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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    7 комментариев
    9 октября 2023, 14:23

    Песков: У Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения, вряд ли кто-то хотя бы теоретически может составить ему конкуренцию на выборах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на фоне СВО, отметил, что «Путин в нашей стране – особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, – является абсолютно лидирующим политиком».

    «Политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию в электоральном плане», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что с этой истиной вряд ли можно спорить, и предположил, что именно это имеет в виду Кадыров.

    При этом пока Путин никак не высказывался насчет того, намерен ли он участвовать в президентских выборах 2024 года.

    Песков добавил, что Кремль в вопросе проведения президентских выборов ориентируется на слова самого Владимира Путина, который подчеркивал, что все демократические процедуры и требования Конституции должны быть соблюдены.

    В Кремле не раз заявляли, что уровень консолидации общества вокруг Путина очень высок. В частности, Песков говорил об этом в контексте того, что в качестве добровольцев служб, задействованных в специальной военной операции (СВО), участвуют не только мужчины, но и женщины.

    6 октября 2023, 16:23
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства

    Итальянский эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом нового миропорядка

    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Озвученные президентом Владимиром Путиным на площадке международного клуба «Валдай» шесть геополитических принципов России являются путеводителем для нового мирового порядка, эту инициативу можно назвать «Доктриной Путина», считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что тезисы, прозвучавшие на «Валдае», подтверждают позицию Кремля относительно построения нового миропорядка. «Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как «Доктрина Путина» для нового мирового порядка», – сказал итальянский эксперт.

    «Доктрина Путина», по словам Грациани, внимательна к эволюции динамики мироустройства и присутствию новых собеседников.

    Помимо России, добавил аналитик, такими глобальными игроками являются Китай и Индия. При этом формат БРИКС+, группа развивающихся стран G77 и члены «Движения неприсоединения» – эти новые геополитические и геоэкономические институты – выступают партнерами, указал он.

    Шесть принципов, которые изложил российский лидер, подтверждают необходимость нового международного порядка, который будет основан на конкретных национальных призваниях народов, сказал Грациани. По его словам, «Доктрина Путина» резко контрастирует с гегемонистской политикой Запада последних 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

    Коментарии (38)
    8 октября 2023, 15:25
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек», считает попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко.

    Он рассказал РИА «Новости», что не попадал под обстрел «Солнцепека», но видел последствия.

    «Нас выводили, а над нашими позициями его запустили», – пояснил Мельниченко.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (23)
    7 октября 2023, 05:56
    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России

    Экс-президент США Трамп: Украине следовало бы отдать области с русскоязычным населением России

    Трамп предложил Украине отдать области с русскоязычным населением России
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что для сохранения Украины Киеву следовало бы отдать области с русскоязычным населением России.

    Трамп заявил в интервью порталу Just the News, что «мог бы договориться о сделке». Как считает 45-й президент США, Киеву «можно было бы отдать области, которые тяготеют к тому, чтобы быть российскими, где люди разговаривают на русском языке», «тогда можно было бы сохранить страну», передает ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что позиция администрации президента США Джо Байдена, заключающаяся в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, «приведет к третьей мировой войне». Политик также выступил с утверждением, если бы он сохранил за собой пост президента США, то эскалации украинского кризиса не случилось бы.

    Напомним, в середине сентября Трамп заявлял, что Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий.

    Коментарии (91)
    7 октября 2023, 20:54
    СМИ сообщили о сложном положении Зеленского из-за сработавшего «плана» Путина

    YS: Зеленский оказался в сложном положении из-за «плана» Путина по усталости Запада от Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе сократит помощь Украине, Владимир Зеленский оказался в ужасном положении, отмечает Yeni Safak.

    Издание пишет, что угроза срыва военной помощи Украине отрицательно скажется на притязаниях США на мировое лидерство. Авторы публикации заявляют, что на Западе столкнутся со сценарием, когда сбудутся предсказания России о том, что США устанут от Украины и потеряют к ней интерес, передает РИА «Новости».

    Журналисты также указывают, что общественность чаще задает вопросы о целесообразности защитить границу Украины, в то время, как США не могут обезопасить свою границу с Мексикой. Также отмечается, что в Киеве процветает коррупция, а американская помощь используется не по назначению.

    Ранее в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева.

    Коментарии (4)
    8 октября 2023, 05:24
    В ДНР сообщили об успешных атаках почти на всех направлениях

    Советник главы ДНР Гагин сообщил об успешных атаках российских войск почти на всех направлениях в республике

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР российские войска «за последние дни и за истекшие сутки» успешно атаковали почти на каждом направлении, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    Гагин заявил, что российские войска «не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку», передает РИА «Новости».

    Также, по его словам, «по всей линии фронта» удары наносили российские артиллерия и авиация. В частности, активно наносились удары на Угледарском и Артемовском направлениях. Кроме того, происходит «активное и вполне успешное» продвижение «на отдельных направлениях, в том числе на Купянском».

    Напомним, российские войска улучшили свое тактическое положение на Южно-Донецком направлении, заняв более десятка опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (21)
    7 октября 2023, 21:20
    Украинский солдат рассказал о мастерстве российской армии

    Солдат ВСУ Солонько отметил высокое мастерство российской армии

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия пресекает все попытки ВСУ развернуть масштабные боевые действия, мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций, рассказал украинский боец Александр Солонько изданию The New voice of Ukraine.

    Солонько рассказал, что на фронте российские беспилотники «Орлан» не дают возможности спрятаться и скрытно перебросить силы и средства ВСУ, а совершить какую-либо атаку или вылазку можно только ночью, и то не всегда, потому что российские войска замечают любое движение, передает РИА «Новости».

    По его словам, серьезная проблема заключается в отсутствии у ВСУ превосходства в воздухе, каждый день «бомбы падают на головы».

    Солдат ВСУ считает, что российская армия мгновенно приспосабливается к любым изменениям на поле боя и мастерски придумывает выход из напряженных ситуаций.

    Ранее Washington Post заявила о победе России в «битве дронов» над Украиной.

    Коментарии (0)
    7 октября 2023, 07:36
    Получены сведения о минировании Кременчугской ГЭС для провокации против России

    РИА «Новости»: ВСУ заминировали Кременчугскую ГЭС для возможного подрыва с целью обвинения в атаке ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали Кременчугскую ГЭС для провокации против России по «каховскому сценарию», сообщил представитель российских силовых структур.

    По словам источника, от украинских военнослужащих, охраняющих периметр Кременчугской электростанции, получены сведения о минировании и возможном подрыве ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения в атаке ВС России, передает РИА «Новости».

    Кременчугская ГЭС расположена в городе Светловодск Кировоградской области, плотина станции образует Кременчугское водохранилище. По плотине проходят автомобильная и железная дороги. Суммарная мощность 12 турбин Кременчугской ГЭС равна 700 мегаватт.

    Напомним, 6 июня в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была разрушена Каховская ГЭС. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.

    Коментарии (14)
    7 октября 2023, 15:35
    Путин прокатил президентов Узбекистана и Казахстана на «Аурусе»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день своего рождения прокатил президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева на внедорожнике «Аурус».

    Президент России Владимир Путин показал президентам Узбекистана и Казахстана Шавкату Мирзиееву и Касым-Жомарту Токаеву российский внедорожник «Аурус» и сел за руль, чтобы прокатить коллег, и «увез куда-то», следует из сообщения в Telegram-канале журналиста Андрея Колесникова.

    Ранее Путин, Токаев и Мирзиеев запустили поставки российского газа в Узбекистан.

    Коментарии (6)
    7 октября 2023, 16:58
    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой

    Бывший агент MI6 Крук: Конфликт на Украине завершится зимой из-за отсутствия финансирования

    В Британии предсказали завершение конфликта на Украине зимой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В случае прекращения финансирования Украины конфликт может завершиться уже зимой, заявил экс-сотрудник MI6 Алистер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Крук считает, что «нынешний этап конфликта» подойдет к концу этой зимой, если не будет финансирования. Он напомнил, что госдолг США растет, если Белый дом продолжит выделять огромные средства Украине, то ситуация станет критической в том числе и для всей Европы, передает РИА «Новости».

    Бывший агент британской разведки также добавил, что у ВСУ заканчивается живая сила и оружие, нечем платить зарплату военным, портится погода, что затруднит передвижение армии.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что западные чиновники на фоне провала контрнаступления ВСУ призывают работников СМИ не делать на этом акцент.

    Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Украине нового пакета военной помощи.

    До этого в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Коментарии (7)
    7 октября 2023, 09:18
    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов» в ближайшее время

    Минобороны анонсировало первую серийную поставку «Сарматов»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Первые поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» производства АО «Красмаш» ближайшее время поступят на боевое дежурство, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что в данный момент проходят строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта на завершающем этапе, передает ТАСС.

    АО «Красмаш» посетил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, где заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по производству комплекса «Сармат».

    «Переоснащение Ракетных войск стратегического назначения на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны», – отметил он, подчеркнув, что в данный момент решается задача по оснащению первого ракетного полка комплексом «Сармат».

    Как сообщил гендиректор АО «Красмаш» Александр Гаврилов, на предприятии большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. Он также выделил наличие большого количества молодых людей с хорошим образованием и квалификацией, которые последнее время приходят на завод.

    Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

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    6 октября 2023, 15:14
    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении

    Лукашенко: Киев увяз в контрнаступлении
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев увяз в контрнаступлении, а США торопят его.

    По словам Лукашенко, США упрекают Киев в медленном контрнаступлении и посылают недвусмысленные сигналы, передает РИА «Новости».

    «Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте, и побольше туда молодежи бросайте», – сказал глава Белоруссии.

    По мнению Лукашенко, ВСУ «увязли в своем контрнаступлении», фронт и линия соприкосновения стоят на месте. «Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили 4-8 недель», – добавил президент.

    Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (3)
    7 октября 2023, 15:29
    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан

    Путин, Мирзиеев и Токаев запустили поставки российского газа в Узбекистан
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин совместно с узбекистанским и казахстанскими коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны.

    По его словам, Россия продолжает подтверждать статус надежного поставщика газа, Москва также открыта к сотрудничеству в этой сфере, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что действие такого проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств, так как Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества, а Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов.


    Уточняется, что Газпром уже прорабатывает необходимые маршруты и параметры подачи газа.

    «Россия будет стремиться удовлетворять нужды всех наших казахстанских и узбекистанских друзей, партнеров, других заинтересованных потребителей в этом виде топлива», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил о планах обсудить с Мирзиеевым и Токаевым сотрудничество в энергетике.

    Коментарии (15)
    7 октября 2023, 15:20
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке
    Пострадавший при подрыве секретарь отделения ЕР скончался от ран в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Херсонской области Владимир Малов скончался от ран, полученных при подрыве его автомобиля, сообщили в оперштабе администрации города.

    Представитель оперштаба сообщил, что Владимир Малов умер от полученных при подрыве его автомобиля ран в 14.40, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что около 9.30 произошел подрыв автомобиля исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимира Малова, он в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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    7 октября 2023, 09:19
    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет

    Политологи Данилин и Звягинцев рассказали о произошедших в России изменениях за годы президентства Владимира Путина

    Политолог: Путин вернул России политический, военный и технологический суверенитет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Путин вернул России и ее гражданам гордость за свою страну. При Путине произошло первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории страны. Кроме того, Путин выступает за справедливый многополярный миропорядок и потому имеет большую поддержку по всему миру, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Павел Данилин и Александр Звягинцев. В субботу президенту России исполняется 71 год.

    «С начала президентства Путина Россия, что называется, укрепляет свой вес и авторитет – растет ВВП, повышается благосостояние граждан, запускаются соцпрограммы, развиваются все сферы производства и науки. А в 2014 году произошло знаковое событие – первое со времен Великой Отечественной войны расширение территории нашей страны. Причем не просто страны, а Российского государства, российской цивилизации, как говорит президент», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Затем в 2022 году главе государства пришлось принять целый ряд не самых простых решений о воссоединении регионов Донбасса и Новороссии с Россией. Это дополнительно расширило границы нашего государства, а также вернуло в материнское лоно несколько миллионов русских людей – жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Процесс воссоединения русских земель – это свидетельство величия России», – отметил он.

    «Путин вернул России гордость. И в этом контексте крайне значимым контрастом является то, какой была Россия до Путина и какой она стала сейчас. В 1990-е годы это была слабая страна, потерявшая геополитический вес. В России тогда чуть ли не назначали министров извне – по звонку из Вашингтона. В российском МИД тогда удивлялись, зачем нам вообще внешняя политика и национальные интересы», – указал собеседник.

    «Путин предотвратил развал страны и нанес смертельный удар международному терроризму на Северном Кавказе. С Путиным и Россией считаются на международной арене. Россия выступает за справедливый многополярный миропорядок, и тем самым мы имеем очень большую поддержку во всем мире, в том числе на Западе», – подчеркнул аналитик.

    «Лидерство Путина позволяет России выступать в качестве локомотива и маяка против агрессивных устремлений Запада, защищая более слабые страны. Политика Путина направлена на противодействие миру глобалистских структур, которые стремятся нанести серьезный удар по суверенитету всех государств на планете», – резюмировал эксперт.

    «В 1990-е Россия, образно говоря, была беззубой старухой, стоящей на коленях и просящей милостыню у перехода и на вокзале, – сказал Александр Звягинцев, замдиректора Института государства и права РАН. – Путин, придя к власти, начал возвращать нашей стране былое величие и хорошим лемехом пахать огромное русское поле. Я был замгенпрокурора России и курировал Приволжский федеральный округ. Мы все под руководством главы государства занимались собиранием русских земель вокруг единого центра».

    По словам эксперта, Путин очень много сделал для того, чтобы Россия состоялась как независимое государство, чтобы она набирала вес на мировой арене: «И за 23 года мы увидели, как ослабленный региональный лидер развился до мощного государства – одного из главных акторов мировой политики».

    «Я лично был свидетелем того, как страны Запада фактически напрямую могли влиять на политическую и экономическую ситуацию нашей страны. Я это описал в романе «Естественный отбор» – как западные советники ходили по коридорам наших госорганов и давали указания. Теперь же такого нельзя даже представить – Россия подняла свой суверенитет на заоблачный уровень, недосягаемый для большинства стран Европы», – отметил он.

    «В общем, в 1990-е годы неумолимо угасающая экономика и неуклонно падающий уровень жизни народа были явными сигналами к скорому краху государства. Это мы должны констатировать. И хорошо, что нашелся такой человек, который смог переломить эти тенденции, изменить ситуацию и вернуть России величие и суверенитет – политический, военный, технологический. Он сумел не только заложить фундамент для успешного построения русской цивилизации, но и успешно реализовать этот проект», – пояснил спикер.

    В минувший четверг в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

    Также президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства: открытый и взаимосвязанный мир, культурное и цивилизационное многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех, а также равноправие. В ходе выступления президент напомнил, что в принятой в этом году Концепции внешней политики России страна охарактеризована как самобытное государство-цивилизация.

    Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. После вуза служил в КГБ, в частности – работал в Дрездене, ГДР. В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Путин устроился на должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.

    С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

    В 1996 году Владимир Путин переехал с семьей в Москву, так как ему предложили пост заместителя управляющего делами президента РФ. В марте 1997 года Путин становится заместителем руководителя администрации президента РФ, начальником Главного контрольного управления президента РФ. В мае 1998-го Путин – первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности РФ, одновременно – с марта 1999 года – секретарем Совета Безопасности РФ.

    В августе 1999 года Путин стал председателем правительства РФ. Этот пост ему предложил занять президент РФ Борис Ельцин. Перед новым 2000 годом, Ельцин предложил Путину стать и. о. главы государства, а в марте Путин был избран президентом. По его словам, ему было сложно принять решение стать главой государства, поскольку это «довольно тяжелая судьба».

    Коментарии (25)
    7 октября 2023, 18:58
    Средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200 над Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, она была уничтожена, сообщило Министерство обороны.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что российскими средствами ПВО переоборудованная в ударный вариант украинская зенитная ракета комплекса ПВО С-200 была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе.

    Ранее над Белгородской областью были уничтожены три украинские ракеты «Точка-У».

    Коментарии (90)
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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

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    Стал виден предел поддержки киевского режима со стороны Запада

    Украину и Запад настигли два ключевых дефицита – вооружений и денег, выделяемых на противостояние с Россией. Это разрушает саму основу западной поддержки киевского режима, признают ведущие западные СМИ. «Стратегия Запада провалилась», говорят о происходящем эксперты и объясняют, к чему это приведет с точки зрения интересов России. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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