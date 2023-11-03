Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
Путин: Новые регионы России являются нашими историческими территориями
Название «новые регионы» не совсем соответствует историческому положению Донбасса, Запорожья и Херсонщины, которые издавна входили в состав Российского государства, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
«Новые [регионы], они же не новые для нас, это российские территории, но «новые старые» как-то тоже [странно]. Какие старые? Можно сказать «наши исторические территории». Давайте подумаем», – прокомментировал глава государства предложение называть эти территории «новыми старыми» регионами, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит выделять деньги на развитие новых регионов, так как экономика работает ритмично и «все получается».