте заявления указано, что представители Запада призывают третьи стороны прекратить материальную поддержку «российской агрессии», в противном случае они столкнутся с серьезными последствиями», передает ТАСС.

    Тем не менее представители G7 не согласовали конкретных решений о санкциях против алмазов из России. В частности, участники договорились только «активизировать консультации».

    «С целью снизить доходы России от экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», – следует из заявления.

    Ранее страны G7 выразили сожаление в связи с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россией.

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    7 ноября 2023, 17:52
    Мирные жители пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли центр Донецка, в результате пострадали пять мирных жителей.

    Обстрелу подвергся густонаселенный район Донецка, в котором находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, передает РИА «Новости». Всего прозвучало по меньшей мере три-четыре взрыва.

    Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска выпустили из РСЗО по центру Донецка как минимум пять снарядов.

    На прошлой неделе в результате украинского обстрела Буденновского района Донецка погиб сотрудник МЧС.

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    8 ноября 2023, 12:50
    Китай разрешил импортировать из России водную продукцию дикого промысла

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские власти разрешили поставки водной продукции дикого промысла из России, сообщило Главное таможенное управление КНР.

    Как уточняется в распространенном заявлении, решение вступило в силу 6 ноября, под указанными видами продукции понимаются биоресурсы, находящиеся в условиях дикой природы – рыба, беспозвоночные, млекопитающие, водоросли, за исключением видов, перечисленных в приложении к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), от 3 марта 1973 года, а также в госперечне животных, подлежащих в КНР охране, передает ТАСС.

    Китайская сторона добавила в перечень биоресурсов, которые Россия может экспортировать в Китай, категорию «Дикая водная продукция». Это означает снятие ограничений на ввоз любых видов соответствующих товаров, юридически разрешенных в КНР. Поставками, как отмечается, могут заниматься компании, соблюдающие санитарные нормы двух стран. Экспортеры России должны быть зарегистрированы и рекомендованы Россельхознадзором.

    Российская сторона обязана гарантировать безопасность своей продукции, исключить опасность заражения. Каждый контейнер из Россиидолжен сопровождаться санитарным сертификатом на китайском, русском и английском языках. Китай также оставляет за собой право на ужесточение проверок и карантина, на запрет импорта в отношении компаний, у которых при проведении таможенной инспекции были выявлены серьезные проблемы.

    Ранее в Минэкономразвития сообщили о поставках свинины из России в Китай в 2024 году.

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    7 ноября 2023, 19:11
    Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми

    Депутат Госдумы Якубовский оценил открытость и доступность выставки «Россия» на ВДНХ

    Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Площадки выставки «Россия» на ВДНХ открыты для всех, но экспозицию целиком во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Якубовский. Ранее сообщалось, что выставку-форум «Россия» за три дня посетило почти 450 тыс. человек.

    «Я был в субботу на открытии выставки, мы представляли экспозицию родной Иркутской области, где присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев и практически все мои коллеги. Даже я, с учетом погруженности в особенности региона, узнал об Иркутской области немало нового. В целом же могу сказать: посетители выставки, в том числе и я, испытали настоящий восторг от мероприятий на ВДНХ», – поделился впечатлениями Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

    «Конечно, всю экспозицию выставки во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений. И тут еще нужно учитывать, что экспозиция будет регулярно обновляться. Поэтому я всем настоятельно рекомендую приходить на ВДНХ с детьми. Туда приходит очень много школьников, студентов и это отрадно – подрастающее поколение хочет знать про свою страну, хочет изучать, как живут люди в других регионах. Это один из лучших способов воспитания патриотизма в детях», – подчеркнул собеседник.

    «Отдельно отмечу: площадки выставки открыты для всех. Туда можно подходить, смотреть, принимать участие в розыгрышах и интерактивах, в разнообразной анимации и культурных программах. Кстати, от каждого региона приехали представители исполнительной и законодательной властей. Они свободно общались с людьми. Мы видим реализацию общегосударственного курса на открытость власти», – детализировал парламентарий.

    Гостями открывшейся 4 ноября Международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекордный для ВДНХ показатель. На территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации. Как писала газета ВЗГЛЯД, выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет. До закрытия выставки – до 12 апреля 2024 года – по словам организаторов, ее успеют посетить не меньше 20 млн человек.

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    8 ноября 2023, 01:59
    Путин назвал СНГ неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности

    Путин: Россия считает СНГ неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия считает Содружество Независимых Государств неотъемлемым элементом поддержания стабильности в Евразии, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил важность расширения взаимодействия в экономике, безопасности, гуманитарной сфере, сопряжения евразийских интеграционных процессов.

    Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что Россия рассматривает Содружество Независимых Государств как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве.

    Глава государства напомнил, что в 2024 году Россия будет председателем в СНГ. Среди основных приоритетов Москвы Путин назвал углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, а также сопряжение евразийских интеграционных процессов.

    Президент России указал, что с точки зрения экономической стабильности ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу, в рамках которого формируются условия для устойчивого развития экономик входящих в это интеграционное объединение государств, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. Как отметил Путин, в сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.

    Российский лидер также отметил, что над вопросами региональной безопасности Россия вместе с Казахстаном активно работает в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин подчеркнул, что эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности входящих в это интеграционное объединение государств, наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.

    Президент России напомнил, что следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в ОДКБ. Путин выразил уверенность, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал Организации Договора о коллективной безопасности и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех входящих в это интеграционное объединение государств.

    Напомним, в октябре главы стран СНГ на саммите в Бишкеке подписали 17 совместных документов. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что развитие сотрудничества с Россией позволяет странам СНГ реализовать идею безопасного развития, они получают экономическую выгоду и безопасность – это два краеугольных камня, которые лежат в основе интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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