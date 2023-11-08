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Захарова отреагировала на срыв участия России в конференции ЮНЕСКО в Париже
Захарова назвала бескультурьем отказ Франции выдать визы российским дипломатам для участия в конференции ЮНЕСКО
Отказ Франции выдать визы двум членам российской делегации для участия в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже является «абсолютным бескультурьем», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что эта ситуация продолжается уже долго. С проблемами в выдаче виз сталкиваются российские дипломаты разных категорий, в том числе и те, кто занимается вопросами коммуникаций, свободы слова, безопасности журналистов. Все эти вопросы также находятся в компетенции ЮНЕСКО, отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.
По ее словам, Париж нарушил свою прямую обязанность принимающей стороны. Она подчеркнула, что речь идет не о визах для посещения Франции, а визах для возможности человека прибыть в страну для работы в международной организации.
Накануне Захарова сообщала, что Франция сорвала участие России в Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы членам делегации.