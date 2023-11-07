Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Армия Израиля предупредила о готовящемся ударе по детской больнице «Ар-Рантиси»
Al Jazeera: Армия Израиля призвала эвакуировать людей из детской больницы «Ар-Рантиси» в связи с подготовкой удара
Израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание, сообщил на катарском канале Al Jazeera неназванный представитель Минздрава анклава.
По словам информатора, в опасности жизни не менее 70 детей, передает ТАСС.
Ведомство призывает международное сообщество как можно скорее вмешаться, чтобы воспрепятствовать атаке на детскую больницу.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.
Позднее глава МИД Израиля Эли Коэн резко раскритиковал слова генсека ООН.