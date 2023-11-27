Лавров сравнил международную обстановку с периодом холодной войны

Глава МИД Сергей Лавров сравнил современные международные отношения с периодом холодной войны

Tекст: Денис Тельманов

При этом если во время холодной войны были «сдержки и противовесы, был настрой у великих держав, у двух соперничающих лагерей – США и Советского Союза, НАТО и Варшавского договора» на то, чтобы «сдерживать соперничество в политико-дипоматических рамках», то сейчас в выступления многих политиков правительственных организаций появляются страхи за свое будущее, передает ТАСС.

«Ни в США, ни в Советском Союзе, ни в странах социалистического лагеря не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее, физическое будущее, я имею в виду», – отметил Лавров.

При этом глава МИД подчеркнул, что у России нет и не было никаких агрессивных и завоевательских планов в Европе, в то время как глава Пентагона Ллойд Остин утверждает, что если США не будут поддерживать Украину, то Россия победит, и ее следующими целями будут страны Балтии, Польша и другие соседи

«Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», – сказал Лавров.

Ранее глава российского МИД с иронией отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что он верит в способность Украины вернуть утраченные территории.