  • Новость часаШойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    24 комментария
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    26 комментариев
    30 октября 2023, 08:52

    Дрон-камикадзе ударил по боевой позиции ВСУ в районе Клещеевки

    В районе Клещеевки дрон-камикадзе добровольцев поразил боевую позицию ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевая позиция украинских военных поражена дроном-камикадзе в районе Клещеевки на Артемовском участке фронта в ДНР, сообщили СМИ.

    По словам российских военных, группа украинских боевиков предприняла попытку продвинуться по лесополосе, передает РИА «Новости». Оператор беспилотника определил место передвижения противника, и по его координатам был отправлен дрон-камикадзе, который атаковал противника.

    Ранее боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    29 октября 2023, 17:48
    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным

    СМИ сообщили о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу контрнаступления

    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
    @ president.gov.ua

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский имеют разные взгляды по поводу завершения контрнаступления, сообщила газета The Times.

    Как сообщает издание, Залужный считает, что контрнаступление ВСУ почти завершилось, он призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Зеленский же не согласен с этим из-за рисков потерять военную поддержку, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету The Times.

    Также президент Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично, и разочарован тем, что ВСУ не удалось добиться успеха во время наступления в летний период.

    По данным издания, на Западе рассчитывали на крупную победу ВСУ, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь в Киеве опасаются снижения объемов помощи ВСУ, поскольку конфликт перешел в стадию «войны на истощение», а страны НАТО в этом не слишком заинтересованы.

    Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ.

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    29 октября 2023, 10:42
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    SCMP: Новый спикер палаты представителей США может остановить ВСУ
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ, пишет издание South China Morning Post.

    Он может выступить против продления финансирования Киева, а палата просто откажется выполнять требование президента США Джо Байдена, передает RT со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что военная поддержка Киева со стороны Запада «является единственным спасательным кругом» для ВСУ. В случае отказа США, сама по себе Европа может не восполнить этот пробел.

    Также подчеркивается, что санкции против России результата не принесли, а наоборот позволили Москве увеличить темпы роста экономики.

    Ранее Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Джонсон достался Америке как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского.

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    30 октября 2023, 06:49
    Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных

    Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и около 600 танков

    Tекст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В своем выступлении на X Сяншаньском форуме по безопасности Шойгу заявил, что только с 4 июня – то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления – Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Глава российского оборонного ведомства также отметил, что ВСУ понесли потери и в технике: было уничтожено порядка 600 танков, а также 1,9 тыс. бронемашин различного класса, при этом достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось.

    Шойгу подчеркнул, что Вооруженные силы России «продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей».

    В прошлую субботу бывший американский военный разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают в котлах последние резервы ВСУ.

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    29 октября 2023, 15:45
    Стало известно о безуспешных попытках ВСУ подойти к позициям ВС России под Херсоном

    ВСУ безуспешно пытаются подойти к позициям ВС России под Херсоном с помощью применения дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют беспилотники на линии соприкосновения в Херсонской области, чтобы создать безопасный подход к позициям сил РФ, однако подобные попытки не приносят результата, сообщил командир штурмового отряда Декстер.

    По его словам, как правило, после артподготовки ВСУ начинают запускать беспилотники, чтобы обеспечить себе подход к российским позициям, атакуя личный состав военнослужащих, но у них не получается, передает ТАСС.

    Декстер отметил, что ВСУ сейчас массово используют одноразовые летательные аппараты.

    «У них появились подразделения, обеспеченные по последнему слову техники. Есть у них и разведывательные БПЛА. Они одноразовые, снаряжаются взрывчатыми элементами, наносят поражающий эффект на нашу бронетехнику, на транспорт и на личный состав», – добавил он.

    Ранее командир штурмового отряда рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в Херсонской области.

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    30 октября 2023, 02:40
    СМИ: Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»

    5-tv.ru: Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Теплинский

    Tекст: Антон Никитин

    Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, он приступает к выполнению обязанностей в Херсонской области, сообщает источник 5-tv.ru.

    По словам источника, Теплинского перевели на эту должность с поста заместителя командующего объединенной группировкой российских войск по боевой работе. На своем посту он сменил генерал-полковника Олега Макаревича, сообщает сетевое издание 5-tv.ru.

    Генерал-полковник Михаил Теплинский в июне 2022 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России. В 2007 году он успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

    С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях Первой чеченской войны. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента России от 1 марта 1995 года Теплинскому присвоено звание Героя Российской Федерации.

    Напомним, в апреле Теплинский в должности командующего ВДВ докладывал президенту России Владимиру Путину во время визита главнокомандующего ВС России в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области.

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    30 октября 2023, 05:44
    Экс-советник Кучмы заявил о настрое украинцев «менять ситуацию»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Если президент Украины Зеленский не остановится, то украинцам придется «менять ситуацию»

    Tекст: Антон Никитин

    Если президент Украины Владимир Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил в своем блоге на YouTube, что у Украины нет средств и мужчин для прорыва, передает РИА «Новости».

    По его словам, люди, которые не умеют стрелять, которые не воевали, определились, они говорят: «мы пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога не будем», «вы сами там давайте».

    Бывший советник Леонида Кучмы предупредил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию». «И вертолет не поможет, и ничего не поможет», – подчеркнул Соскин.

    Ранее в Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь в ВСУ.

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    29 октября 2023, 12:57
    Обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону

    Голубев: Обломки от сбитой ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки сбитой силами ПВО воздушной цели упали в Ростове-на-Дону, есть повреждения имущества, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По его словам, по уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, сведений о пострадавших нет, передает ТАСС.

    Ранее Голубев сообщил, что средства ПВО успешно поразили воздушную цель в Ростовской области, при этом последствий на земле нет.

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    30 октября 2023, 05:59
    По району обнаружения безэкипажных катеров Украины в Черном море нанесен удар

    Минобороны: По району обнаружения безэкипажных катеров Украины в акватории Черного моря нанесено огневое поражение

    Tекст: Антон Никитин

    Технические средства наблюдения обнаружили в акватории Черного моря два украинских безэкипажных катера, по району нанесено огневое поражение, заявили в Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что около 04.00 в акватории Черного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. В Минобороны добавили, что по району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение, на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий, передает ТАСС.

    Напомним, в прошлый вторник ЧФ России уничтожил три безэкипажных катера ВМС Украины в северной части Черного моря.

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    29 октября 2023, 12:13
    Силы России уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на Херсонском направлении за прошедшие сутки, сообщил представитель оперативных служб региона.

    По его словам, на Херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста, место погрузки групп противника на лодки в районе населенного пункта Тягинка, выведена из строя одна единица автомобильной техники, передает ТАСС.

    В островной зоне уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении – позиция одного из подразделений ВСУ в районе Гавриловки.

    За прошедший день ВСУ выпустили по Херсонской области 74 снаряда. Под огнем оказались Саги, Песчановка, Крынки, Днепряны, Алешки, Новая Маячка, Казачьи Лагеря.

    «В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки и Алешки, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», – добавили в оперативных службах.

    Ранее российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский.

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    29 октября 2023, 11:53
    Система ПВО отработала в Ростовской области

    Голубев: Система ПВО отработала в Ростовской области, воздушная цель поражена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Система ПВО отработала в Ростовской области, воздушная цель поражена, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По его словам, в 11.25 успешно отработала система ПВО, цель поражена, последствий на земле нет, передает РИА «Новости»

    Ранее ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области.

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    29 октября 2023, 14:08
    ВС России нанесли удар по 65-й мехбригаде ВСУ на Запорожском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Запорожском направлении подразделения ВС России поразили живую силу 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».

    Там добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах, в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    В военном ведомстве добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Площанка, Троицкое Нырково ЛНР, Золотаревка, Верхнеторецкое ДНР, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области.

    Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.

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    29 октября 2023, 11:21
    В Белгородской области за сутки зафиксировали 18 прилетов со стороны Украины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные за сутки выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Так, под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка, где установили 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд, передает ТАСС.  

    Пострадавших и погибших нет. Губернатор добавил, что по селу Новая Таволжанка был выпущен один минометный снаряд.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили РСЗО HIMARS на Донецком направлении.

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    29 октября 2023, 14:19
    ВС России отразили две атаки в районах Харьковской области и ЛНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы России на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ.

    Атаки были отражены в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия ЛНР, передает Telegram-канале военного ведомства.

    На данном направлении Киев потерял до 165 военных и два пикапа.

    На Краснолиманском направлении огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. За сутки противник потерял до 70 военных, две боевые бронированные машины и два пикапа.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Яковлевка, Артемовское, Клещеевка и Курдюмовка. Общие потери составили до 110 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа.

    В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30. Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

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    30 октября 2023, 06:59
    В США предсказали недовольство американских избирателей из-за помощи Украине

    Foreign Policy: Попытка Байдена увязать помощь Украине с поддержкой Израиля может вызвать недовольство избирателей

    Tекст: Антон Никитин

    Колумниcты американского журнала Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг заявили, что попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов.

    По мнению обозревателей, электорат Байдена не оценит попытку увязать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке, передает RT.

    В публикации отмечается, что президент США ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца «должна волновать Газа или Украина».

    В прошлую пятницу Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    30 октября 2023, 08:01
    В зоне СВО сформирован первый спецбатальон минеров-операторов беспилотников

    Первый спецбатальон минеров-операторов беспилотников сформирован в зоне СВО на базе инженерной бригады ЮВО ВС России

    Tекст: Антон Никитин

    На базе инженерной бригады Южного военного округа ВС России в зоне СВО сформирован первый штатный батальон специального минирования при помощи беспилотных аппаратов, сообщил начальник штаба батальона инженерного соединения ЮВО с позывным «Сотый».

    Как отметил военный, первое штатное подразделение – батальон специального минирования – сформировано на базе инженерной бригады Южного военного округа. По его словам, в этом подразделении выполняют задачи обученные и опытные профессионалы, передает РИА «Новости».

    «Сотый» рассказал, что спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов, его бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника.

    По словам заместителя командира взвода специального минирования с позывным «Ангел», его подразделение использует боеприпасы штатного производства, и для каждого дрона – либо «камикадзе», либо «со сбросом» – создается свой индивидуальный инженерный боеприпас.

    «У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны: у нас есть инженер, который паяет платы, занимается доработкой наших «птичек». Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы (приспособление, которое подрывает заряд с пульта управления)», – пояснил «Ангел». По его словам, пока нет боевых задач, бойцы «летают на симуляторе, тренируются и повышают свои навыки».

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