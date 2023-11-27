Al Jazeera: Израиль арестовал 3,2 тыс. палестинцев на Западном берегу с 7 октября

Tекст: Алексей Дегтярев

В числе задержанных был 41 журналист, до сих пор под арестом находятся 29 сотрудников средств массовой информации, говорится в докладе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

На оккупированных территориях число задержанных превышает 7 тыс. палестинцев. В документе указывается, что в числе заключенных – более 200 несовершеннолетних и около 80 женщин.

Также удерживаются сотни больных и раненых, нуждающиеся в медицинской помощи.