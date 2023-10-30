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Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки
В районе Клещеевки дрон-камикадзе добровольцев поразил боевую позицию ВСУ
Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на Артемовском участке фронта в ДНР, сообщили СМИ.
По словам российских военных, группа украинских боевиков предприняла попытку продвинуться по лесополосе, передает РИА «Новости». Оператор беспилотника определил место передвижения противника, и по его координатам был отправлен дрон-камикадзе, который атаковал противника.
Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».