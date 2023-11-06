Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю историю

Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю ее историю

Tекст: Алексей Дегтярев

За четыре недели убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта минимум за 30 лет, было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории ООН, сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

Он добавил, что гуманитарный кризис сектора Газа перерос в «кризис человечества».

Наземные операции Израиля и бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, церкви, мечети, объекты ООН, в том числе убежища, подчеркнул Гутерреш, передает ТАСС.

По его словам, «никто не находится в безопасности». Мирных граждан в Газе боевики ХАМАС используют мирных жителей как живой щит.

Генсек отметил, что «ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права».