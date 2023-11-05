СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль

Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата, Зеленский «разочарован», потому что «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю», передает Lenta.Ru.

Источник Channel12 уточнил, что утечка данных наносит ущерб не только безопасности президента, но и доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Информации о дате визита пока нет, добавил он.

3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что сообщения о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября, для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.