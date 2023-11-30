Кремль анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга

Путин: Русский геном содержит хорошую информацию

Tекст: Ольга Иванова

«Мне кажется, референсные показатели [генома страны] в целом понятны?» – сказал Путин в разговоре с научным сотрудником геномной лаборатории «Биотехнологический Кампус» Алиной Демкиной, передает ТАСС.

«Нет, у нас же уникальная по различным народностям страна. У всех какие-то особенности, которые отличают их от остальных», – ответила она.

Путин заметил, что «у русского человека там тоже, наверное, довольно сложный геном, потому что у нас на территории страны все замешано, что очень хорошо».

Девушка отметила, что современные технологии позволяют работать с древней ДНК шерстистого мамонта, жившего в ледниковый период. Демкина рассказала о проведенном на базе Центра Димы Рогачева исследовании. «Были обнаружены десятки ранее не описанных в мировой практике генетических причин гематологических заболеваний. Такие результаты были достигнуты за год работы, что говорит о мировом уровне нашей работы. Эти находки по своей генетической природе уникальны», – рассказал она.

«Таких в мире нет! Не надо стесняться своих достижений», – сказал Путин. Демкина попросила продлить проект по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году.

«Насколько мне известно, компания «Роснефть» планирует на исследования в сфере генетики направить около 20 млрд рублей. Поэтому это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей, о которых вы сказали… Я знаю, что компания «Роснефть» поддерживает это направление. Мы несколько лет назад договорились с нашими ведущими компаниями, чтобы они часть своих свободных ресурсов направляли на те виды деятельности, которые напрямую с их основной работой не связаны, но представляют большой интерес для страны, и в конечном итоге для конкретных компаний. Вот «Роснефть» занимается поддержкой геномных исследований. Поговорим обязательно», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества, России ничего нельзя пропустить в этой сфере.