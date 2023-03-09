По делу о хищении в госпрограмме «Пушкинская карта» арестовали троих подозреваемых

Уголовное дело заведено по факту хищения свыше 200 млн рублей в государственной программе «Пушкинская карта», подозреваются три человека, сообщили в Следственном комитете России.

Дело расследуется в отношении жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова, оно возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, трое подозреваемых применили фиктивные электронные банковские карты «Пушкинская карта», выпущенные оператором АО «Почта Банк». Они обманули работников банка и Министерства культуры, похитив 200 млн рублей, организуя массовые закупки билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий.

Подозреваемых арестовали, на их имущество стоимостью более 100 млн рублей наложили арест.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил президенту России Владимиру Путину о махинациях с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком. По его словам, преступная группа составляла списки «мертвых душ», которые якобы могли получать льготы по «Пушкинской карте».