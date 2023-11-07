По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Палестина обвинила Израиль в ударе по семи больницам в Газе
Минздрав Палестины: Израиль ударил по семи больницам в Газе
Армия Израиля нанесла за последние часы удары по семи больницам в секторе Газа, сообщил Минздрав палестинского анклава.
Отмечается, что в результате удара 13 человек убиты, 140 получили различные ранения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание.