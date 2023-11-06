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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    6 ноября 2023, 20:47

    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю историю

    Гутерреш заявил о самом большом числе погибших сотрудников ООН за всю ее историю

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи, заявил генсек Организации Антониу Гутерреш.

    За четыре недели убито больше журналистов, чем за любой другой период конфликта минимум за 30 лет, было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории ООН, сказал Гутерреш, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что гуманитарный кризис сектора Газа перерос в «кризис человечества».

    Наземные операции Израиля и бомбардировки поражают гражданское население, больницы, лагеря беженцев, церкви, мечети, объекты ООН, в том числе убежища, подчеркнул Гутерреш, передает ТАСС.

    По его словам, «никто не находится в безопасности». Мирных граждан в Газе боевики ХАМАС используют мирных жителей как живой щит.

    Генсек отметил, что «ни одна сторона вооруженного конфликта не находится выше международного гуманитарного права».

    6 ноября 2023, 02:18
    Ракета «Железного купола» упала на Израиль

    Ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион

    Ракета «Железного купола» упала на Израиль
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликованы видеозаписи того, как в результате сбоя ракета израильской системы ПРО «Железный купол» упала на город Ришон-ле-Цион в Израиле.

    Сразу после запуска противоракета «Тамир» разворачивается и падает в жилом квартале, пишет «Московский комсомолец».

    Ришон-ле-Цион находится в 7 км от Тель-Авива, передает RT.

    Напомним, также в соцсетях была опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу.

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    6 ноября 2023, 13:42
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты ракеты израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» упали на территории еврейского государства из-за технической неисправности, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, в воскресенье ракета «Железного купола» была выпущена на перехват снаряда из сектора Газа, из-за неисправности фрагменты ракеты-перехватчика упали на территории еврейского государства, при этом все цели были сбиты, передает ТАСС. О пострадавших информации не поступало.

    Ранее в соцсетях появились видео того, как ракета «Железного купола» упала на Израиль.

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    6 ноября 2023, 17:21
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранный агент, юморист Михаил Шац заявил, что планирует собирать средства для израильской армии.

    Шац заявил, что обеспечивает израильских военнослужащих обмундированием, палатками, дронами и прочим, пишет «Царьград».

    В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.

    Весной Шаца задержали на Бали перед концертом на 8 марта.

    Ранее другой иноагент и юморист Максим Галкин заявил, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения и отметил, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.

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    6 ноября 2023, 18:15
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    Израиль заявил об ответном ударе после обстрела со стороны Ливана
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона начала ответный огонь после запуска 30 снарядов с ливанской территории, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Из Ливана по территории Израиля за час зарегистрировали около 30 запусков, израильская армия отвечает артиллерийским огнем в направлении источника, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Ранее Reuters сообщал, что движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись.

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    6 ноября 2023, 09:58
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС

    Истребители ЦАХАЛ уничтожили ответственного за спецоперации ХАМАС

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские истребители ликвидировали в секторе Газа ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    Всего, по данным армии Израиля, было уничтожено «несколько террористов». Мусса, по данным ЦАХАЛ, отвечал за спецоперации движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Также в пресс-службе армии сообщили о ликвидации командиров батальонов ХАМАС в наземных боях.

    Помимо этого, сухопутные силы Израиля взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. На территории лагеря размещены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные туннели.

    Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации более 20 высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС.

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    6 ноября 2023, 18:12
    Sky News назвал три провала поездки Блинкена на Ближний Восток

    Sky News перечислил три провала в поездке Блинкена на Ближний Восток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом, заявил внешнеполитический обозреватель канала Sky News Доминик Уэгхорн.

    Визиты Блинкена в Израиль, на Западный берег реки Иордан, в Иорданию, Ирак и Турцию похожи на «дорогу в никуда», указал Уэгхорн в эфире Sky News, передает ТАСС.

    По мнению обозревателя, визиты преследовали несколько целей, но ни одна не была достигнута.

    Блинкен, полагает эксперт, намеревался убедить Израиль сделать паузу в боевых действиях, но предложение отклонили, поскольку Тель-Авив хочет сначала освободить заложников.

    Блинкен также хотел обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по конфликту Израиля и Палестины, но арабский мир счел такие беседы преждевременными с учетом бомбардировки Газы.

    Также Блинкен пытался «остановить расширение конфликта» в регионе, но он не встретился с представителями Ирана и ливанской «Хезболлы», потому об успехе этой миссии говорить не приходится, заключил обозреватель.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

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    6 ноября 2023, 01:15
    ЦАХАЛ назвал число погибших израильских военных

    Число погибших израильских военных возросло до 347 человек

    Tекст: Антон Антонов

    С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 347 бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что ЦАХАЛ «проинформировал семьи 347 павших солдат, которые погибли в бою при защите Израиля», передает РИА «Новости».

    При этом в среду израильская армия сообщала, что в общей сложности погибли более 330 солдат.

    Напомним, израильские военные полностью окружили город Газа.

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    6 ноября 2023, 20:31
    В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием прекратить огонь в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В американском городе Сент-Луис активисты движения Dissenters заблокировали подходы к заводу Boeing с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

    В протесте участвуют порядка 75 человек, они перекрыли подходы к предприятию, активисты требуют от конгресса и президента США Джо Байдена добиться прекращения огня в анклаве, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Dissenters.

    Также протестующие требуют прекратить вооружать Израиль. В районе акции дежурят сотрудники полиции.

    По информации активистов, некоторые сотрудники Boeing, которые не смогли попасть на предприятие, угрожали им.

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    5 ноября 2023, 22:57
    После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек

    Начальник главка МВД по СКФО Бачурин сообщил о задержании 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы, которые произошли в конце октября, за нарушения общественного порядка задержан 201 человек, составлено 155 административных протоколов, сообщил начальник главка МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

    Продолжаются «мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту». Установлены 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.

    Как сообщил Бачурин, 82 нарушителя привлекли к ответственности за неповиновение полиции, 107 – за мелкое хулиганство, 17 – за нарушения при организации и проведении митинга, передает ТАСС.

    В административном порядке задержано 70 человек, 38 попали под административный арест на 10 суток; 11 человек задержаны в соответствии с 91-й статьей УПК («Основания задержания подозреваемого»).

    Бачурин заверил, что правоохранители определят и привлекут к ответственности всех участников массовых беспорядков «без исключения».

    Напомним, в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркивал, что снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

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    6 ноября 2023, 04:58
    Еврокомиссия пожаловалась на всплеск антисемитизма в ЕС

    Еврокомиссия заявила о необычайно сильном всплеске антисемитизма в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом, достиг необычайного уровня по всей Европе в последнее время, заявила Еврокомиссия.

    В заявлении сказано, что нынешняя ситуация «напоминает одни из самых мрачных времен в истории». Как заявила ЕК, «европейские евреи сегодня снова живут в страхе». Подчеркивается, что усиление антисемитизма наблюдается «во всем мире», передает ТАСС.

    «Бутылки с зажигательной смесью бросают в синагогу в Германии, звезды Давида наносят на жилые дома во Франции, осквернено еврейское кладбище в Австрии, нападения на еврейские магазины и синагоги в Испании, демонстранты скандируют лозунги ненависти против евреев», – заявила ЕК.

    ЕК подчеркнула, что Евросоюз «поддерживает свои еврейские общины», осуждает антисемитизм, который противоречит ценностям Европы и ее «модели общества», в основе которого лежат «равенство, инклюзивность и полное уважение прав человека».

    Указывается, что «еврей, мусульманин, христианин – никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности», ЕС намерен «защищать благополучие всех своих сообществ». Планируется укрепить меры безопасности и «противостоять ненависти во всех ее формах».

    Напомним, Совет национальной безопасности еврейского государства заявил, что на фоне недавних вспышек антисемитизма гражданам Израиля следует пересмотреть планы поездок за границу.

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    5 ноября 2023, 21:58
    Армия Израиля сообщила о разделении сектора Газа на север и юг

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Он отметил, что продолжается работа коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг, передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.

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    6 ноября 2023, 13:26
    МИД Польши срочно вызвал послов Египта, Израиля и Палестины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польское министерство иностранных дел вызвало послов Египта, Израиля и Палестины по вопросу вывоза граждан Польши из сектора Газа.

    «Послы Израиля, Египта и Палестины были срочно приглашены в МИД. … Мы оказываем на них давление, чтобы гражданские лица, особенно наши граждане, могли выехать [из Газы]», – заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM, передает ТАСС.

    Яблоньский добавил, что сотрудники польских дипмиссий в Израиле, Египте и Палестине постоянно контактируют с поляками в Газе. Радиостанция отмечает, что на сегодняшний день в палестинском анклаве остаются минимум 29 граждан Польши.

    Ранее в ООН назвали число покинувших Газу иностранцев.

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    5 ноября 2023, 23:55
    Израиль нанес массированные удары по Газе

    Представитель Армии обороны Израиля Хагари сообщил о массированных ударах по Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля проводит «очень серьезную атаку» в секторе Газа, сообщил официальный представитель военных Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил о «широкомасштабной атаке на объекты террора на земле и под землей». По его словам, Армия обороны Израиля «уничтожает террористов», «атакуя массированно». Удары наносятся по инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС, боевикам и их командирам.

    «Это сочетается и координируется с наземной атакой. Наносятся и дополнительные удары с моря. Все это должно обеспечить давление, необходимое для уничтожения ХАМАС», – приводит его слова ТАСС.

    Haaretz пишет, что «ВВС ЦАХАЛ наносят массированные удары по городу Газа», передает РИА «Новости».

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что полностью окружила город Газа и вышла к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.

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    6 ноября 2023, 13:00
    Haaretz: Сухопутные силы Израиля войдут в столицу Газы в течение двух суток
    Haaretz: Сухопутные силы Израиля войдут в столицу Газы в течение двух суток
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские сухопутные подразделения войдут в административный центр сектора Газа – город Газу в ближайшие двое суток, пишет газета Haaretz со ссылкой на израильские официальные лица.

    По оценке израильских официальных лиц, сухопутные силы Армии обороны Израиля войдут в густонаселенный палестинский город Газа в течение 48 часов, утверждает израильская газета Haaretz, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что ЦАХАЛ полностью окружил город Газа и вышел к морю, фактически разделив палестинский анклав на север и юг.

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    6 ноября 2023, 15:24
    Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Попытки вытеснения палестинских граждан из сектора Газа или с Западного берега Иордана Иордания сочтет равносильным объявлению войны, сказал премьер страны Бишер аль-Хасауна.

    Правительство Иордании сочтет выселение палестинцев с их территории равносильным объявлению войны, сказал Бишер аль-Хасауна, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mamlaka.

    Он добавил, что существуют «все варианты реагирования» в случае эскалации израильской агрессии в Газе.

    На прошлой неделе Иордания отозвала своего посла в Израиле.

    До этого послов из Израиля отозвали Колумбия, Боливия и Чили.

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