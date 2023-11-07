Турчак предложил смягчить контроль за деятельностью органов местного самоуправления

Tекст: Валерия Городецкая

Турчак на заседании Совета по МСУ при Совете Федерации представил соответствующие предложения, предусматривающие распространение профилактических мер для бизнеса на муниципалитеты в соответствии с поручением президента, исключение избыточных требований и выстраивание постоянного взаимодействия контрольно-надзорных органов и муниципалитетов.

«Количество жалоб на засилье предписаний, запросов, порой непосильную «штрафную» нагрузку на местные бюджеты огромно», – пишет Турчак в своем Telegram-канале.

«В последние годы определенные меры приняты, но их все еще недостаточно. Это видно по долгам муниципалов по судебным решениям, которые за пять лет выросли более чем в полтора раза – со 144 млрд руб. до 227 млрд руб. Выплатить такие деньги для них нереально, в таком объеме их просто нет. Поэтому главы берут кредиты, загоняя бюджеты в долги», – указал он.

Чтобы смягчить контроль за деятельностью МСУ, предлагается ввести механизм «дорожной карты» по устранению нарушений. «Контролеры должны понимать и учитывать, почему и по каким причинам те или иные их предписания не исполняются. И пока «карта» исполняется, никаких карательных мер применяться не должно», – пояснил Турчак.

Также предлагается усилить защиту муниципальных должностных лиц, если сразу исполнить возложенные полномочия или требования не получается по уважительным причинам, а также пересмотреть подходы к наложению дисциплинарной и материальной ответственности по актам прокурорского реагирования.

«Все предложения зафиксированы в итоговом решении Совета. Оно содержит рекомендации профильным министерствам, Счетной палате, главам регионов и другим органам власти. С Генпрокуратурой по этому вопросу проведем отдельную встречу», – заключил Турчак.