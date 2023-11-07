В России ликвидировали крупное преступное сообщество фальшивомонетчиков

ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ЦОС, пресечена деятельность межрегионального организованного преступного сообщества, специализировавшегося на изготовлении и оптовой реализации высококачественных поддельных билетов ЦБ России номиналом 5 тыс. рублей на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Московской и Белгородской областей, Дагестана и Крыма, передает ТАСС. Там добавили, что фальшивки распространяли через курьеров.

Кроме того, как отметила представитель МВД Ирина Волк, фигуранты организовали работу онлайн-магазина в теневом сегменте интернета, через который продавали криминальный товар, при этом покупатели оплачивали фальшивки криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок. По имеющейся информации, организация действовала с августа 2018 года, объем производимых фальсификатов достигал до 1,5-2 млрд рублей в год.

Напомним, в марте ФСБ задержала в Дагестане сбывших купюры на 1 млрд рублей фальшивомонетчиков.