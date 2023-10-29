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ВС России отразили две атаки в районах Харьковской области и ЛНР
Вооруженные силы России на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ.
Атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия ЛНР, передает Telegram-канале военного ведомства.
На данном направлении Киев потерял до 165 военных и два пикапа.
На Краснолиманском направлении огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. За сутки противник потерял до 70 военных, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Яковлевка, Артемовское, Клещеевка и Курдюмовка. Общие потери составили до 110 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.