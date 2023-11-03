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    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    20 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    3 ноября 2023, 10:53

    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет почти 78%

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 23 по 29 ноября, за неделю снизился на 0,9 п. п. и составляет 77,7%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,7% участников опроса (минус 0,9 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 0,2 п. п. и составляет 74,6%», – передает ТАСС результаты исследования.

    Деятельность правительства России одобряют 48,8% опрошенных (минус 1 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 52,3% респондентов (минус 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60,5% опрошенных (без изменений).

    Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,2% (минус 0,3 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 29,9% (плюс 1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,1% (плюс 3,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,4% (минус 0,5 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 39,1% (минус 0,5 п. п.), КПРФ – 10,2% (плюс 0,3 п. п.), ЛДПР – 9,2% (минус 0,3 п. п.), «Справедливой России – За правду» – 4,4% (минус 0,6 п. п.), «Новых людей» – 5,1% (плюс 0,6 п. п.).

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

    Как заявлял ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения, вряд ли кто-то хотя бы теоретически может составить ему конкуренцию на выборах.

    1 ноября 2023, 21:44
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    Путин пошутил про санкции и постельных клопов из Европы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Наши так называемые партнеры за прошедшие годы напринимали бессчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим по статистике, они ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам», – сказал российский лидер в ходе совещания по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Запад доходит до абсурда, предлагая запретить ввоз отверток и иголок в Россию, однако, «чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше». «Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», – сказал он.

    Ранее во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов.

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    1 ноября 2023, 21:23
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    Путин не исключил диверсии Запада против объектов глобальной инфраструктуры РФ
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против России исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

    «В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком»… Важно заранее просчитывать подобные риски, реагировать на них с опережением, чтобы обеспечить уверенную, стабильную работу наших предприятий, компаний, трудовых коллективов», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

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    31 октября 2023, 21:20
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вологодскую область временно возглавит Георгий Филимонов, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    «Постановляю: принять отставку губернатора Вологодской области Кувшинникова О.А. по собственному желанию. Назначить Филимонова Георгия Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Вологодской области», – говорится в тексте указа, документ опубликован на сайте Кремля.

    Путин во вторник провел личную встречу с Кувшинниковым и Филимоновым, в ходе которой поблагодарил бывшего главу Вологодской области за проделанную работу. Кувшинников возглавлял регион с 2011 года.

    Согласно информации из открытых источников, Филимонов с ноября 2021 года занимал должность зампредседателя правительства Московской области, ранее работал в администрации президента России. В Московской области Филимонов курировал вопросы продовольственного рынка и лесного хозяйства.

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    1 ноября 2023, 21:53
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    Путин: Зарплаты растут темпами выше инфляции
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безработица в России находится на устойчиво низком уровне, около 3%, а зарплаты растут выше инфляции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции.

    Он добавил, что «увеличиваются и заработные платы в экономике». «За восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении, то есть растут заработные платы темпами выше инфляции», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он отметил, что правительство РФ и Банк России должны скоординировать свои усилия по снижению инфляции, подчеркнув, что этот показатель напрямую отражается на благополучии россиян и их семей.

    Ранее Путин заявил, что рекордно низкая безработица – показатель эффективной экономической политики.

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    2 ноября 2023, 17:23
    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы

    Путин поручил обеспечить больных диабетом детей системами для мониторинга глюкозы в крови

    Путин поручил обеспечить детей с диабетом системами мониторинга глюкозы
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря обеспечить больных сахарным диабетом детей расходниками для мониторинга глюкозы в крови, говорится в перечне поручений президента.

    «Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить доступность для детей, больных сахарным диабетом, медицинских изделий и расходных материалов к ним для проведения непрерывного мониторинга глюкозы в крови», – приводит поручение РИА «Новости».

    Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

    Ранее сообщалось, что правительство России направит порядка 3,7 млрд рублей на создание и модернизацию эндокринологических центров для людей с сахарным диабетом, служб помощи таким пациентам и дооснащение медицинских организаций в регионах.

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    2 ноября 2023, 12:36
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

    Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    В соответствии с документом, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать Договор, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года, передает РИА «Новости».

    При этом ряд стран, включая США, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Россия сделала это в 2000 году.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из этого договора.

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    2 ноября 2023, 15:36
    Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России создан Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Национальный центр исторической памяти возглавила историк Елена Малышева, передает ТАСС.

    В сентябре президент России Владимир Путин поручил подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования. Планировалось, что центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

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    1 ноября 2023, 23:33
    Путин указал на необходимость готовиться к усилению Западом санкций

    Путин заявил о необходимости готовиться к усилению антироссийских санкций со стороны Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно быть готовыми к тому, что западные страны усилят санкционное давление на Россию, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Напомним, Путин отметил, что что Запад доходит до абсурда в своих санкциях, которые в результате ударили по экономике самих западных стран.


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    31 октября 2023, 14:24
    Политолог: Участники беспорядков в Дагестане подыграли противникам России

    Политолог Данилин: Настоящие герои Дагестана сегодня сражаются в зоне СВО, а не захватывают аэропорты

    Политолог: Участники беспорядков в Дагестане подыграли противникам России
    @ AP/TACC

    Tекст: Олег Исайченко

    Участники беспорядков в Махачкале оказали помощь нашему противнику в создании внутриполитической напряженности. В это же время их земляки, по-настоящему смелые люди, борются с истинным злом на Украине за свободу всего мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. Ранее Владимир Путин провел большое совещание по ситуации в Дагестане.

    «Произошедшее в Дагестане абсолютно неверно со всех точек зрения. Юридически мы имеем дело с преступлением, участники которого должны быть наказаны в соответствии с нормами закона. Этически же участники беспорядков фактически предали Россию, чьи солдаты в настоящий момент участвуют в очень тяжелом конфликте», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Несколько сотен людей стали заложниками совершенно неверных идей. Они, может и неосознанно, но оказали помощь и подыграли противнику за счет попытки дестабилизации внутриполитической ситуации», – подчеркивает собеседник.

    «Вся страна консолидировалась вокруг российского флага. Люди живут с мыслью о том, какую лепту они могут внести в общую победу. В это же время некоторые граждане пытаются устраивать диверсии на железных дорогах или, как в Дагестане, решаются на захват аэропорта. Данное поведение аморально, поскольку их же земляки в настоящий момент сражаются за свободу и справедливость. Именно в зоне СВО куются реальные герои России», – отмечает эксперт.

    «Поэтому жесткая позиция президента в отношении событий в Махачкале абсолютно понятна. Страна нуждается в народном единении. Допускать этнические распри внутри нашей Родины в столь сложный исторический момент нельзя. Уверен, все участники и зачинщики беспорядков в Дагестане понесут заслуженное наказание», – резюмирует Данилов.

    Ранее Владимир Путин провел большое совещание по ситуации в Дагестане. Он отметил, что офис Зеленского совместно с «западными покровителями» попытался инспирировать погромы в России. Президент подчеркнул, что «драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты» пытаются использовать для раскола «нашего многонационального и многоконфессионального общества». Для этой цели применяются ложь, провокации и «изощренные технологии психологической и информационной агрессии».

    Президент также назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе конфликта на Украине со злом и угнетением, с нацизмом и неонацизмом. «Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», – сказал Путин.

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    1 ноября 2023, 20:29
    Fars: Путин передал послание президенту Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина иранскому президенту Эбрахиму Раиси, сообщило агентство Fars.

    Как сообщает агентство, Лаврентьев прибыл в Тегеран и провел встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на встрече российский представитель передал послание Путина секретарю Высшего совета национальной безопасности для передачи аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси.

    По данным СМИ, на встрече обсуждались недавние изменения на Ближнем Востоке, ситуация в секторе Газа и сотрудничество Тегерана и Москвы в этом вопросе.

    Ранее пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси сообщила, что Израиль перешел красные линии, что может заставить каждого принять ответные меры.

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    2 ноября 2023, 13:30
    Путин разрешил экспорт СПГ без привязки к месторождениям

    Путин разрешил экспорт сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий экспортировать сжиженный природный газ без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого газа для производства СПГ.

    Как следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, возможность экспорта СПГ предоставляется юрлицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на его экспорт, при этом более половины их уставного капитала должно принадлежать лицам, имеющим право распоряжаться подобной же долей в капитале экспортеров СПГ. Кроме того, юрлица должны реализовывать инвестпроекты, предусматривающие создание и эксплуатацию объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый, они должны быть включены в отраслевые документы стратегического планирования России в сфере энергетики.

    Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

    Ранее право на экспорт СПГ в России имели Газпром, а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты сжижения природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).

    Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладали Газпром, «Газпром экспорт», «Газпром газонефтепродукт холдинг», «Роснефть», а также «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2» и «Арктик СПГ 3».

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    1 ноября 2023, 22:30
    Путин отметил положительную роль указа по валютной выручке

    Путин отметил роль обязательной продажи валютной выручки экспортерами в стабилизации валютного рынка

    Tекст: Антон Антонов

    Указ, который предписывает некоторым экспортерам обязательную продажу валютной выручки, оказал позитивное воздействие на стабилизацию валютного рынка, заявил президент России Владимир Путин.

    «Много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то позитивную роль или не сыграет? Сыграл», – сказал Путин. Он пояснил, что стабилизация валютного рынка должна привести к замедлению инфляции. Осуществляются наблюдение и анализ деятельности по ряду компаний и банков, делаются необходимые в сложившихся условиях шаги в рамках денежно-кредитной политики, заявил он. При этом принимаемые меры учитывают объективные факторы, включая внешние, передает ТАСС.

    Напомним, с 16 октября отдельные российские экспортеры на протяжении 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на собственные счета в российских банках не менее 80% полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов иностранной валюты.

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    1 ноября 2023, 21:57
    Путин призвал следить за динамикой цен на социально значимые продукты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономике предложил обсудить риски для социальной и экономической динамики, а также поручил внимательно следить за изменением цен на социально значимые продукты.

    «Мы сегодня, как и договаривались, рассмотрим текущую ситуацию в экономике, оценим ключевые тенденции в реальном секторе, в финансовой системе, в валютной сфере, а также отдельно остановимся на рисках, которые влияют на социальную и экономическую динамику», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин также потребовал внимательно отслеживать динамику цен на социально значимые, наиболее востребованные товары и услуги.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о стабильном развитии экономической ситуации в России.

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    1 ноября 2023, 22:13
    Путин призвал усилить позитивные тенденции в промышленности и АПК

    Путин заявил о необходимости усилить позитивные тенденции в промышленности, АПК и сфере услуг

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно усилить позитивные тенденции в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, а также поддержать инвестиции бизнеса в открытие производств, освоение новых технологий и подготовку кадров, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что при любых условиях требуется обеспечить как «развитие экономики и социальной сферы», так и «безопасность граждан и защиту интересов» страны. Кроме того, президент указал на необходимость дальнейшего развития финансовой, транспортной, логистической и прочей инфраструктуры, поскольку такие шаги будут способствовать не только долгосрочному росту, но и экономическому суверенитету государства, передает ТАСС.

    Напомним, глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что по предварительной оценке Минэкономразвития, в январе – сентябре 2023 года российский ВВП вырос на 2,8%.

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    31 октября 2023, 18:59
    Вице-премьер Грузии отверг обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным

    Вице-премьер Грузии назвал спекуляциями обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал спекуляциями претензии оппозиции в том, что он участвовал в Китае в форуме «Один пояс – один путь» вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Раздувается какой-то искусственный скандал, абсолютно безосновательный. Грузия участвует в этом проекте со дня его основания, так как это важно для экономического развития страны», – заявил Давиташвили.

    По его словам, «ангажированная оппозиция спекулирует, неверно интерпретируя визит делегации Грузии в Пекин, высасывая скандал из пальца».

    Ранее грузинская оппозиция заявила, что присутствие вице-премьера Левана Давиташвили на форуме «Один пояс – один путь» в Китае вместе с Путиным – это «колоссальная смена внешнего курса».

    После этого депутаты правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая и Алуда Гудушаури оскорбили двух женщин – членов парламентской оппозиции Анну Цитлидзе и Теону Акубардия, которые обвиняли их в «проведении интересов России в Грузии».

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