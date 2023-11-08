8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.8 комментариев
Палестина отвергла любые идеи по отделению Газы от Западного берега Иордана
Руководство Палестины отвергает любые идеи по отделению сектора Газа от Западного берега реки Иордан, заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хаббаш, сообщил канал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
По его словам, сектор Газа не должен быть изолирован от Западного берега, поскольку это даст возможность Израилю отвергнуть мысль о создании единого палестинского государства, передает ТАСС.
Аль-Хаббаш добавил, что Газа и Западный берег реки Иордан – земля палестинцев.
Ранее Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе.