8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Названы потери европейского бизнеса из-за санкций против России
Лавров: Европейский бизнес потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций
По скромным консервативным оценкам европейский бизнес за полтора года после введения Западом односторонних экономических санкций потерял до 250 млрд евро, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования отметил, что это «большая цифра», передает РИА «Новости».
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон фактически разоряет своих европейских вассалов, давая при этом зарабатывать собственному военно-промышленному комплексу. США, по словам Лаврова, навязали Европе дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынудили европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где ниже базовые издержки. Штаты заставляют Европу отказываться от всего российского, в то время как сами продолжает покупать у России уран и другие критические материалы, отметил министр.
Санкции, введенные Западом в отношении России, в ближайшее время никуда не денутся, сообщил Лавров. «Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется», – приводит его слова ТАСС.
Министр подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что Россия якобы выбирает изоляционизм и автаркию. Запад, по его словам, решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию и не позволить России играть значимую роль на мировой арене, которая соответствует ее истории, ее размеру, ее возможностям.
Ранее в МИД России сообщали, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов.