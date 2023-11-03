Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.5 комментариев
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет почти 78%
Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 23 по 29 ноября, за неделю снизился на 0,9 п. п. и составляет 77,7%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,7% участников опроса (минус 0,9 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 0,2 п. п. и составляет 74,6%», – передает ТАСС результаты исследования.
Деятельность правительства России одобряют 48,8% опрошенных (минус 1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 52,3% респондентов (минус 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60,5% опрошенных (без изменений).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,2% (минус 0,3 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9% (плюс 1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,1% (плюс 3,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,4% (минус 0,5 п. п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 39,1% (минус 0,5 п. п.), КПРФ – 10,2% (плюс 0,3 п. п.), ЛДПР – 9,2% (минус 0,3 п. п.), «Справедливой России – За правду» – 4,4% (минус 0,6 п. п.), «Новых людей» – 5,1% (плюс 0,6 п. п.).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения, вряд ли кто-то хотя бы теоретически может составить ему конкуренцию на выборах.