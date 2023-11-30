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    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    42 комментария
    30 ноября 2023, 12:51

    Кремль анонсировал встречу Путина и Сечина

    Песков: Путин и Сечин 1 декабря пообщаются в закрытом формате

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в пятницу планирует встретиться с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что встреча будет закрытой, передает ТАСС.

    Ранее Сечин выступил с резкой критикой работы министерства финансов и Центрального банка.

    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

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    29 ноября 2023, 19:43
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Наши так называемые – во всяком случае мы их так называли – партнеры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – цитирует его ТАСС.

    Путин указал, что «появился рынок сбыта продукции у наших производителей этих приборов. А если рынок появился, появился экономический стимул производить».

    Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

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    29 ноября 2023, 20:48
    Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера

    Путин заявил о необходимости развивать генетику в России

    Путин: Преуспевающий в генетике получит конкурентные преимущества поколенческого характера
    @ Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «У нас, слава богу, отношение к генетике сегодня совсем другое – не так, как было в Советском Союзе. Генетику называли продажной девкой империализма, так говорили, да. У нас совсем по-другому относятся – это наиболее перспективное, чрезвычайно важное направление исследований», – сказал он, передает ТАСС.

    Путин отметил, что генетика «так же, как искусственный интеллект, не может быть, а точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека».

    «Кто будет преуспевать в генетике, тот получит принципиальные, качественные конкурентные преимущества поколенческого характера, судьбоносные. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае ничего пропустить», – указал глава государства.

    Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.

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    29 ноября 2023, 21:54
    Путин: Русский геном содержит хорошую информацию
    Путин: Русский геном содержит хорошую информацию
    @ Кирилл Зыков/ Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что русский геном содержит в себе хорошую информацию, так как в нем много всего намешано, об этом он сообщил на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.

    «Мне кажется, референсные показатели [генома страны] в целом понятны?» – сказал Путин в разговоре с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический Кампус» Алиной Демкиной, передает ТАСС.

    «Нет, у нас же уникальная по различным народностям страна. У всех какие-то особенности, которые отличают их от остальных», – ответила она.

    Путин заметил, что «у русского человека там тоже, наверное, довольно сложный геном, потому что у нас на территории страны все замешано, что очень хорошо».

    Девушка отметила, что современные технологии позволяют работать с древней ДНК шерстистого мамонта, жившего в ледниковый период. Демкина рассказала о проведенном на базе Центра Димы Рогачева исследовании. «Были обнаружены десятки ранее не описанных в мировой практике генетических причин гематологических заболеваний. Такие результаты были достигнуты за год работы, что говорит о мировом уровне нашей работы. Эти находки по своей генетической природе уникальны», – рассказал она.

    «Таких в мире нет! Не надо стесняться своих достижений», – сказал Путин. Демкина попросила продлить проект по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году.

    «Насколько мне известно, компания «Роснефть» планирует на исследования в сфере генетики направить около 20 млрд рублей. Поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали… Я знаю, что компания «Роснефть» поддерживает это направление. Мы несколько лет назад договорились с нашими ведущими компаниями, чтобы они часть своих свободных ресурсов направляли на те виды деятельности, которые напрямую с их основной работой не связаны, но представляют большой интерес для страны, и в конечном итоге для конкретных компаний. Вот «Роснефть» занимается поддержкой геномных исследований. Поговорим обязательно», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

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    29 ноября 2023, 21:50
    Путин пошутил о слезах Силуанова по новым бюджетным тратам

    Путин: Силуанов будет плакать, когда узнает о новых бюджетных тратах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительству нужно рассмотреть возможность расширения действия «Менделеевской карты» и финансирования проекта за счет бюджета, но министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», узнав о новых бюджетных тратах, заявил президент России Владимир Путин.

    Отвечая в ходе встречи с молодыми учеными в Сириусе на просьбу рассмотреть вопрос расширения функционала «Менделеевской карты» подобно «Пушкинской карте», Путин напомнил, что в первом случае расходы на преференции берут на себя компании – партнеры проекта, а «Пушкинскую карту» финансирует государство, передает ТАСС.

    «Что касается расширения действия «Менделеевской карты», тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли, и с какого времени, поддержка со стороны федерального бюджета», – сказал глава государства. Он отметил, что «идея сама по себе хорошая», нужны только деньги.

    «[Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», – пошутил Путин.

    Ранее на встрече Путин заявил, что страны Запада думали, что Россия никогда не сможет избавиться от зависимости от их технологий, но это происходит довольно быстро.

    Коментарии (2)
    29 ноября 2023, 21:23
    Путин: Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов России
    Путин: Псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых регионов России
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что псевдоисторики в течение нескольких десятков лет оказывали влияние на сознание людей, проживающих в новых российских регионах.

    «Псевдоисторики, о которых вы сказали, людям промывали мозги там (в новых регионах) десятилетиями», – сказал Путин на встрече с молодыми учеными в Сириусе, передает РИА «Новости».

    «И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих, серьезных исследований у людей было ясное представление, кто они, что они, кто и что из себя представляет часть нашей общности такой этнической, культурологической, языковой», – добавил президент.

    Чрезвычайно важно, чтобы представление об общности русского мира основывалось на научном знании, подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации.

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    29 ноября 2023, 20:15
    Путин осмотрел выставку отечественного научного оборудования в Сириусе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в парке науки и искусства «Сириус» осмотрел выставку образцов научного оборудования отечественного производства в рамках проекта «Наша лаба».

    Экскурсию по выставке для Путина провела научный сотрудник МФТИ и университета «Сириус», соучредитель компании «Абисенс» Елизавета Мочалова. Она рассказала президенту о проекте «Наша лаба», который помогает ученым больше узнать об отечественных приборах, передает ТАСС.

    Мочалова отметила, что многие исследователи даже не знали о существовании российских товаров, стоимость которых в разы ниже зарубежных аналогов.

    Президенту показали приборы для научных исследований в области медицинской диагностики (в том числе ДНК-диагностики), фармацевтики, разработки и производства вакцин, химии, микроэлектроники, машино- и авиастроения, энергетики. «Получается все?» – спросил Путин. «Получается», – ответила научный сотрудник.

    Завершая экскурсию, Мочалова обратила внимание, что у российского научного приборостроения «впереди большой путь», если удастся нарастить темпы, то будет обеспечен собственный технологический суверенитет, а также появится возможность выйти ключевыми игроками на мировой рынок. «Здорово. Вам спасибо», – оценил глава государства.

    Проект «Наша лаба» представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалов и так далее. Он направлен на оказание содействия ученым и инженерам в поиске необходимых для работы оборудования, комплектующих, реагентов и прочего, а также производителям в продвижении их продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.

    Ранее Путин заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.

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    29 ноября 2023, 21:14
    Путин заявил о научной основе тезиса о России как уникальной цивилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    Статус России как уникальной цивилизации имеет научные обоснования, подтверждаемые геномными исследованиями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными.

    «Мы действительно можем говорить о том, что Россия – это уникальная цивилизация. Это имеет под собой научные основания, подтверждаемые результатами вашей работы. Это очень важно!» – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.

    Коментарии (0)
    29 ноября 2023, 18:56
    Путин прибыл в Сириус на встречу с молодыми учеными

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.

    Как сообщает ТАСС, для Путина встречи с участниками конгресса уже стали традицией. Обычно беседа проходит в формате «вопрос – ответ».

    Путин осмотрит выставку проекта «Наша Лаба», который представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалах и так далее.

    Кроме того, в Сириусе Путин посетит учебно-экспериментальный центр по робототехнике «Прорыв Сириус».

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    29 ноября 2023, 19:35
    Путин рассказал о новой стипендии для аспирантов-исследователей
    Путин рассказал о новой стипендии для аспирантов-исследователей
    @ Кирилл Зыков/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о работе властей над повышением стипендий аспирантам, в том числе о новой выплате в 75 тыс. рублей для тех, кто проводит исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития страны.

    «Мы в прошлом году – ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, – ставили вопрос о том, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем. Сейчас вот стипендия будет 75 тыс. [рублей]», – сказал глава государства на встрече с молодыми учеными в Сириусе, передает ТАСС.

    Путин добавил, что 75 тыс. рублей – «не самая большая цифра, но все-таки жить можно уже». «Когда других источников [дохода] нет, когда человеку приходится концентрироваться на том деле, которому он себя посвятил, конечно, это важно», – отметил он.

    В понедельник президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тыс. рублей для проводящих исследования в целях НТР аспирантов.

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    29 ноября 2023, 13:24
    Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы двусторонних отношений

    Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудил вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Разговор президентов состоялся утром в среду. Путин и Мирзиеев также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита президента Узбекистана в Москву, передает ТАСС.

    Встреча Путина с главой Узбекистана состоялась в Москве 6 октября. Мирзиеев заявил, что в отношениях Узбекистана и России нет нерешенных вопросов.

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    30 ноября 2023, 11:45
    Путин рассказал о заслугах Киссинджера

    Путин: Политика Киссинджера привела к важнейшим договоренностям между СССР и США и разрядке международной напряженности

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Нэнси Киссинджер, супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, ушедшего из жизни в возрасте 100 лет.

    «Уважаемая госпожа Киссинджер, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера. Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    «С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», – добавил глава государства.

    Путин рассказал, что много раз лично общался «с этим глубоким, незаурядным человеком». «И я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», – пообещал российский лидер, пожелав супруге экс-госсекретаря, а также всем его родным и близким «душевной стойкости перед лицом этой тяжелой утраты».

    Ранее в четверг стало известно, что Киссинджер ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут.

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    30 ноября 2023, 12:17
    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря

    Песков: Путин подведет итоги года на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 14 декабря

    Кремль: Путин подведет итоги года 14 декабря
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, намерен подвести итоги уходящего 2023 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Вопросы от граждан для прямой линии с главой государства начнут принимать 1 декабря, сообщил представитель Кремля. В ходе мероприятия в специально созданной студии соберутся журналисты из всех российских регионов. Также будут присутствовать представители федеральных СМИ и иностранные журналисты, которые продолжают работу в Москве, передает ТАСС.

    Формат совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента применяется не впервые. В 2020 году мероприятие уже проводили таким образом из-за вспышки коронавирусной инфекции.

    Песков рассказал, что направить обращение можно, позвонив по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» (moskva-putinu.ru) и другими способами.

    Ограничения по времени у мероприятия не будет, уточнил Песков. Это всегда весьма продолжительное и содержательное мероприятие, заметил он.

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    30 ноября 2023, 12:40
    Кремль спросили о сроках визита Путина в Непал

    Песков: Сроки возможного визита Путина в Непал будут обсуждаться по дипканалам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сроки возможного визита президента Владимира Путина в Непал или приезд в Россию премьер-министра Непала пока не определены, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Ранее премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал высказал мнение, что в отношениях Москвы и Катманду настало время для визита на высоком или даже на высшем уровне. Он заявил, что будет раз видеть Путина в Непале, а также и сам готов приехать в Россию.

    По словам Пескова, конкретных договоренностей нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам, передает ТАСС.

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    30 ноября 2023, 12:34
    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга

    Кремль: Путин сегодня встретится с главой Росфинмониторинга Чиханчиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в четверг проведет встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля рассказал, что Путин сегодня работает в Ново-Огареве, на приеме у президента среди остальных будет глава службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, передает ТАСС. Песков уточнил, что все остальные мероприятия в графике президента на четверг носят непубличный характер.

    Ранее руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал главе Российского государства Владимиру Путину, что выявлено мошенничество с «Пушкинской картой». В СК сообщили, что открыто уголовное дело по факту хищения более 200 млн рублей.

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