Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
В Амстердаме арестовали мужчину по делу об убийстве россиянина
В Амстердаме арестовали мужчину по делу об убийстве россиянина, тело которого нашли в реке
Полиция Амстердама во вторник арестовала мужчину по подозрению в причастности к гибели российского коллекционера Александра Левина, тело которого нашли в реке рядом с Центральным вокзалом Амстердама в 2013 году.
В конце января 2013 года прохожие нашли тело, завернутое в синий пластиковый пакет, в реке недалеко от Центрального вокзала в Амстердаме. Только спустя 10 лет эксперты идентифицировали жертву как пропавшего российского коллекционера Александра Левина.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции, 7 ноября полиция арестовала 62-летнего мужчину из Амстердама по подозрению в причастности к смерти 65-летнего российского бизнесмена Александра Левина, передает РИА «Новости».
Сообщается, что ДНК подозреваемого совпали со следами, обнаруженными на останках 65-летнего россиянина и материале, которым было обернуто тело погибшего.
Полиция также установила, что тело было извлечено из реки недалеко от дома подозреваемого. В то же время голландские правоохранители не стали раскрывать личность арестованного и возможные мотивы преступления.
Ранее была установлена личность погибшего в Нидерландах в 2013 году мужчины, им оказался ранее считавшийся пропавшим без вести арт-дилер из России Александр Левин.