Tекст: Алексей Дегтярев

На Донецком направлении «Южная» группировка войск отразила шесть атак, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Также поражены подразделения 28-й, 67-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки в ДНР. За наделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1340 человек, семь танков, 22 боевые бронированные машины, 19 орудий полевой артиллерии и четыре машины РСЗО. Уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой.

На Южно-Донецком направлении отражены четыре атаки украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады и 118-й бригады теробороны у Водяного и Старомайорского в ДНР. За неделю на этом направлении ВСУ потеряли свыше 1110 человек, семь танков, 11 боевых бронированных машин, девять орудий полевой артиллерии и машину РСЗО.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр отразила 20 атак украинских штурмовиков 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад у Водяного, Ленинского и Ямполовки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли свыше 920 человек, три танка, 14 боевых бронированных машин и пять орудий.