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    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    16 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    22 комментария
    8 ноября 2023, 14:15

    Палестина отвергла любые идеи по отделению Газы от Западного берега Иордана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководство Палестины отвергает любые идеи по отделению сектора Газа от Западного берега реки Иордан, заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш, сообщил канал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    По его словам, сектор Газа не должен быть изолирован от Западного берега, поскольку это даст возможность Израилю отвергнуть мысль о создании единого палестинского государства, передает ТАСС.

    Аль-Хаббаш добавил, что Газа и Западный берег реки Иордан – земля палестинцев.

    Ранее Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе.

    7 ноября 2023, 19:10
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    СМИ: Израиль задерживает эвакуацию граждан России и стран СНГ из Газы
    @ Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово, сообщил СМИ дипломатический источник.

    По его словам, но до сих пор нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП «Рафах», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что российское посольство неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен. Источник подчеркнул, что в Москве надеются на скорейшее разблокирование Израилем выезда россиян из Газы.

    Напомним, источник сообщил, что эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни.

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    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

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    7 ноября 2023, 19:02
    Совершено нападение на кортеж президента Палестины Аббаса

    Yeni Safak: На колонну президента Палестины Махмуда Аббаса совершено нападение

    Совершено нападение на кортеж президента Палестины Аббаса
    @ Thaer Ganaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кортеж президента Палестины Махмуда Аббаса подвергся нападению, погиб охранник, сообщает турецкое издание Yeni Safak.

    По данным Yeni Safak, застрелен один из охранников палестинского лидера, пострадал ли сам Аббас, не уточняется, передает RT.

    Ответственность за нападение взяла на себя группа «Дети Абу Джанделя». Официальных данных о случившемся пока нет.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас рассказал о готовности взять сектор Газа под управление.

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    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

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    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    7 ноября 2023, 20:44
    Израильская армия сообщила о боях в «сердце» города Газа

    ЦАХАЛ: Израильская армия ведет бои в «сердце» города Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения израильской армии ведут бои против ХАМАС уже в самом центре города Газы в палестинском анклаве, сообщил глава Южного командования Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман.

    Он сообщил, что впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в «сердце» города Газа, в крупнейших центрах анклава, передает ТАСС.

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    Ранее ВМС Израиля атаковали высокоточными боеприпасами стратегические цели ХАМАС.

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    7 ноября 2023, 17:27
    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии

    Helsingin Sanomat: Требующие мира на Ближнем Востоке прервали заседание парламента Финляндии

    Пропалестинские активисты сорвали заседание парламента Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленарное заседание парламента Финляндии было прервано из-за демонстрантов, находящихся в общественной галерее и требующих мира, а также прекращения огня на Ближнем Востоке, сообщила газета Helsingin Sanomat.

    Выступления депутатов прервали восклицания протестующих: «Свободная Палестина! Остановите геноцид! Прекратите огонь немедленно!». Издание пишет, что заседания парламента Финляндии открыты для широкой публики, однако крики или протесты не допускаются, передает РИА «Новости».

    По данным газеты IltaLehti, молодые демонстранты разделились на четыре группы. После того, как одну группу вывели, следующая – развернула флаги и начала громко повторять лозунги. Протесты продолжались, пока всех демонстрантов не вывели из зала.

    Ранее в США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе.

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    7 ноября 2023, 20:28
    Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе

    Минздрав Палестины: Израиль ударил по семи больницам в Газе

    Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля нанесла за последние часы удары по семи больницам в секторе Газа, сообщил Минздрав палестинского анклава.

    Отмечается, что в результате удара 13 человек убиты, 140 получили различные ранения, передает ТАСС.

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    Ранее сообщалось, что израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание.

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    7 ноября 2023, 22:47
    В Госдепе ответили на вопрос о соответствии политики Израиля понятию «геноцид»

    Госдеп: Администрация США не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов не рассматривает вопрос о том, являются ли действия Израиля в секторе Газа геноцидом, сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «Говоря об этом, я бы не обозначал, что идет какой-то активный процесс. Это в порядке вещей, что мы изучаем условия и обстоятельства во всем мире», – приводит ТАСС ответ представителя американского внешнеполитического ведомства на соответствующий вопрос.

    Пател отказался комментировать возможность рассмотрения действий Израиля в секторе Газа на предмет соответствия определению геноцида в будущем.

    Сотрудник Госдепартамента заявил, что никто в администрации президента США Джо Байдена «не оправдывает убийство мирных жителей» в секторе Газа.

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    «Число [жертв] выше нуля очень сильно нас беспокоит. Мы работаем с нашими израильскими партнерами, чтобы убедиться, что могут быть предприняты шаги по минимизации вреда гражданским», – сказал он, подчеркнув, что защита мирного населения «скорее нравственный долг, чем стратегический».

    Напомним, в минувшую субботу палестинское движение ХАМАС возложило на администрацию США и американского президента Джо Байдена ответственность за удар по лагерю беженцев в секторе Газа. В ХАМАС заявили, что Израиль получил «зеленый свет на совершение геноцида» после открытой поддержки Байдена.

    В конце октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пригрозил США и Израилю «огнем» в случае продолжения геноцида в секторе Газа.

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    7 ноября 2023, 21:50
    Турция прекратила реализацию энергопроектов с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар считает неуместной реализацию проектов с Израилем в сфере энергетики в сложившихся условиях.

    Турецкий министр в эфире телеканала A-para заявил, что единственное, о чем можно говорить, это о поставках электроэнергии и воды в Газу, передает ТАСС. Ранее Байрактар планировал поездку в Израиль в ноябре.

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    Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «вычеркнул» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из списка собеседников. Также Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

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    7 ноября 2023, 17:03
    Зеленский отложил визит в Израиль

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский отложил визит в Израиль на неопределенный срок, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на израильский диписточник.

    Газета сообщает, что Зеленский все еще намерен посетить еврейское государство, однако дата его визита пока не определена. Источник издания отмечает, что в случае, если украинский президент приедет, «его встретят с распростертыми объятиями», передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

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    7 ноября 2023, 16:37
    В Газе назвали число находящихся под завалами людей

    Минздрав сектора Газа: Под завалами остаются более 2,8 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Под завалами в секторе Газа в настоящее время остаются более 2,8 тыс. человек, сообщили в министерстве здравоохранения палестинского анклава.

    «Более 2,8 тыс. человек в секторе Газа все еще находятся под завалами», – рассказал телеканалу Al Jazeera источник в Минздраве Газы, передает ТАСС.

    Ранее боевое крыло ХАМАС заявило о гибели более 60 заложников в результате израильских ударов по сектору Газа.

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    7 ноября 2023, 23:04
    В Пентагоне не увидели никакой связи между ХАМАС и КНДР

    Пентагон: США не видят никакой связи между ХАМАС и КНДР

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не видят никакой связи между радикальным палестинским движением ХАМАС и КНДР, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    По словам Сингх, США не видят никакой корреляции между ХАМАС и КНДР, они по отдельности представляют разные угрозы безопасности для своих регионов и национальной безопасности США, передает ТАСС.

    «Мы продолжим следить за этим», – заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

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    Ранее обозреватель Ли Гван Сона в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), отметил, что утверждения о том, что боевики ХАМАС якобы использовали вооружение производства КНДР при нападении на Израиль, лишены оснований и являются частью американской пропаганды против народной республики. Аналитик отметил, что США «снова прибегают к излюбленной черной пропагандистской кампании» против народной республики, пытаясь увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке.

    Ранее в Кремле назвали беспочвенными слухи о якобы поставках оружия из КНДР в Россию.

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    8 ноября 2023, 10:18
    ЦАХАЛ ликвидировал ударом с воздуха разработчика вооружений ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударом с воздуха уничтожила крупного разработчика вооружений для палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мохсена Абу Зину, сообщила армейская пресс-служба.

    Согласно сообщению пресс-службы, ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности) ликвидировали старшего разработчика вооружений ХАМАС, передает ТАСС.

    Там уточнили, что истребитель ЦАХАЛ уничтожил на рабочем месте главу отдела вооружений и промышленности ХАМАС Мохсена Абу Зину.

    В пресс-службе отметили, что «Зина был одним из ведущих разработчиков оружия ХАМАС, экспертом по разработке стратегических видов вооружения и ракет, используемых террористами».

    Ранее израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу.

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    8 ноября 2023, 02:31
    В Ливане обвинили ВВС Израиля в атаке более 20 населенных пунктов на юге страны

    Al Jadeed: Ударам ВВС Израиля подверглись более 20 населенных пунктов в Ливане

    Tекст: Антон Никитин

    Ударам ВВС Израиля подверглись более 20 населенных пунктов в Ливане, в результате действий израильской авиации зафиксированы разрушения в Бейт-Лифе, Кафре, Мирвахейне и Эль-Кузахе в пограничном округе Бинт-Джбейль, сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

    По версии телеканала, истребители ВВС Израиля атаковали южные районы Ливана после нападения шиитской милиции «Хезболла» на Голанские высоты. Как сообщается, одна из израильских ракет попала в трехэтажный дом в селении Ятер, где проживали сирийские беженцы, среди них есть пострадавшие, передает ТАСС.

    ВВС Израиля вторглись вглубь воздушного пространства Ливана, они были замечены в небе над районами Захрани, Адлюн и Нусария под Сайдой (40 км от Бейрута). Средства противовоздушной обороны шиитской милиции «Хезболла» пытались нанести удар по одному из израильских самолетов, выпустив ракету «земля – воздух».

    Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удары по израильской территории со стороны ливанской шиитской организации «Хезболла».

    Коментарии (2)
    7 ноября 2023, 21:25
    Израиль исключил гуманитарную паузу в Газе без освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники, заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

    Он подчеркнул, что для него гуманитарная пауза – это в первую очередь израильские заложники, женщины, дети и старики, передает ТАСС.

    «Не будет гуманитарной паузы без возвращения заложников», – заключил министр.

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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.

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