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    В России сказали, зачем США нужно «ужесточение демократии» на Украине
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    2 комментария
    5 октября 2023, 12:17

    В Кремле заявили о высоком уровне консолидации общества вокруг Путина

    Песков: Уровень консолидации общества вокруг Путина очень высокий

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень консолидации общества вокруг главы государства Владимира Путина очень высок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обратив внимание на участие не только мужчин, но и женщин в работе служб, в качестве добровольцев задействованных в специальной военной операции (СВО).

    Так, Песков отметил, что очень много женщин задействованы в медицинских службах, они героически там служат. По его оценке, «в целом это очень позитивно», передает ТАСС.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу во время поездки на полигоны Южного военного округа (ЮВО) вручил награды военнослужащим – женщинам Медицинской службы ВС России, которые участвуют в обучении и подготовке контрактников и добровольцев. По словам министра обороны, они уже прошли подготовку, имеют боевой опыт.

    4 октября 2023, 14:57
    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»

    Российские военные уничтожили бомбой ФАБ-1500 штаб «Соледар» с 50 командирами ВСУ

    ВС России уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ВВС уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Штаб с украинскими командирами был хорошо замаскирован и защищен в глубоком тылу в поселке Александро-Калиново, в августе его посещал президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что цель выявила космическая разведка, а удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-1500, пишет «Московский комсомолец».

    Уничтоженный КП координировал действия частей ВСУ на Артемовском направлении, руководил частями, которые пытаются вернуть Артемовск.

    На появившемся в соцсетях видео видно, что разбор завалов продолжается. Отмечается, что потери ВСУ составили более 50 офицеров командного состава, кроме того, большое количество раненых отправлено в Жешув и в госпитали НАТО.

    Российским ударом по КП были нарушены связь и управление частями ВСУ на этом участке фронта, сюда стекались все данные разведки, анализировалась оперативная обстановка, осуществлялась связь с украинским Генштабом.

    Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что в Артемовском районе ДНР российской артиллерией поражен пункт управления и связи вооруженных сил Украины.

    Напомним, российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины.

    Коментарии (23)
    4 октября 2023, 15:36
    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области

    В Херсонской области рассказали о накапливании ВСУ техники на правобережье Днепра

    Сальдо рассказал о подготовке ВСУ к форсированию Днепра в Херсонской области
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

    Он уточнил, что ВСУ делают это для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. По словам Сальдо, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

    Он также отметил, что ВСУ, как и раньше, пытаются небольшими группами высадиться на острова в пойме Днепра, российские силы эти попытки пресекают.

    Напомним, вблизи южного участка Донецкого фронта украинские националисты создали резерв и в течение пяти-семи дней ВСУ готовятся предпринять какие-то действия на этом направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (30)
    4 октября 2023, 17:09
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    Путин сравнил систему мировых валют с финансовой пирамидой
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжающиеся мировыми валютами страны стоят во главе «финансовой пирамиды», что не соответствует интересам большинства, заявил президент России Владимир Путин в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

    «Я очень рассчитываю на то, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня на международной арене, все-таки в конечном итоге мы придем к какому-то консенсусу. Не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания международного движения финбезопасности.

    Коментарии (12)
    4 октября 2023, 14:56
    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму

    Политолог Скачко: Киев не жалеет людей ради создания иллюзии победы

    Эксперт объяснил стремление Киева снять видео с украинским флагом в Крыму
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    За счет высадки в Крыму офис Зеленского и ГУР Минобороны Украины пытается создать историю успеха и продемонстрировать ее внутренней и внешней аудитории. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    «Украинское руководство в очередной раз доказало, что пиррова победа для них важнее реальных результатов на поле боя. Офис Зеленского и ГУР МО Украины хотят нарисовать красивую картинку. Идет информационное одурманивание населения страны и внешней аудитории. На реализацию подобного обмана противник не жалеет ни сил, ни людей, ни денег», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако легкомысленно к подобным действиям относиться нельзя. Полуостров имеет для Украины сакральное значение. Это первая потерянная ими еще в 2014 году территория, вокруг возвращения которой буквально выстроен культ. Поэтому ВСУ не оставят попыток проникновения в Крым», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, подобные «дурашливые» операции диверсантов помогают другим ДРГ искать уязвимые места в нашей обороне», – считает собеседник.

    «Поэтому нам стоит со всей ответственностью подойти к купированию имеющейся проблемы. Необходимо лишить противника самой возможности совершать подобные вылазки. Для этого можно засылать собственные ДРГ в населенные пункты, расположенные в дельте Дуная, чтобы они прицельно уничтожали объекты складирования скутеров и катеров. И поселок Вилково, откуда была запущена эта ДРГ, может стать первым в списке целей», – резюмирует Скачко.

    Ранее участник ДРГ противника на допросе заявил, что его группа должна была снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму. О взятии военного в плен сообщила ФСБ. Отмечается, что попытку проникновения спланировали в Главном управлении разведки министерства обороны противника.

    Для выполнения поставленной задачи ДРГ использовала быстроходные катера и гидроциклы. Инцидент произошел в среду. Попытку проникновения на территорию Республики Крым пресекли пограничники ФСБ совместно с подразделениями Черноморского флота и регионального управления Росгвардии.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на полуостров. Так, 30 августа российский самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    В сентябре авиация ВС РФ уничтожила четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала цели, которые преследуют ВСУ в рамках попыток высадки десанта на полуострове.

    Коментарии (8)
    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последний месяц набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

    Коментарии (8)
    4 октября 2023, 16:45
    Путин рассказал о друзьях России в Европе

    Путин: У России много друзей в Европе

    Путин рассказал о друзьях России в Европе
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе у России много друзей, на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей, но они ведут себя тише, чем противники таковых, заявил президент России Владимир Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

    Президент возразил на заявление одного из организаторов мероприятия о том, что «вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья», передает ТАСС.

    «Я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей в Европе. Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал – очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что процесс построения многополярного миропорядка неизбежен, мир постепенно избавляется от диктатуры стран, загоняющих других в экономическую кабалу.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 10:55
    Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

    Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

    «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области – Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», – говорится в сообщении.

    Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

    Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

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    4 октября 2023, 14:42
    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены строить укрепления под Купянском

    Онуфриенко: Российская армия вынудила ВСУ встать в оборону под Купянском
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются сформировать укрепрайон вокруг Купянска, чтобы противостоять продвижению российской армии. Однако в будущем эти укрепления можно будет обойти и заставить украинцев отступить. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ЛНР заявили, что украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.

    «ВСУ начали создавать линию обороны в районе Купянска еще летом, после того как наши войска продвинулись на данном направлении и вышли к Синьковке. Тем самым российская армия создала угрозу прорыва украинских позиций», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Хотя укрепления создаются на двух берегах Оскола, основной акцент делается на правую часть. Это обусловлено более высоким расположением берега. Так ВСУ хотят создать для нас естественную преграду в виде реки. Кроме того, противник перебрасывает в этот район подкрепления, в том числе и с Запорожского направления», – отмечает эксперт.

    «Российские войска видят оборонительные усилия ВСУ и стараются им помешать. Мы сохраняем постоянное давление на позиции украинской армии, а также наносим удары по переправам и местам возведения укреплений», – подчеркивает собеседник.

    «В будущем данная линия обороны может доставить сложности для российской армии при переходе в наступление. Однако нам нет смысла штурмовать укрепления в лоб. В таких случаях необходимо наступать в обход выстраиваемой защиты. Тогда противник будет вынужден отступить с занимаемых рубежей, чтобы избежать риска быть плененным или уничтоженным», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее стало известно о попытках ВСУ выстроить оборону вокруг Купянска. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Синьковки, Петропавловки и Подолов противник ведет работы по возведению фортификационных сооружений. Он отметил, что между опорными пунктами отмечена новая система траншей.

    Марочко считает, что таким образом ВСУ пытаются создать сплошную линию обороны Купянска. Подчеркивается, что украинские военные постепенно переходят к позиционному ведению боевых действий. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что руководство противника дало указание солдатам удерживать позиции в Харьковской области.

    В частности, он упоминал, что ВСУ планируют приступить к круговой обороне населенных пунктов Купянск и Боровая. Однако, по его мнению, это «не исключает активных наступательных действий» со стороны Украины.

    Во вторник оперативно-тактическая авиация Западной группировки ВС РФ нанесла два удара по пунктам временной дислокации подразделений 47-й механизированной бригады, 7-го стрелкового батальона и складу ГСМ около Тернов и Новолюбовки. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства обороны.

    В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены 122-мм артиллерийское орудие Д-30, гаубица «Мста-Б» и два миномета рядом с Першотравневым, Лозовой, Синьковкой и Берестовым. Также группировкой ПВО огнем вооружения ЗРК «Тор» ликвидированы два украинских БПЛА поблизости от Кривошеевки и Николаевки.

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    5 октября 2023, 07:39
    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами

    Губернатор Курской области Старовойт сообщил об украинском обстреле Рыльска кассетными боеприпасами

    Украина обстреляла Курскую область кассетными боеприпасами
    @ A Razdobarov/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Украина обстреляла приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Пострадавшая госпитализирована. Повреждения получили дома, хозпостройки и автомобили, есть неразорвавшиеся боеприпасы, ими занимаются саперы, сообщил Старовойт в Telegram.

    Напомним, Старовойт также сообщил, что украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

    Коментарии (16)
    5 октября 2023, 04:28
    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США

    Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США

    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».

    Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 12:22
    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия

    Эксперт Кнутов: Чтобы восполнить нехватку вооружения у ВСУ, США вынуждены незаконно передать Украине иранское оружие

    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ сейчас не хватает вооружения. Однако угроза шатдауна осложнила Вашингтону поставки военной помощи. Поэтому американцы проигнорируют международные законы и отправят конфискованное иранское оружие на Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в американских СМИ сообщили, что США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине. С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что на Украину будут отправлены тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана.

    Вооружение было конфисковано в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело боеприпасами в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    В феврале спецназ Франции также перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами. На борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, сообщает Wall Street Journal.

    Напомним, Владимир Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов и средств ПВО.

    Коментарии (2)
    5 октября 2023, 06:43
    Украинские беспилотники атаковали Курскую область

    Губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке украинских беспилотников на объекты инфраструктуры

    Украинские беспилотники атаковали Курскую область
    @ Роман Старовойт/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    В результате украинской атаки произошли отключения электричества, сообщил глава региона в Telegram. По его словам, аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения.

    В среду украинский беспилотник сбросил боеприпас у поселка Плехово Суджанского района. в результате атаки украинского дрона в Курской области ранение получил дружинник.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 07:03
    У Торского выступа уничтожено свыше 50 украинских военных

    Глава пресс-центра группировки ВС России «Центр» Савчук сообщил об уничтожении свыше 50 бойцов ВСУ у Торского выступа

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Торского выступа на Краснолиманском направлении уничтожено свыше 50 военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Также Савчук сообщил, что российская авиация нанесла четыре удара по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Серебрянка. В результате контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено до 25 украинских артиллерийских расчетов, поражен миномет с расчетом ВСУ, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что ВСУ в районе Берестового попытались провести ротацию, но попытка ротации была сорвана огнем российской артиллерии, передает ТАСС.

    Кроме того, на Купянском направлении авиация атаковала пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склад горюче-смазочных материалов и пункт боепитания в районе Купянска. Тяжелая огнеметная система нанесла удары по ВСУ в направлении Макеевки, сообщил Зыбинский.

    В результате контрбатарейной борьбы уничтожены САУ 2С1 «Гвоздика» и минометный расчет в районах Лозовой и Двуречного. ВСУ потеряли свыше двух взводов, два танка и шесть беспилотных летательных аппаратов.

    Напомним, в ЛНР заявили, что украинская армия пытается создать вокруг Купянска сплошную линию обороны.

    Коментарии (0)
    5 октября 2023, 12:04
    Пескова спросили о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

    В Кремле не стали комментировать сообщения о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота (ЧФ) из Севастополя в Новороссийск.

    «Нет, я никак не могу это комментировать», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что вопросы, связанные с дислокацией российских подразделений и кораблей, находятся в компетенции Минобороны России.

    22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. После этого в Севастополе решили усилить защиту от возможных новых воздушных атак. Командующий ЧФ Виктор Соколов заявил, что Черноморский флот уверенно и успешно выполняет поставленные задачи.

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    4 октября 2023, 17:25
    Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и пожелал всего доброго в профессиональной судьбе каждого.

    «Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице», – заявил Путин, общаясь с учащимися и преподавателями образовательного центра «Сириус», передает ТАСС.

    Он пожелал «всего доброго в профессиональной судьбе каждого», отметив, что «это не профессия, это миссия, мы все это понимаем».

    «Каждый человек, где бы и чем бы не занимался, где бы не жил, к какой бы возрастной группе не относится, всегда помнит о том, что им дала школа, дали педагоги, наставники и учителя. Поэтому низкий поклон и поздравления с праздником, с Днем учителя завтрашним», – подчеркнул президент.

    Напомним, президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России.

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