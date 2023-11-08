8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.15 комментариев
Мининвест Подмосковья заявил о реализации проектов замещения в сфере медицины
В Мининвесте Подмосковья заявили о реализации проектов замещения в сфере медицины
Реализация проектов в рамках импортозамещения продолжается в Подмосковье, одним из важнейших направлений остается фармацевтика, заявила зампредседателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в данный момент в Московской области реализуют 15 проектов в данном направлении, общая сумма инвестиций составила 14,8 млрд рублей, передает телеканал 360.
Зиновьева подчеркнула, что при реализации проектов на новых предприятиях планируется создать около тысячи рабочих мест для жителей Московской области.
В частности, в ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» занимаются производством лекарственных форм – препаратов и субстанций для биотехнологических препаратов по борьбе с онкологией и ревматоидным артритом. А компания «Хайдженик» в Видном решила начать производство средств для ухода за лежачими больными.
Ранее Зиновьева сообщила, что реализующие проекты импортозамещения в Московской области компании создадут 20 тыс. рабочих мест.