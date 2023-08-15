Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».0 комментариев
В Совфеде возмутились из-за отказа США выдать визы представителям РФ для участия в АТЭС
Сенатор Долгов: Отказывая в визах представителям РФ, Вашингтон пытается помешать взаимодействию Москвы со странами АТР
Москва не должна оставлять без внимания недопуск российских представителей на форум АТЭС. Решение Вашингтона политически мотивировано, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.
«Отказ Вашингтона предоставить представителям России визы для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – это пренебрежение всеми возможными международными и дипломатическими нормами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.
«Формально Штаты, будучи принимающей стороной, могут самостоятельно выбирать, кому стоит выдавать визы, а кому – нет. Однако любой отказ должен иметь под собой серьезные основания. Сейчас же мы совершенно точно имеем дело с политически мотивированным решением со стороны США», – отмечает собеседник.
«Вашингтон пытается изолировать Россию, создавая преграды взаимодействию нашей страны с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом действия Штатов заведомо обречены на провал – мы не откажемся от азиатских партнеров», – подчеркивает сенатор.
«Важно, чтобы Москва не оставляла без внимания подобные инциденты. Мы должны оспорить несправедливое решение администрации Байдена и наглядно показать всем странам мира, как в реальности США привыкли общаться с неугодными американскому диктату государствами», – резюмирует Долгов.
Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС. Об этом сообщает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в официальном Telegram-канале диппредставительства. Он отметил, что Штаты, злоупотребляя статусом принимающей стороны, дискриминируют участие Москвы в предстоящей встречи в Сиэтле.
По его словам, российские дипломаты направлены на форум, где они «прикрывают» наиболее опасные дискуссии и твердо отстаивают интересы нашей страны, компенсируя отсутствие коллег из профильных министерств и ведомств, подчеркнул Антонов.
Кроме того, посол напомнил, что Россия и США являются постоянными членами СБ ООН и несут особую ответственность за дела мира. Он подчеркнул, что между странами действительно накопилось множество противоречий, и назвал «крайне негативной» картину взаимодействия Москвы и Вашингтона по линии АТЭС. Антонов оценил действия Штатов в качестве председателя форума как «абсолютно неприемлемые».
При этом российская сторона потребовала от администрации США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей и призвала выдать представителям РФ все необходимые разрешения на въезд в обозначенные сроки, а не в последний момент.
Сложившуюся в АТР ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. В видеообращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности, размещенном на официальном сайте президента России, он отметил, что Вашингтон пытается вмешаться в сложившуюся в регионе систему межгосударственного взаимодействия, стремясь переформатировать ее под себя.
Позже на конференции выступил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, Россия будет укреплять военное сотрудничество со странами АТР. Он отметил, что одним из важнейших партнеров Москвы в регионе является Индия, а с Вьетнамом, Мьянмой, Монголией, Лаосом, Индонезией, Бангладеш Москву объединяет совместный опыт борьбы против колониального господства.