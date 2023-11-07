Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
В России ликвидировали крупное преступное сообщество фальшивомонетчиков
ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год
ФСБ и МВД задержали участников действовавшего в ряде регионов преступного сообщества фальшивомонетчиков, сбывавших высококачественные подделки банкнот в объеме до 2 млрд рублей в год, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как сообщили в ЦОС, пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов ЦБ России номиналом 5 тыс. рублей на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Московской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма, передает ТАСС. Там добавили, что фальшивки распространяли через курьеров.
Кроме того, как отметила представитель МВД Ирина Волк, фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте интернета, через который продавали криминальный товар, при этом покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок. По имеющейся информации, организация действовала с августа 2018 года, объем производимых фальсификатов достигал до 1,5-2 млрд рублей в год.
Напомним, в марте ФСБ задержала в Дагестане сбывших купюры на 1 млрд рублей фальшивомонетчиков.