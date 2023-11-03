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    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    20 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    3 ноября 2023, 10:58

    Минобороны показало уничтожение укрепленных позиций ВСУ у Спорного в ДНР

    Видео МО: Артиллерия ВС России ночью уничтожила укрепленные позиции ВСУ у Спорного в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерия ВС России ночью уничтожила укрепленные позиции ВСУ у населенного пункта Спорное в ДНР в темное время суток, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.

    На кадрах ведомства – съемка в тепловизионном спектре артиллерийских ударов по украинским позициям и высокоточный удар по скоплению живой силы, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны, в ролике запечатлено уничтожение позиций ВСУ в районе Спорного.

    «Артиллеристы Южной группировки войск точными ударами подавляют противника на укрепленных позициях», – добавили в ведомстве.

    Ранее ВС России отразили две атаки в районах Харьковской области и ЛНР.

    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (30)
    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (11)
    3 ноября 2023, 08:44
    Потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы

    Марочко: Потери ВСУ на Купянском направлении превышают число поступающих сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь, передает РИА «Новости».

    По его словам, если эта тенденция в течение десяти дней будет сохраняться, у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 14:39
    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине

    Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон за помощь и Израилю, и Украине, но по отдельности

    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    @ IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю, сообщили источники газеты Politico.

    Как сообщил сенатор от штата Техас Джон Корнин, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву «неразрывно связаны между собой». Сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил изданию, что Джонсон не один раз повторил, что не может позволить, чтобы «Украина и Израиль рассматривались вместе», передает ТАСС.

    Позднее в тот же день Джонсон провел «очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор» с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, в котором не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

    Сенатор Томми Тубервилл сообщил, что Джонсон выступает за помощь и Израилю, и Украине, но пытается помочь каждой по отдельности.

    По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, «даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден».

    Вместе с тем газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, «не пройдет Палату представителей».

    Ранее сообщалось, что сторонники Украины из числа Республиканской партии крайне низко оценивают уровень поддержки киевского режима Джонсоном.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне после избрания спикером Джонсона.

    Американист Владимир Васильев выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине.

    Коментарии (6)
    3 ноября 2023, 08:59
    Военкоры показали огневой налет российских танкистов на пункт РЭБ и связи ВСУ

    Танкисты бригады Невского уничтожили пункт РЭБ и связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты бригады Невского разнесли пункт РЭБ и связи ВСУ, сообщили СМИ.

    Как рассказал военкор RT Филипп Прокудин, экипаж Т-72 бригады Невского (Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени святого благоверного князя Александра Невского) устраивает короткие огневые налеты и наносит удары как с закрытых позиций, так и прямой наводкой по целям противника.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал, что после сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 08:19
    Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском

    Бойцы «Викинга» уничтожили на Артемовском участке блиндаж ВСУ дроном-камикадзе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы отряда специального назначения «Викинг» выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе.

    Кадры выявления и поражения цели оказались в распоряжении РИА «Новости».

    На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил укрепленную украинскую позицию, а затем она уничтожается дроном-камикадзе. В результате удара сдетонировали боеприпасы.

    Ранее дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки.

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    2 ноября 2023, 12:17
    В США заметили рост интенсивности воздушных боев на Украине

    MWM: На Украине выросла интенсивность воздушных боев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России сбили 17 украинских истребителей МиГ-29 за десять дней в октябре, сообщили СМИ.

    По данным Military Watch, в октябре значительно возросла интенсивность воздушных боев над Украиной, с 13 по 23 октября российскими войсками было сбито 17 истребителей МиГ-29, передает РИА «Новости».

    Как указали журналисты, украинские военные используют устаревшие самолеты МиГ-29, которые значительно уступают российским перехватчикам МиГ-31, истребителям Су-57 и Су-35.

    Обозреватели предположили, что у Воздушных сил Украины осталось лишь более двух десятков самолетов МиГ-29.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц уничтожили более 1400 средств воздушного нападения вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS американского производства.

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    3 ноября 2023, 02:57
    В финале «Реальных пацанов» Колян поехал в госпиталь к раненым бойцам СВО

    В финале сериала «Реальные пацаны» главный герой Колян навестил в госпитале раненых российских бойцов СВО

    Tекст: Антон Никитин

    Сериал «Реальные пацаны», который транслировался на протяжении 13 лет, закончился. В финальной серии главный герой Колян навестил в госпитале раненых российских бойцов, участвовавших в специальной военной операции России (СВО).

    На телеканале ТНТ в четверг, 2 ноября, вышла 17 серия 14 сезона сериала «Реальные пацаны». В конце эпизода главный герой Колян, которого играет Николай Наумов, встретил фаната. Тот попросил героя сделать фото, а затем записать видео с приветом для его одноклассника, который лежит в госпитале. Колян предлагает вместо ролика приехать к его однокласснику и лично с ним пообщаться. Герои сериала отправляют в путь, на фоне этих кадров играет песня «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации», сообщает издание «Аргументы и факты».

    «О чем я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где-то в кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны», – говорит Колян в финальной серии.

    Напомним, в сентябре 2019 года актер Армен Бежанян из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом думы Осинского городского округа Пермского края.

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    2 ноября 2023, 11:37
    В США рассказали, как помощь Украине превращается в «заначки» на Кипре

    AT: Украинские чиновники воруют финансовую помощь Запада и создают «заначки» на Кипре и в Монако

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине массово воруют финансовую помощь Запада, делают «заначки» в таких местах, как Кипр, Монако и Швейцария из-за осознания того, что страна проиграет в конфликте с Россией, заявила обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

    Шоуолтер считает, что чиновники, ворующие деньги, выделенные Западом, понимают, что военные действия проиграны, и Украина в итоге не победит. По ее словам, ВСУ уничтожены, а украинцы стремятся в Евросоюз, чтобы эмигрировать, передает РИА «Новости».

    Журналистка указала, что украинские политики стараются как можно скорее набить себе карманы деньгами из финансовой помощи Запада, а «русские, должно быть, смеются, продолжая наступать, неуклонно приближая победу России».

    Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил президента Украины Владимира Зеленского в краже 400 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме.

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    2 ноября 2023, 13:36
    Киев атаковал Энергодар перед ротацией экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС), два удара пришлись на здание гостиницы станции, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По его словам, сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, и вместо того чтобы соблюдать режим тишины, украинская сторона совершила масштабную атаку беспилотниками на город Энергодар рядом со станцией, передает ТАСС.

    Ульянов добавил, что два удара пришлись на здание гостиницы ЗАЭС.

    Как сообщили в оперативных службах региона, атаковали Энергодар с применением двух беспилотников, один упал в жилом секторе, второй – у торгового центра, информация о жертвах и пострадавших не поступала.

    Ранее жители Энергодара остались без воды из-за атаки дрона.

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    2 ноября 2023, 14:48
    Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении

    Артиллеристы ВС России сорвали наступление ВСУ в районах Работина и Вербового

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и гаубиц «Мста-С» российской группировки войск на Запорожском направлении сорвали наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщили в Минобороны РФ.

    По сообщению Минобороны, расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» сорвали очередное безуспешное наступление украинских националистов в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, передает ТАСС.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

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    3 ноября 2023, 09:26
    Российский военный рассказал о французских снайперах в зоне СВО

    Боец ВС России рассказал о действовавших у Работина французских снайперах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы разведподразделения ВДВ из Новороссйиской десантно-штурмовой бригады вступали в бой со снайперами из числа французских наемников в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал один из разведчиков.

    По его словам, встречались наемники-афроамериканцы, поляки, французы были. Разведчик добавил, что иногда доходили до края села, снайперы-французы уже были из легиона, вооружения натовского было очень много найдено в селе, мы сжигали все в подвалах, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ посылает большое количество людей и техники на это направление. По словам разведчика, в подразделениях ВС России научились отличать элитные подразделения украинских военных и отряды, собранные из мобилизованных. Он уточнил, что в последнее время чаще атакуют подразделения, собранные из мобилизованных граждан.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении подразделения ВС России поразили живую силу 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

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    2 ноября 2023, 12:30
    Песков назвал «психозом Киева» запрет русского балета на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки Украины «отменить» русскую культуру, в частности балет, являются продолжением психоза киевского режима, демонстрируют его сущность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что абсурдно и глупо игнорировать культуру, которая неразрывно связана с Украиной, передает ТАСС.

    Ранее Yle сообщил, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов.

    Министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в украинских театрах.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия.

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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

    Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Что на практике означают подобные формулировки и какими в реальности являются итоги этой неудачной военной авантюры? Подробности

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    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

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      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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