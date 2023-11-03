В Донецке открылось представительство президентской платформы «Россия – страна возможностей»

«Сегодня президентом РФ поставлена задача не просто возродить Донбасс, а идти гораздо дальше, делать его лучше, конкурентоспособнее; развивать его так, чтобы там было комфортно жить людям. Конечно, очень радует, что у нас за этот короткий промежуток времени, еще до открытия представительства платформы «Россия – страна возможностей», уже более 15 тыс. жителей ДНР приняли участие в различных конкурсах, олимпиадах и проектах», – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Очень важно, что представительства платформы «Россия – страна возможностей» открываются на Донбассе и в Новороссии, потому что для всей нашей огромной страны Донбасс – это пример настоящего патриотизма, настоящего мужества, настоящей воли и борьбы людей, которые приняли для себя решение отстоять свое право быть русскими, быть россиянами, быть частью России. Это решение приняли жители Донбасса в прошлом году на референдуме, и сегодня этот принцип, сформулированный президентом РФ, что Россия для каждого гражданина будет страной возможностей, реализуется и для каждого жителя Донбасса», – приводятся слова Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЯЛД.

Он также отметил, что открытие представительства АНО «Россия – страна возможностей» в Донецке – это выполнение прямого поручения президента Владимира Путина по поддержке жителей новых субъектов Российской Федерации.

«Сегодня у команды президентской платформы «Россия – страна возможностей» очень важный и ответственный день – мы открываем представительство в Донецкой Народной Республике. На наш взгляд, очень символично, что это происходит в преддверии Дня народного единства. Донбасс и Новороссия проделали огромный путь для того, чтобы воссоединиться с Россией. И сегодня мы вместе делаем еще один важный шаг на пути этого объединения. Хочу подчеркнуть, что жители Донбасса активно принимают участие в проектах, конкурсах и олимпиадах нашей платформы», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Представительство располагается в Донецке, там оборудован лекторий на 100 посадочных мест, зона совместной работы, а также информационный центр, в котором могут работать представители СМИ.

«У молодежи, профессионалов ДНР появилась «территория новых возможностей», чья работа будет направлена для личностного и профессионального развития наших людей. Хочу поблагодарить команду президентской платформы за такой важный шаг и протянутую руку в поддержке интеграции Донбасса в единое образовательное, профессиональное и культурное пространство», – отметил глава ДНР Денис Пушилин.



Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. За 5 лет работы платформы участниками ее 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира.

