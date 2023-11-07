По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Франция сорвала участие России в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
МИД: Франция не выдала визы российской делегации на конференции ЮНЕСКО
Франция сорвала участие России в Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, не выдав визы членам делегации, сообщила официальный представитель МИД России Марии Захаровой.
Захарова обратила внимание, что Франция систематически не соблюдает свои обязанности в части, касающейся выдачи виз российским представителям, передает ТАСС.
По ее словам, в этот раз по вине Парижа сорвано участие в заседаниях 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, замглавы делегации, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии России по делам ЮНЕСКО, отвечающего, в том числе за вопросы коммуникации и информации, следует из комментария Захаровой.
Ранее в августе США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.