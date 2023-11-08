Названы потери европейского бизнеса из-за санкций против России

Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО

Федор Лукьянов указал на предпосылки выхода России из ДОВСЕ

Tекст: Алёна Задорожная

«Это был договор совершенно другой эпохи. Изначально он готовился фактически на исходе холодной войны, но еще в период существования Варшавского договора. А вступил в силу он после того, как СССР и ОВД уже не существовало. Позднее в 1999 году документ был адаптирован под новые реалии», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай».

«Но адаптированный вариант соглашения в силу так и не вступил, поскольку он не был ратифицирован большинством стран. Примечательно, но западные страны не спешили ратифицировать ДОВСЕ, ссылаясь на якобы невыполнение Россией конкретных вещей, в частности связанных с пребыванием небольшого контингента в Приднестровье. На деле же они пытались выторговать для себя разные преференции», – напоминает политолог.

«К слову, решение о том, что Москва не будет в полной мере участвовать в договоре, было принято давно, еще в 2007 году. Оно продиктовано тем, что документ на тот период времени практически не работал. Процесс тянулся долго, а сейчас он подошел к логическому завершению», – указывает эксперт.

«Неудивительно и то, что вслед за Россией другие страны объявили о бессрочной приостановке своего участия, поскольку договор подразумевал именно нашу страну как визави. Сейчас, конечно, можно говорить, что вступление Финляндии в НАТО и рассмотрение аналогичной заявки от Швеции стало последней каплей в чаше терпения. Но я склонен считать, что даже без этого расширения ДОВСЕ был обречен», – заключил Лукьянов.

Ранее МИД РФ объявил о завершении процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

На Смоленской площади также указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Подчеркивается, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

Вскоре после этого стало известно, что страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.