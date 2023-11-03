Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.0 комментариев
Москва оценила потери ЕС от санкций против России
МИД: Потери ЕС от санкций против России составляют около 1,5 трлн долларов
Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Грушко напомнил, что в 2013 году объем торговли между Россией и Евросоюзом составлял 417 млрд долларов, в 2022 году после введения санкций был примерно 200 млрд, в этом году он мог бы составить примерно 700 млрд евро. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот в ЕС был 46 млрд долларов, то есть к концу года будет меньше 100 млрд, передает ТАСС.
В следующем году, как считает Грушко, товарооборот между Россией и ЕС снизится до 50 млрд евро, а потом может стремиться к нулю.
Дипломат отметил, что российские санкции очень трудно комментировать из-за отсутствия в них рационального зерна.
Грушко напомнил о последних принятых Евросоюзом (ЕС) 8 сентября мерах, которые включают провоз россиянами личных вещей, в том числе бритвенных принадлежностей.
«Не искусственный интеллект же написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине. Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги и вот это сочинил, либо на компьютере, а потом они проголосовали», – отметил дипломат, добавив, что санкции настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.
Также Путин заявил, что Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы.