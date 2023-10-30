Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки

The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным

СМИ сообщили о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу контрнаступления

Tекст: Кристина Цыцура

Как сообщает издание, Залужный считает, что контрнаступление ВСУ почти завершилось, он призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Зеленский же не согласен с этим из-за рисков потерять военную поддержку, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету The Times.

Также президент Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично, и разочарован тем, что ВСУ не удалось добиться успеха во время наступления в летний период.

По данным издания, на Западе рассчитывали на крупную победу ВСУ, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь в Киеве опасаются снижения объемов помощи ВСУ, поскольку конфликт перешел в стадию «войны на истощение», а страны НАТО в этом не слишком заинтересованы.

Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ.