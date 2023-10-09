Песков: У Путина даже теоретически нет реальных конкурентов на выборах

Tекст: Ольга Никитина

Песков, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на фоне СВО, отметил, что «Путин в нашей стране – особенно сейчас, в период беспрецедентной консолидации всего общества вокруг президента и его идей, – является абсолютно лидирующим политиком».

«Политиком, которому вряд ли кто-то даже теоретически может составить хоть какую-то конкуренцию в электоральном плане», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что с этой истиной вряд ли можно спорить, и предположил, что именно это имеет в виду Кадыров.

При этом пока Путин никак не высказывался насчет того, намерен ли он участвовать в президентских выборах 2024 года.

Песков добавил, что Кремль в вопросе проведения президентских выборов ориентируется на слова самого Владимира Путина, который подчеркивал, что все демократические процедуры и требования Конституции должны быть соблюдены.

В Кремле не раз заявляли, что уровень консолидации общества вокруг Путина очень высок. В частности, Песков говорил об этом в контексте того, что в качестве добровольцев служб, задействованных в специальной военной операции (СВО), участвуют не только мужчины, но и женщины.