  • Новость часаАПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как «соросята» довели Латвию до гей-браков
    Политолог указал на почерк украинских спецслужб в обстоятельствах смерти помощника Залужного
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину
    Задержан замминистра внутренних дел Дагестана
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    Полонист: Варшава использует забастовку дальнобойщиков в противостоянии с Киевом
    В Финском заливе повредился российский кабель связи
    Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    22 комментария
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 13:05

    Армия Израиля предупредила о готовящемся ударе по детской больнице «Ар-Рантиси»

    Al Jazeera: Армия Израиля призвала эвакуировать людей из детской больницы «Ар-Рантиси» в связи с подготовкой удара

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание, сообщил на катарском канале Al Jazeera неназванный представитель Минздрава анклава.

    По словам информатора, в опасности жизни не менее 70 детей, передает ТАСС.

    Ведомство призывает международное сообщество как можно скорее вмешаться, чтобы воспрепятствовать атаке на детскую больницу.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

    Позднее глава МИД Израиля Эли Коэн резко раскритиковал слова генсека ООН.

    6 ноября 2023, 17:21
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранный агент, юморист Михаил Шац заявил, что планирует собирать средства для израильской армии.

    Шац заявил, что обеспечивает израильских военнослужащих обмундированием, палатками, дронами и прочим, пишет «Царьград».

    В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.

    Весной Шаца задержали на Бали перед концертом на 8 марта.

    Ранее другой иноагент и юморист Максим Галкин заявил, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения и отметил, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.

    Коментарии (55)
    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви заявил, что в отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

    Коментарии (10)
    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (8)
    6 ноября 2023, 20:31
    В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американском городе Сент-Луис активисты движения Dissenters заблокировали подходы к заводу Boeing с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

    В протесте участвуют порядка 75 человек, они перекрыли подходы к предприятию, активисты требуют от конгресса и президента США Джо Байдена добиться прекращения огня в анклаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Dissenters.

    Также протестующие требуют прекратить вооружать Израиль. В районе акции дежурят сотрудники полиции.

    По информации активистов, некоторые сотрудники Boeing, которые не смогли попасть на предприятие, угрожали им.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2023, 18:12
    Sky News назвал три провала поездки Блинкена на Ближний Восток

    Sky News перечислил три провала в поездке Блинкена на Ближний Восток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом, заявил внешнеполитический обозреватель канала Sky News Доминик Уэгхорн.

    Визиты Блинкена в Израиль, на Западный берег реки Иордан, в Иорданию, Ирак и Турцию похожи на «дорогу в никуда», указал Уэгхорн в эфире Sky News, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, визиты преследовали несколько целей, но ни одна не была достигнута.

    Блинкен, полагает эксперт, намеревался убедить Израиль сделать паузу в боевых действиях, но предложение отклонили, поскольку Тель-Авив хочет сначала освободить заложников.

    Блинкен также хотел обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по конфликту Израиля и Палестины, но арабский мир счел такие беседы преждевременными с учетом бомбардировки Газы.

    Также Блинкен пытался «остановить расширение конфликта» в регионе, но он не встретился с представителями Ирана и ливанской «Хезболлы», потому об успехе этой миссии говорить не приходится, заключил обозреватель.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2023, 20:47
    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю историю

    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю ее историю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, заявил генсек Организации Антониу Гутерреш.

    За четыре недели убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта минимум за 30 лет, было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории ООН, сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что гуманитарный кризис сектора Газа перерос в «кризис человечества».

    Наземные операции Израиля и бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, церкви, мечети, объекты ООН, в том числе убежища, подчеркнул Гутерреш, передает ТАСС.

    По его словам, «никто не находится в безопасности». Мирных граждан в Газе боевики ХАМАС используют мирных жителей как живой щит.

    Генсек отметил, что «ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права».

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 18:15
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона начала ответный огонь после запуска 30 снарядов с ливанской территории, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Из Ливана по территории Израиля за час зарегистрировали около 30 запусков, израильская армия отвечает артиллерийским огнем в направлении источника, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Ранее Reuters сообщал, что движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 11:14
    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля Коэн раскритиковал генсека ООН Гутерриша за слова о «кладбище детей» в Газе

    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
    @ Luiz Rampelotto,Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн резко раскритиковал генсека ООН Антониу Гутерриша, заявившего о превращении сектора Газа в «кладбище детей».

    «Как тебе не стыдно, Антониу Гутерриш!» – написал глава израильского внешнеполитического ведомства на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), сообщает «Коммерсант».

    Коэн заявил, что в секторе Газа против воли удерживаются более 30 несовершеннолетних, в том числе девятимесячный младенец, «а также малыши и дети, на чьих глазах хладнокровно убили их родителей».

    «Проблемой» сектора Газа, по словам главы МИД Израиля, является радикальное движение ХАМАС, а не действия еврейского государства, направленные на уничтожение «этой террористической организации».

    В воскресенье Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

    Коментарии (12)
    7 ноября 2023, 10:22
    В России предложили поощрять женщин за отказ от аборта

    Депутат Хамзаев предложил финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

    В России предложили поощрять женщин за отказ от аборта
    @ Александр Кондратюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой предложение о введении финансового поощрения женщин, которые приняли решение родить ребенка, отказавшись при этом от аборта.

    В обращении депутата нижней палаты российского парламента говорится, что такое поощрение может быть введено для женщин, которые отказались от аборта и решили родить, впоследствии передав ребенка на воспитание государству.

    «Считаю, что сохранение жизни ребенка – главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он добавил также, что сейчас депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья», которая касается искусственного прерывания беременности.

    По словам Хамзаева, у государства должна быть «материнская защитная функция». Если женщина уже приняла решение сделать аборт, то действенным способом спасения ребенка была бы его передача на попечение государства, уверен депутат.

    Ранее в России предложили спрашивать согласия отца на аборт.

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 21:39
    Белый дом: Байден заверил Нетаньяху в обеспечении Израиля для борьбы с ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона продолжит получать средства, нужные ей для борьбы с ХАМАС, это пообещал президент США Джо Байден премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Байден в беседе с Нетаньяху «дал четко понять», что США продолжат обеспечивать Израиль необходимыми «инструментами и средствами», сказал Кирби, передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что Байден считает карьеру Нетаньяху оконченной.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2023, 20:11
    Израиль объявил об уничтожении в мечети в Газе ракетных установок ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа, сообщили в пресс-службе армии Израиля в понедельник.

    ХАМАС использует гражданские объекты для боевых действий, в ходе расчистки района военнослужащие 460-й бригады уничтожили найденные солдатами в одной из мечетей установки для запуска ракет, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Еще 50 ракет нашли в одной из молодежных организаций в северной части сектора Газа.

    До этого движение ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива из ракет.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2023, 15:24
    Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Попытки вытеснения палестинских граждан из сектора Газа или с Западного берега Иордана Иордания сочтет равносильным объявлению войны, сказал премьер страны Бишер аль-Хасауна.

    Правительство Иордании сочтет выселение палестинцев с их территории равносильным объявлению войны, сказал Бишер аль-Хасауна, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mamlaka.

    Он добавил, что существуют «все варианты реагирования» в случае эскалации израильской агрессии в Газе.

    На прошлой неделе Иордания отозвала своего посла в Израиле.

    До этого послов из Израиля отозвали Колумбия, Боливия и Чили.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2023, 18:26
    В ХАМАС заявили об обстреле Тель-Авива

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По Тель-Авиву нанесен удар с помощью ракет, сообщило боевое крыло движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Группировка нанесла ракетный удар по израильскому городу в ответ на убийство мирных жителей, совершенное израильской стороной, сообщило движение, передает ТАСС.

    До этого в ХАМАС сообщали, что с 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 08:44
    Израиль заявил о готовности наносить удары по любой цели на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля при необходимости наносит удары по любой цели на Ближнем Востоке, которая угрожает интересам еврейского государства, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

    «ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку по любой угрозе израильским интересам в сфере безопасности», – передает ТАСС слова Хагари.

    Накануне израильская сторона заявила, что начала ответный огонь после запуска 30 снарядов с ливанской территории.

    Коментарии (8)
    Главное
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    Царев сообщил детали расследования покушения
    Глава МИД Израиля раскритиковал генсека ООН за слова о «кладбище детей» в Газе
    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности
    Стало известно о тяжелом состоянии народного артиста СССР Юрия Соломина
    В России предложили поощрять женщин за отказ от аборта
    В сельское хозяйство России начали внедрять новую экзотическую культуру

    Европа готовится к жизни без «Дружбы»

    Чехия активно готовится к переводу своих нефтеперерабатывающих заводов на нероссийскую нефть. И хотя прокачка топлива для этой страны, а также для Венгрии и Словакии, выведена из-под санкций – Прага допускает, что поставки черного золота могут остановиться в любой момент. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обезопасит свои лучшие корветы от атак ВСУ

    ВСУ не оставляют попыток атаковать инфраструктуру Крыма. На этот раз противник совершил массированный удар по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи. По данным Минобороны, 13 из 15 запущенных ракет были сбиты. В чем заключается логика ударов со стороны Украины и как Россия может предотвратить подобные атаки в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские силы воспользуются провалом ВСУ в Запорожье

    Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В самих ВСУ жалуются на недостаток техники и низкую квалификацию бойцов. Какое значение для спецоперации будет иметь провал ВСУ в Запорожье и как российские силы могут воспользоваться ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «соросята» довели Латвию до гей-браков

    Сейм Латвии принял пакет законов о создании «института партнерства». За этим выражением скрывается узаконивание гей-браков, которое власти много лет пытались продавить. Сделать это сразу мешало сопротивление латышей, относящихся к навязываемой им «толерантности» крайне негативно. Другими словами, в стране восторжествовал тихий «гей-майдан», растянувшийся почти на два десятилетия. Каковы же были механизмы этого переворота? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Израиль окружил Газу

      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............