Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).2 комментария
МИД Польши срочно вызвал послов Египта, Израиля и Палестины
Польское министерство иностранных дел вызвало послов Египта, Израиля и Палестины по вопросу вывоза граждан Польши из сектора Газа.
«Послы Израиля, Египта и Палестины были срочно приглашены в МИД. … Мы оказываем на них давление, чтобы гражданские лица, особенно наши граждане, могли выехать [из Газы]», – заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM, передает ТАСС.
Яблоньский добавил, что сотрудники польских дипмиссий в Израиле, Египте и Палестине постоянно контактируют с поляками в Газе. Радиостанция отмечает, что на сегодняшний день в палестинском анклаве остаются минимум 29 граждан Польши.
Ранее в ООН назвали число покинувших Газу иностранцев.