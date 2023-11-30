Австрия посчитала «крайне опасным» отказ от взаимодействия с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не отказываться от взаимодействия с Россией и не погружаться в эхо-камеры

Tекст: Антон Антонов

Шалленберг призвал Запад «не бояться взаимодействовать с Россией», а «тенденцию погружаться в свои собственные эхо-камеры» во внешней политике счел «крайне опасной», передает ТАСС со ссылкой на Puls24.

Он похвалил ОБСЕ за «классический многосторонний подход в его лучшем проявлении» и приветствовал решение об участии главы МИД России Сергея Лаврова в министерской встрече в Скопье, передает РИА «Новости».

Шалленберг также заявил, что в случае с Украиной он может «эмоционально понять» отказ украинской стороны участвовать во встрече СМИД, но подчеркнул, что ОБСЕ «незаменима» на время конфликта на Украине.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Северной Македонии Скопье. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи.



