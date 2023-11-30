Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.3 комментария
Кремль анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга
Кремль: Путин сегодня встретится с главой Росфинмониторинга Чиханчиным
Президент Владимир Путин в четверг проведет встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля рассказал, что Путин сегодня работает в Ново-Огареве, на приеме у президента среди остальных будет глава службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, передает ТАСС. Песков уточнил, что все остальные мероприятия в графике президента на четверг носят непубличный характер.
Ранее руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал главе Российского государства Владимиру Путину, что выявлено мошенничество с «Пушкинской картой». В СК сообщили, что открыто уголовное дело по факту хищения более 200 млн рублей.