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Военная прокуратура выявила признаки мошенничества в «Безопасном городе»
РБК: Военная прокуратура выявила признаки мошенничества в «Безопасном городе»
Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на НИОКР для системы «Безопасный город», материалы проверки переданы в военное управление СК, сообщили СМИ.
По данным РБК, в ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры (ГВП) направил в Военно-следственное управление СК по Москве материалы проверки бюджетных расходов на НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».
По данным издания, Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР, после передачи материалов в Следственном комитете должны принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн рублей.
Головным исполнителем научно-исследовательских работ, ставших первым этапом проекта по модернизации «Безопасного города», является Национальный центр информатизации (НЦИ) Ростеха. Речь идет о работах, которые начали выполнять в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ и ряда научных учреждений создавали по поручению бывшего вице-премьера Юрия Борисова новые технические и правовые стандарты для «Безопасного города», включая регулирующий проект федерального закона.
По данным источника, следователь по особо важным делам Никита Никитин опросил в рамках проверки ряд сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.