Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.18 комментариев
Al Jazeera: Израиль арестовал 3,2 тыс. палестинцев на Западном берегу с 7 октября
Израильские власти с 7 октября арестовали на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме до 3,2 тыс. человек, говорится в докладе Палестинской комиссии по делам задержанных и бывших заключенных.
В числе задержанных был 41 журналист, до сих пор под арестом находятся 29 сотрудников средств массовой информации, говорится в докладе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
На оккупированных территориях число задержанных превышает 7 тыс. палестинцев. В документе указывается, что в числе заключенных – более 200 несовершеннолетних и около 80 женщин.
Также удерживаются сотни больных и раненых, нуждающиеся в медицинской помощи.