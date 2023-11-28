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Москалькова рассказала о защите прав граждан с психическими расстройствами
Москалькова представила доклад о защите прав граждан с психическими расстройствами
Доклад о соблюдении и защите прав граждан с психическими расстройствами, которые проходят лечение в стационарах, представила в Госдуме уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Рассмотрение доклада прошло на совместном заседании четырех комитетов Государственной думы: комитетов по охране здоровья; по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; по труду, социальной политике и делам ветеранов; по контролю. В мероприятии также приняли участие региональные уполномоченные, представители федеральных министерств, надзорных органов, общественных организаций и руководители двух Национальных медицинских исследовательских центров психиатрии – имени Бехтерева и Сербского, говорится на сайте омбудсмена.
Омбудсмен отметила, что тема защиты прав пациентов с психическими расстройствами достаточно серьезная и обширная. В докладе она сосредоточилась на вопросах обеспечения прав тех пациентов, которые проходят лечение в стационарах. По ее словам, эта проблема острая: чаще всего она получает жалобы на плохие условия в медицинских учреждениях, недостаточное питание и проблемы с лекарственным обеспечением.
В докладе содержатся конкретные предложения в отношении законодателей по укреплению прав граждан с психическими расстройствами. Москалькова обратилась к представителю Министерства здравоохранения с просьбой активизировать работу по улучшению материально-технической базы учреждений, чтобы пациенты содержались в хороших условиях, а также попросила представителя Генеральной прокуратуры провести в следующем году совместные надзорные мероприятия в сфере соблюдения прав пациентов с психическими расстройствами.
Также Москалькова отметила, что 1 сентября 2024 года в силу вступят поправки в закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», которые расширяют перечень организаций, имеющих возможность контролировать соблюдение прав пациентов. Эти функции смогут выполнять федеральный и региональные уполномоченные по правам человека, а также Общественная палата, государственные адвокаты и общественные объединения, которые работают в сфере защиты прав граждан с психическими расстройствами. В связи с этим федеральный омбудсмен попросила Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты включить представителей Уполномоченного по правам человека и Общественной палаты Российской Федерации в состав рабочей группы по подготовке документов, указанных в этой статье.
Государственный правозащитник обратила внимание, что не теряет своей актуальности предложение по принятию положения о независимой медицинской экспертизе, которая позволила бы избежать неправомерного помещения в стационары.