Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.4 комментария
Появились сообщения об обыске у Цыгановой
В соцсетях Цыгановой сообщили об обыске у нее дома
В соцсетях певицы Виктории Цыгановой сообщается о том, что к ней домой пришли с обыском.
Как передает РИА «Новости», в соцсетях опубликована видеозапись, на которой «человек, похожий на мужа Цыгановой Вадима, заявляет об обыске». Он также заявил, что «постарается сделать буквально несколько звонков». «Не открывайте пока», – заявил мужчина на видео.
Подпись под видео содержит орфографические ошибки, похожа на автонабор по звуку. Утверждается, что обыск произошел из-за того, что «настучала Собчак». Сама блогер Ксения Собчак заявила в соцсетях, что «не понимает, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом», чтобы она «тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы стучать».