Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.0 комментариев
СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль
Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский может отменить запланированный визит в Израиль из-за утечки информации о нем, сообщили СМИ.
Как пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата, Зеленский «разочарован», потому что «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю», передает Lenta.Ru.
Источник Channel12 уточнил, что утечка данных наносит ущерб не только безопасности президента, но и доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Информации о дате визита пока нет, добавил он.
3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что сообщения о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.
Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября, для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.