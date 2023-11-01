В ООН назвали число покинувших Газу иностранцев

Израильские эксперты оценили тактику ЦАХАЛ в секторе Газа

Израильские эксперты сравнили тактику ЦАХАЛ в Газе с «нарезкой ломтиков»

Tекст: Олег Исайченко

«Бригадные группы израильской армии идут в те места, где располагаются бункеры ХАМАС и уничтожают их. Продвижение происходит достаточно медленно, так как ЦАХАЛ действует «хирургическими методами». Больших потерь пока нет», – добавил Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Тактика Израиля выглядит так: сначала разведка обнаруживает место, где расположен бункер боевиков, участок изолируется. Потом саперы расчищают территорию от мин. После этого в бой идут штурмовые группы, а очаги сопротивления подавляются при помощи танков или авиации», – акцентирует он.

«Основные риски для армии Израиля – противотанковые ракеты. Однако их нельзя применять с близкого расстояния. Кроме того, ЦАХАЛ борется с проблемой при помощи дымовых завес. Также угрозу представляют мины, которые расчищаются саперами, и пулеметные точки, обычно подавляемые с помощью танков», – отмечает эксперт.

«При этом надо понимать, что в случае необходимости в сектор может зайти гораздо больше израильских солдат, чем задействовано сейчас. Ведь численность ХАМАС на данный момент составляет около 20 тыс. человек. Их слабость в том, что они плохо организованы. В основном противник собирается в туннелях группами по несколько десятков бойцов», – пояснил он.

«Армия Израиля в секторе Газа действует исключительно малыми мобильными группами. Танки применяются, в основном, для охвата периметра зоны боевых действий, чтобы не дать противнику сбежать. Также активно работают войска специального назначения», – добавил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«В операции были впервые использованы группы, обученные для ведения боевых действий под землей. Они обладают специальным оборудованием для обнаружения туннелей и их зачистки. Применяются войска специального назначения ВМФ Израиля, которые высаживаются на территорию сектора с моря. В Газе также действуют автономные отряды, используемые для разведки», – отмечает собеседник.

«Армия Израиля, к сожалению, несет потери. Мы осознаем, что это неизбежно, так как сектор Газа – густонаселенный район с большим количеством боевиков. Самый большой риск для нас сейчас – отсутствие гарантий безопасности для заложников. Мы стараемся их спасти, но руководством страны было принято тяжелое решение о том, что уничтожение ХАМАС в приоритете», – подчеркивает эксперт.

«Численность ХАМАС на данный момент составляет около 30 тыс. человек. Однако следует понимать, что не все они солдаты. Часть из них занимается логистикой, провиантом, медициной или выполняет административные функции. Потенциальных боевиков на территории сектора Газа не более 20 тыс.», – поясняет он.

«В дальнейшем сектор Газа будет «нарезаться ломтиками». Армия Израиля собирается брать дом за домом, район за районом, ликвидируя максимальное число боевиков и выдавливая оставшихся к Синайскому полуострову. Беженцы, в свою очередь, покинут территорию через Египет. Также разрабатывается план их эвакуации морским путем», – заключил Ципис.

Ранее американские СМИ сообщили, что на территорию сектора Газа вошли свыше 20 тыс. израильских военных с момента расширения наземной операции. С 27 октября в анклав вошли минимум две бронетанковые и пехотные дивизии израильской армии, утверждает Axios. Отмечается, что армия использует источники информации, чтобы найти и освободить заложников.

Пресс-служба израильской армии ранее сообщала, что ЦАХАЛ ведет ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Местная газета Haaretz пишет, что при попадании противотанковой ракеты в БТР на севере сектора Газа погибли девять израильских военных, погибшим солдатам было от 19 до 24 лет. Всего за вторник было убито десять солдат ЦАХАЛ, а общее число потерь выросло до 12 человек

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отмечал, что ЦАХАЛ перешла к третьему этапу войны с движением ХАМАС и расширила свое наземное вторжение в сектор Газа.

По его словам, первый блокирующий этап завершен, второй – удары по ХАМАС с воздуха – продолжается все время, сейчас Армия Израиля перешла к новой стадии операции, она расширяет свое наступление в секторе Газа «очень мощными шагами», добиваясь методичного, поэтапного прогресса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, с какими трудностями и проблемами придется столкнуться ЦАХАЛ при проведении наземной операции в секторе Газа.