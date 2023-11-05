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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    17 комментариев
    5 ноября 2023, 11:03

    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль

    Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский может отменить запланированный визит в Израиль из-за утечки информации о нем, сообщили СМИ.

    Как пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата, Зеленский «разочарован», потому что «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю», передает Lenta.Ru.

    Источник Channel12 уточнил, что утечка данных наносит ущерб не только безопасности президента, но и доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Информации о дате визита пока нет, добавил он.

    3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что сообщения о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.

    Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября, для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

    4 ноября 2023, 13:47
    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного

    В офисе Зеленского осудили Залужного за раскрытие ситуации на фронте СМИ

    В офисе Зеленского заявили о панике на Западе из-за статьи Залужного
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist о тупике на фронте вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины, заявил замглавы офиса президента страны Игорь Жовква.

    «Мне поступил звонок от одного из руководителей кабинетов лидеров, и они в панике спрашивают: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?». Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» – приводит слова Жовквы RT.

    В связи с этим в офисе президента Украины выступают против того, чтобы военные говорили о ситуации на фронте со СМИ.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (15)
    5 ноября 2023, 00:59
    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи

    В результате ракетного удара ВСУ поврежден корабль на судостроительном заводе в Керчи

    Минобороны рассказало о результатах ракетного удара ВСУ по Керчи
    @ Судостроительный завод имени Б.Е.Бутомы/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 15 крылатых ракет, средства ПВО сбили 13 из них, сообщило Минобороны России.

    В результате ракетного удара поврежден корабль, который находился на заводе, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода в Керчи, часть обломков украинских ракет упала на территории одного из сухих доков, никто не пострадал.

    Коментарии (23)
    4 ноября 2023, 17:35
    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик

    Песков: США платят за несчастную Украину как в такси по счетчику

    Песков описал отношения Украины и США метафорой про такси и счетчик
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание» в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве.

    Песков напомнил, что раздававшая «печеньки» во время Евромайдана исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN призналась, что Вашингтон с 1991 года потратил 5 млрд долларов на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине», пишет РБК.

    По словам Пескова, если за Украину думает другая страна, какое правительство должно быть и платит, как в такси по счетчику, чтобы обеспечить приход такого правительства к власти, то такая страна несчастна.

    Также Песков заявил, что для киевского режима наступили тяжелые времена, он все больше раздражает мир и не может больше доминировать со своим иждивенчеством, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что на фоне событий на Ближнем Востоке у многих меняются приоритеты, особенно это отразилось на Украине. По его словам, страны Запада «готовы платить Украине, но в расчете на результативность», а в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя и убедили в этом Запад, сейчас это невозможно.

    Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Коментарии (13)
    4 ноября 2023, 16:42
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    Зеленский поспорил с Залужным о «тупике на фронте»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский не согласился с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте, сообщили украинские СМИ.

    Зеленский заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая, передает ТАСС.

    Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16. Он призвал дождаться завершения обучения украинских пилотов. Кроме того, Зеленский в очередной раз отверг идею заморозки конфликта.

    Ранее статья Залужного вызвала обеспокоенность у западных союзников Украины.

    Напомним, Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (17)
    5 ноября 2023, 05:54
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве

    Бывший советник Кучмы Соскин обвинил нынешние власти Украины в госперевороте

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешние власти Украины совершили антиконституционный переворот, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил, что Верховная рада «разгромлена», а фракции Юлии Тимошенко и Петра Порошенко – «растоптаны». По его словам, в «парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение».

    Как заявил Соскин, произошла «узурпация власти». Он объявил офис президента Украины антиконституционным органом. По его словам, простая «канцелярия» лишает граждан Украины их прав. Он считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому нужно объявить импичмент, но этого не делают, так как Украина стала страной «стационарного бандита», передает РИА «Новости».

    Напомним, Соскин заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию.

    Коментарии (9)
    5 ноября 2023, 00:30
    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным

    ВСУ подтвердили российский удар «Искандером» по построению украинских солдат на Запорожском направлении

    ВСУ сообщили о российском ударе «Искандером» по украинским военным
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Центр стратегических коммуникаций вооруженных сил Украины сообщил в соцсетях, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады».

    В ВСУ признали, что в результате удара есть погибшие и получившие ранения.

    Как сообщают украинские СМИ, военные ВСУ обвиняют в случившемся офицера, который выстроил в одном месте для «торжественного награждения личного состава» большое число солдат.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что «ракетным ударом уничтожены десятки боевиков», а также публикуют кадры результатов удара.

    Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.

    Коментарии (9)
    4 ноября 2023, 15:39
    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам

    Украинский эксперт: Россия имеет семикратное преимущество над ВСУ по FPV-дронам

    На Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По FPV-дронам Россия имеет преимущество над ВСУ примерно в семь раз, при этом по дронам DJI Mavic между сторонами сохраняется паритет, сообщил украинский военный эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

    По его словам, Украина наращивает производство дронов. Однако открытым остается вопрос, как долго страна сможет выдержать этот темп с учетом санкций Китая на комплектующие беспилотников, заявил эксперт украинскому порталу «Молния».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о жалобах украинских военных и западных СМИ на то, что Россия добивается господства в технологиях производства и применении БПЛА. В результате активное использование дронов позволяет ВС РФ менять сценарий боевых действий в свою пользу.

    Коментарии (10)
    5 ноября 2023, 07:58
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой

    При попытке ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой российские военные добили его «Ланцетом»

    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой
    @ Philipp Schulze/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под Авдеевкой украинские военные предприняли попытку эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, но по нему нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил источник в Южной группировке российских войск.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что поджечь Leopard 2 удалось бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул танк, к нему поехала украинская техника для эвакуации, но ее отогнали минометами.

    «Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», – рассказал источник.

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    Коментарии (5)
    5 ноября 2023, 02:59
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

    У резиденции Нетаньяху в Кесарии прошла акция с требованием отставки премьера Израиля

    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, сообщили СМИ.

    Участники акции протеста считают, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль, «из-за него» жители Израиля «платят ужасную и кровавую цену», передает RT со ссылкой на Haaretz.

    Общественная акция в поддержку семей заложников, удерживаемых ХАМАС, также прошла в Тель-Авиве, в ней приняли участие несколько тысяч человек. Обращаясь к ним, мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что Нетаньяху должен сделать все возможное, чтобы вернуть заложников, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Напомним, как сообщают СМИ, президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении ХАМАС на Израиль.

    Коментарии (11)
    4 ноября 2023, 14:29
    Эрдоган «вычеркнул» Нетаньяху из списка собеседников

    Президент Турции Эрдоган вычеркнул Нетаньяху из списка собеседников

    Эрдоган «вычеркнул» Нетаньяху из списка собеседников
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника, из списка он вычеркнут, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что он не общается с Нетаньяху, с Израилем поддерживает контакты глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, который также контактирует с Палестиной и ХАМАС, передает ТАСС.

    По словам президента Турции, на Нетаньяху лежит «ответственность номер один» за то, что Анкара вычеркнула его из списка собеседников. Эрдоган отметил, что против Нетаньяху уже настроен израильский народ. Турецкий лидер добавил, что премьер еврейского государства «хочет найти поддержку своим массовым убийствам», пытаясь использовать для этого религиозные доводы, передает РИА «Новости».

    По словам политика, полностью разорвать связи, особенно в международной дипломатии, невозможно, поэтому дипломаты и правительство Турции используют все средства для установления окончательного мира в израильско-палестинской проблеме.

    Ранее Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности и в военных преступлениях.

    До этого Эрдоган заявил о намерении объявить Государство Израиль «военным преступником».

    После заявлений Эрдогана глава МИД Израиля Эли Коэн распорядился отозвать всех дипломатов из Турции, а министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому лидеру забрать ХАМАС к себе.

    Коментарии (21)
    4 ноября 2023, 12:59
    Reuters: На Западе признали окончание контрнаступления ВСУ на юге
    Reuters: На Западе признали окончание контрнаступления ВСУ на юге
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Александра Юдина

    Контрнаступление украинской армии исчерпало свои возможности на южном направлении, сообщает агентство Reuters.

    По словам американского военного эксперта Майкла Кофмана, украинское наступление в целом на юге либо полностью остановилось, либо скоро это сделает, передает РИА «Новости».

    Также бойцы ВСУ пожаловались на нехватку боеприпасов и крайнюю степень изнеможения. В материале указано мнение одного из украинских военных о том, что следующая фаза конфликта будет очень трудной.

    «Мы устали… их больше, и у них больше оборудования», – признались в рядах ВСУ.

    Накануне Newsweek писала, что достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло.

    Коментарии (5)
    5 ноября 2023, 04:59
    Вспышка гепатита А произошла в пятом регионе Украины

    Вспышка гепатита А произошла в Днепропетровской области Украины

    Вспышка гепатита А произошла в пятом регионе Украины
    @ Ricardo Rubio/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины выявлено 32 случая гепатита А, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней. На Украине это пятый регион, где произошла вспышка данного заболевания.

    В октябре в Винницкой области гепатит А обнаружили у 60 человек, в том числе 14 детей, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию, передает РИА «Новости».

    Сейчас число заболевших достигло 219, передает ТАСС.

    В ноябре случаи гепатита А выявили в Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской областях.

    Напомним, вспышки заболеваемости гепатитом А уже происходили на Украине в предыдущие годы.


    Коментарии (5)
    4 ноября 2023, 21:25
    Reuters: «Хезболла» атаковала Израиль неизвестной ракетой

    Reuters: «Хезболла» атаковала Израиль неизвестной мощной ракетой

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанское радикальное движение «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись в боевых действиях, сообщили ливанский источники Reuters.

    Источник сообщил, что ракета поразила позицию израильских войск по другую сторону границ от деревень Айта аль-Шааб и Рмейш на юге Ливана недалеко от границы с Израилем. ЦАХАЛ нанес ответный удар и уничтожил объекты движения в Ливане, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

    Коментарии (4)
    5 ноября 2023, 07:48
    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой

    Украинский генерал Баранов заявил о намерении ВСУ атаковать российские регионы беспилотниками зимой

    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Антон Антонов

    Зимой вооруженные силы Украины собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы, заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов.

    Баранов сообщил о планах ВСУ «извлечь выгоду из опыта», полученного «за предыдущие годы». ВСУ хотят с помощью беспилотников «нанести сокрушительный удар по русским», когда ситуация на линии соприкосновения станет «более статичной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    При этом Украина ожидает «многочисленных контратак», направленных против энергетической инфраструктуры. Баранов сказал, что Украине конфликт «обходится дорого», а «русские осторожны, у них много людей и много ресурсов». По его словам, Россия «долгое время готовилась» к такому масштабному конфликту. Он попросил у Запада боеприпасы, отметив, что для «успеха» ВСУ должны расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.

    Напомним, военное командование Украины признало поражение в кампании 2023 года. Главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва» и заявил о тупике на фронте.

    Коментарии (6)
    5 ноября 2023, 03:30
    Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа

    Израильский министр обороны Галант обещал уничтожить лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара

    Израиль собрался «делать все, что захочет», в секторе Газа
    @ Majdi Fathi/APAimages/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар будет уничтожен, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, добавив, что в анклаве Израиль «сделает все, что захочет».

    Галант сказал, что Израиль «доберется до Синвара». Он заверил, что «после войны в Газе больше не будет ХАМАС», а также угрозы для Израиля из палестинского анклава. Галант заявил, что у израильских сил «будет полная свобода действий в секторе Газа». «Мы сделаем все, что захотим», – приводит его слова РИА «Новости».

    Палестинское агентство WAFA сообщает, что в результате удара израильской авиации по лагерю Аль-Магази в центральной части сектора Газа 51 человек погиб, десятки пострадали.

    Напомним, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.

    Коментарии (9)
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