Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.2 комментария
Израиль разрешил эвакуировать жителей севера Газы на юг в течение трех часов
Армия Израиля разрешила провести эвакуацию жителей севера Газы на юг в течение трех часов
Армия обороны Израиля разрешит эвакуацию жителей сектора Газа с севера на юг с 13.00 по 16.00 местного времени (14.00 – 17.00 мск) по дороге Салах ад-Дина, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.
По его словам, армия обороны Израиля разрешит проезд по дороге Салах ад-Дина в субботу с 13.00 до 16.00, призывая к передвижению на юг для «безопасности людей», передает РИА «Новости».
Напомним, 27 октября движение ХАМАС накануне заявило, что сектор Газа подвергся нападению армии Израиля со стороны суши, с моря и с воздуха. Однако в ХАМАС заявили о провале попытки наступления.