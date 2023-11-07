По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Турчак предложил смягчить контроль за деятельностью органов местного самоуправления
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил смягчить контроль за деятельностью органов местного самоуправления (МСУ).
Турчак на заседании Совета по МСУ при Совете Федерации представил соответствующие предложения, предусматривающие распространение профилактических мер для бизнеса на муниципалитеты в соответствии с поручением президента, исключение избыточных требований и выстраивание постоянного взаимодействия контрольно-надзорных органов и муниципалитетов.
«Количество жалоб на засилье предписаний, запросов, порой непосильную «штрафную» нагрузку на местные бюджеты огромно», – пишет Турчак в своем Telegram-канале.
«В последние годы определенные меры приняты, но их все еще недостаточно. Это видно по долгам муниципалов по судебным решениям, которые за пять лет выросли более чем в полтора раза – со 144 млрд руб. до 227 млрд руб. Выплатить такие деньги для них нереально, в таком объеме их просто нет. Поэтому главы берут кредиты, загоняя бюджеты в долги», – указал он.
Чтобы смягчить контроль за деятельностью МСУ, предлагается ввести механизм «дорожной карты» по устранению нарушений. «Контролеры должны понимать и учитывать, почему и по каким причинам те или иные их предписания не исполняются. И пока «карта» исполняется, никаких карательных мер применяться не должно», – пояснил Турчак.
Также предлагается усилить защиту муниципальных должностных лиц, если сразу исполнить возложенные полномочия или требования не получается по уважительным причинам, а также пересмотреть подходы к наложению дисциплинарной и материальной ответственности по актам прокурорского реагирования.
«Все предложения зафиксированы в итоговом решении Совета. Оно содержит рекомендации профильным министерствам, Счетной палате, главам регионов и другим органам власти. С Генпрокуратурой по этому вопросу проведем отдельную встречу», – заключил Турчак.