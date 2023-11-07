Волонтеры Победы рассказали школьникам о разведчиках Великой Отечественной войны

Разведчики делали для Победы над врагом порой невозможные вещи. Благодаря их самоотверженности и доблести добывались бесценные сведения, которые влияли на течение и исход военных действий. Шпионы проводили работы в тылу врага. На передовой разведка не знала отдыха. Специальные подразделения вели работу по вербовке вражеских солдат и поиску предателей Родины, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе уроков подрастающее поколение узнало о выдающихся советских разведчиках, которые всеми силами приближали Победу, оставаясь в тени и рядом с врагом, секретных операциях, проводимых для сбора данных и дезинформации нацистов. Также воспитанники образовательных организаций, где прошли уроки памяти, лично познакомились с методами шифрования.

Так, в Нижегородской области уроки прошли сразу в нескольких муниципалитетах региона. Например, в «Школе 800» волонтеры провели урок для учеников 7-х классов и рассказали о судьбе Рихарда Зорге, который за неделю до начала Великой Отечественной войны с помощью радиограмм передал, что наступление вермахта на Советский Союз произойдет до конца июня.

«Благодаря разведчикам действительно было спасено бесчисленное количество жизней, ведь данные, которые им удавалось получить ценой собственной жизни, могли касаться и планов готовящихся наступлений, и множества других секретных документов. Вспоминая о них, мы отдаем дань памяти и уважения, гордости за их героизм, мужество и стойкость и, конечно, передаем эти чувства молодому поколению», – рассказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

День военной разведки отмечается в России 5 ноября.