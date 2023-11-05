СМИ: Цыгановы прокомментировали сообщения об обыске в доме

СМИ: Муж Цыгановой рассказал, что обыск в их дома оказался розыгрышем пранкера Лексуса

Tекст: Валентина Григоренко

В видео, опубликованном в Telegram-канале Цыгановой, ее муж отвечает на звонки знакомых, в частности общается с пранкером Лексусом (Вадим демонстрирует телефон с вызовом абонента «Леша Лексус») и благодарит того за розыгрыш, передает РИА «Новости».

Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом поблагодарил Лешу за проделанную работу, и назвал это «угаром». «Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на 5+», – добавил он. Супруг певицы отметил, что они «еще поработают вместе».

Также в видео Цыганов общается по телефону с писателем Захаром Прилепиным.

Позже пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опровергли свое участие в розыгрыше. По их словам, на видео Вадим Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск.

В субботу в соцсетях певицы Виктории Цыгановой сообщалось о том, что к ней домой пришли с обыском.