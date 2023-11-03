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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    20 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    16 комментариев
    3 ноября 2023, 08:19

    Опубликовано видео удара дрона-камикадзе по блиндажу ВСУ под Артемовском

    Бойцы «Викинга» уничтожили на Артемовском участке блиндаж ВСУ дроном-камикадзе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы отряда специального назначения «Викинг» выявили замаскированный блиндаж ВСУ с боеприпасами на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе.

    Кадры выявления и поражения цели оказались в распоряжении РИА «Новости».

    На них видно, как расчет разведывательного беспилотника сначала выявил укрепленную украинскую позицию, а затем она уничтожается дроном-камикадзе. В результате удара сдетонировали боеприпасы.

    Ранее дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки.

    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (30)
    2 ноября 2023, 09:55
    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard

    Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении

    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    В видеоролике, снятом на камеру беспилотника, показано, как он «преследует» украинский Leopard, который шел в атаку на Запорожском участке фронта, передает РИА «Новости». После того как дрон нависает над боевой машиной, видео обрывается. На следующих кадрах демонстрируется стоящий в степи Leopard с горящей башней.

    Напомним, во вторник Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    Коментарии (26)
    2 ноября 2023, 10:54
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО

    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат»

    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы отряда «Камертон», который был создан бывшими сотрудниками группы «Вагнер» в составе спецназа «Ахмат», проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения СВО, сообщил заместитель командира отряда с позывным 011.

    Бывший вагнеровец рассказал о том, как происходит боевое слаживание одной из ротно-тактических групп с применением FPV-дронов. По его словам, следующим этапом станет привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, передает РИА «Новости».

    Он также объяснил, что не только командиры в отряде, но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы также состоят из бывших бойцов «Вагнера», остальные, по словам 011, это пополнение.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным Барнаул отметил, что тренировки ведутся постоянно, чтобы все бойцы были в форме и работали слаженно.

    Ранее заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат ветеранские удостоверения, профильная комиссия работает в регулярном режиме.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что название ЧВК «Вагнер» – «журналистское наименование», юридически такой структуры не было, так как в России нет закона о частных военных компаниях.

    Коментарии (4)
    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 14:39
    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине

    Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон за помощь и Израилю, и Украине, но по отдельности

    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    @ IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю, сообщили источники газеты Politico.

    Как сообщил сенатор от штата Техас Джон Корнин, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву «неразрывно связаны между собой». Сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил изданию, что Джонсон не один раз повторил, что не может позволить, чтобы «Украина и Израиль рассматривались вместе», передает ТАСС.

    Позднее в тот же день Джонсон провел «очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор» с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, в котором не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

    Сенатор Томми Тубервилл сообщил, что Джонсон выступает за помощь и Израилю, и Украине, но пытается помочь каждой по отдельности.

    По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, «даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден».

    Вместе с тем газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, «не пройдет Палату представителей».

    Ранее сообщалось, что сторонники Украины из числа Республиканской партии крайне низко оценивают уровень поддержки киевского режима Джонсоном.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне после избрания спикером Джонсона.

    Американист Владимир Васильев выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине.

    Коментарии (6)
    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    3 ноября 2023, 08:44
    Потери ВСУ на Купянском направлении превысили поступающие силы

    Марочко: Потери ВСУ на Купянском направлении превышают число поступающих сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских войск в районе Синьковки Купянского района Харьковской области начали превышать численность поступающих свежих сил, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь, передает РИА «Новости».

    По его словам, если эта тенденция в течение десяти дней будет сохраняться, у украинского командования физически не останется сил и средств для удержания российских войск на этом направлении.

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    2 ноября 2023, 10:06
    Yle: Балетные группы бегут с Украины ради исполнения «Лебединого озера»

    Yle: Украинские коллективы сбежали за границу ради репетиций спектаклей русского балета «Лебединое озеро»

    Yle: Балетные группы бегут с Украины ради исполнения «Лебединого озера»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов, сообщила финская телерадиовещательная компания Yle.

    Финские журналисты приводят в пример сложности, с которыми столкнулась прима-балерина Национальной оперы Украины Виктория Зварич, сотни раз исполнявшая главную партию в балете Петра Чайковского «Лебединое озеро». «Движения уже в мышечной памяти», но больше она этого делать не может из-за запрета всего русского украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Зварич заявила Yle, что балет – «одно из самых сильных средств мягкой силы» России. По ее словам, «сначала приходит балет, а потом –­ танки».

    По мнению главного хореографа Национальной оперы Украины Виктора Литвинова, решение киевских властей является «верным». Однако, как отмечается в сюжете, называющие себя украинскими балетные коллективы продолжают гастролировать по всему миру с русскими произведениями, чтобы оставаться в форме и поддерживать профессиональные навыки.

    Директор по связям с общественностью украинской Национальной оперы Лана Рокси считает такие аргументы неубедительными и считает исполнение балетными труппами «Лебединого озера», которое является гордостью России и главным балетом страны, «информационной войной».

    Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в украинских театрах.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 12:17
    В США заметили рост интенсивности воздушных боев на Украине

    MWM: На Украине выросла интенсивность воздушных боев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России сбили 17 украинских истребителей МиГ-29 за десять дней в октябре, сообщили СМИ.

    По данным Military Watch, в октябре значительно возросла интенсивность воздушных боев над Украиной, с 13 по 23 октября российскими войсками было сбито 17 истребителей МиГ-29, передает РИА «Новости».

    Как указали журналисты, украинские военные используют устаревшие самолеты МиГ-29, которые значительно уступают российским перехватчикам МиГ-31, истребителям Су-57 и Су-35.

    Обозреватели предположили, что у Воздушных сил Украины осталось лишь более двух десятков самолетов МиГ-29.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедший месяц уничтожили более 1400 средств воздушного нападения вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS американского производства.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 02:57
    В финале «Реальных пацанов» Колян поехал в госпиталь к раненым бойцам СВО

    В финале сериала «Реальные пацаны» главный герой Колян навестил в госпитале раненых российских бойцов СВО

    Tекст: Антон Никитин

    Сериал «Реальные пацаны», который транслировался на протяжении 13 лет, закончился. В финальной серии главный герой Колян навестил в госпитале раненых российских бойцов, участвовавших в специальной военной операции России (СВО).

    На телеканале ТНТ в четверг, 2 ноября, вышла 17 серия 14 сезона сериала «Реальные пацаны». В конце эпизода главный герой Колян, которого играет Николай Наумов, встретил фаната. Тот попросил героя сделать фото, а затем записать видео с приветом для его одноклассника, который лежит в госпитале. Колян предлагает вместо ролика приехать к его однокласснику и лично с ним пообщаться. Герои сериала отправляют в путь, на фоне этих кадров играет песня «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации», сообщает издание «Аргументы и факты».

    «О чем я думал, общаясь с этими ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где-то в кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии, но реальность она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные пацаны», – говорит Колян в финальной серии.

    Напомним, в сентябре 2019 года актер Армен Бежанян из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом думы Осинского городского округа Пермского края.

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    2 ноября 2023, 11:37
    В США рассказали, как помощь Украине превращается в «заначки» на Кипре

    AT: Украинские чиновники воруют финансовую помощь Запада и создают «заначки» на Кипре и в Монако

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине массово воруют финансовую помощь Запада, делают «заначки» в таких местах, как Кипр, Монако и Швейцария из-за осознания того, что страна проиграет в конфликте с Россией, заявила обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker.

    Шоуолтер считает, что чиновники, ворующие деньги, выделенные Западом, понимают, что военные действия проиграны, и Украина в итоге не победит. По ее словам, ВСУ уничтожены, а украинцы стремятся в Евросоюз, чтобы эмигрировать, передает РИА «Новости».

    Журналистка указала, что украинские политики стараются как можно скорее набить себе карманы деньгами из финансовой помощи Запада, а «русские, должно быть, смеются, продолжая наступать, неуклонно приближая победу России».

    Ранее американский журналист Сеймур Херш обвинил президента Украины Владимира Зеленского в краже 400 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 13:36
    Киев атаковал Энергодар перед ротацией экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС), два удара пришлись на здание гостиницы станции, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    По его словам, сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, и вместо того чтобы соблюдать режим тишины, украинская сторона совершила масштабную атаку беспилотниками на город Энергодар рядом со станцией, передает ТАСС.

    Ульянов добавил, что два удара пришлись на здание гостиницы ЗАЭС.

    Как сообщили в оперативных службах региона, атаковали Энергодар с применением двух беспилотников, один упал в жилом секторе, второй – у торгового центра, информация о жертвах и пострадавших не поступала.

    Ранее жители Энергодара остались без воды из-за атаки дрона.

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    2 ноября 2023, 14:48
    Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении

    Артиллеристы ВС России сорвали наступление ВСУ в районах Работина и Вербового

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и гаубиц «Мста-С» российской группировки войск на Запорожском направлении сорвали наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, сообщили в Минобороны РФ.

    По сообщению Минобороны, расчеты 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» сорвали очередное безуспешное наступление украинских националистов в районе населенных пунктов Работино и Вербовое, передает ТАСС.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 12:30
    Песков назвал «психозом Киева» запрет русского балета на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки Украины «отменить» русскую культуру, в частности балет, являются продолжением психоза киевского режима, демонстрируют его сущность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что абсурдно и глупо игнорировать культуру, которая неразрывно связана с Украиной, передает ТАСС.

    Ранее Yle сообщил, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов.

    Министр культуры Украины Александр Ткаченко потребовал ограничить исполнение произведений русских композиторов, поэтов и писателей в украинских театрах.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки отмены российского искусства ничтожны на фоне его величия.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

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    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины

    В Сети все чаще появляются мнения американских экспертов, которые идут наперекор мейнстриму из Вашингтона. Они критикуют политику Белого дома, сомневаются в перспективах ВСУ и комплиментарно отзываются о действиях Москвы. При этом их популярность растет не только в России, но и на Западе. Кто эти люди, каково их положение в США, в чем заключаются их мотивы и действительно ли их можно считать лояльными России лидерами общественного мнения? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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