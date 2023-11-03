Москва оценила потери ЕС от санкций против России

МИД: Потери ЕС от санкций против России составляют около 1,5 трлн долларов

Tекст: Вера Басилая

Грушко напомнил, что в 2013 году объем торговли между Россией и Евросоюзом составлял 417 млрд долларов, в 2022 году после введения санкций был примерно 200 млрд, в этом году он мог бы составить примерно 700 млрд евро. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот в ЕС был 46 млрд долларов, то есть к концу года будет меньше 100 млрд, передает ТАСС.

В следующем году, как считает Грушко, товарооборот между Россией и ЕС снизится до 50 млрд евро, а потом может стремиться к нулю.

Дипломат отметил, что российские санкции очень трудно комментировать из-за отсутствия в них рационального зерна.

Грушко напомнил о последних принятых Евросоюзом (ЕС) 8 сентября мерах, которые включают провоз россиянами личных вещей, в том числе бритвенных принадлежностей.

«Не искусственный интеллект же написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине. Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги и вот это сочинил, либо на компьютере, а потом они проголосовали», – отметил дипломат, добавив, что санкции настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

Также Путин заявил, что Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы.