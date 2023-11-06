Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).2 комментария
Анонсировано выступление певицы Дубцовой на международной выставке «Россия»
Певица Ирина Дубцова выступит на международной выставке-форуме «Россия»
Российская певица Ирина Дубцова в понедельник выступит на главной сцене Международной выставки-форума «Россия».
На главной сцене мероприятия, расположенной за центральным павильоном ВДНХ, также выступят кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx. Мероприятие начнется в 15.00 и продлится три часа, говорится в сообщении на сайте выставки-форума.
Организаторы обещают, что концерт Дубцовой подарит зрителям положительное настроение и приятные воспоминания. Артистка исполнит главные хиты: «Не целуешь», «Под дождем», «Люби меня долго», «О нем».
Концерт организован командой павильона Банка России «Умные финансы».
Международная выставка-форум «Россия» начала работу в День народного единства – 4 ноября, она продлится до 12 апреля 2024 года. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций и общественных объединений.