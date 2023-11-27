  • Новость часаВКС России уничтожили блиндажи ВСУ на Херсонском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Германии обнаружили «тяжелый государственный кризис»
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна объявили в розыск
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска
    Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией
    Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    Песков объяснил, почему в Киеве «режим»
    Во Франции призвали начать восстанавливать отношения с Россией
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    18 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    41 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    61 комментарий
    27 ноября 2023, 06:18

    Al Jazeera: Израиль арестовал 3,2 тыс. палестинцев на Западном берегу с 7 октября

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские власти с 7 октября арестовали на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме до 3,2 тыс. человек, говорится в докладе Палестинской комиссии по делам задержанных и бывших заключенных.

    В числе задержанных был 41 журналист, до сих пор под арестом находятся 29 сотрудников средств массовой информации, говорится в докладе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    На оккупированных территориях число задержанных превышает 7 тыс. палестинцев. В документе указывается, что в числе заключенных – более 200 несовершеннолетних и около 80 женщин.

    Также удерживаются сотни больных и раненых, нуждающиеся в медицинской помощи.

    26 ноября 2023, 15:30
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Израиля Эли Коэн вызвал на разъяснительную беседу посла Ирландии, причиной стали слова ирландского премьера Лео Варадкара о несовершеннолетней Эмили Хенд, освобожденной ХАМАС.

    Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».

    В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (16)
    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

    Коментарии (32)
    26 ноября 2023, 16:31
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    AP: Связанный с Израилем нефтяной танкер захвачен у побережья Йемена
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park захвачен у побережья Йемена, передает агентство Associated Press со ссылкой на частную информационно-аналитическую фирму Ambrey.

    Утверждается, что танкер принадлежит фирме Zodiac Maritime. Также сообщается, что танкер захвачен неизвестными силами, передает РИА «Новости».

    По данным Ambrey, ВМС США вовлечены в ситуацию и «попросили суда держаться в стороне от этой зоны».

    Агентство также напомнило, что Аден, где захватили танкер, контролируют силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая уже многие годы воюет с повстанцами-хуситами.

    Ранее представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что хуситы будут атаковать оказавшиеся в зоне досягаемости суда Израиля, в том числе гражданские.

    Коментарии (16)
    26 ноября 2023, 18:23
    США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что введение условий военной помощи является «стоящей идеей».

    По словам Салливана, власти США считают эффективным свой текущий подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет «достигать результатов», передает РИА «Новости».

    Среди «результатов» он назвал возвращение домой заложников, временное прекращение боевых действий и поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 17:48
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти командиров ХАМАС до начала перемирия

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильские военные до начала перемирия в секторе Газа ликвидировали пять высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В сообщении говорится, что авиация Армии обороны Израиля еще до начала оперативной паузы ликвидировала пять высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ранее боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – заявила о гибели четырех своих главарей.

    В субботу ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 14:32
    В ХАМАС подтвердили гибель четырех главарей

    Боевое крыло ХАМАС подтвердило гибель четырех главарей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – подтвердила гибель четырех своих главарей.

    В частности, погибли Ваэль Раджаб, Рафаат Сальман, Айман Сиям, а также командир Северной бригады Ахмед аль-Гандур, передает ТАСС.

    Напомним, ХАМАС ранее подтвердило продолжение перемирия с Израилем.

    Коментарии (3)
    26 ноября 2023, 17:56
    ХАМАС объявил об освобождении задержанного гражданина России

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС освободило гражданина России, говорится в заявлении организации.

    В заявлении говорится, что гражданин России освобожден «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламского движения сопротивления ХАМАС», передает РИА «Новости».

    Ранее израильские СМИ сообщили, что движение ХАМАС может в воскресенье освободить израильтянина с гражданством России.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 15:47
    СМИ: ХАМАС может освободить израильтянина с российским гражданством

    Tекст: Ольга Иванова

    Движение ХАМАС может в воскресенье освободить израильтянина с гражданством России, утверждает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на два источника.

    Отмечается, что освобождение может произойти по просьбе российской стороны. Также телеканал утверждает, что освобождение произойдет еще до освобождения третьей группы израильских заложников, состоящей из 13 израильтян, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 19:01
    ЦАХАЛ: Красный Крест получил от ХАМАС 14 израильских и трех иностранных заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля получила от Международного комитета Красного Креста (МККК) подтверждение о том, что его сотрудники приняли группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников.

    В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что МККК получил от движения ХАМАС 14 израильских заложников и трех иностранных заложников, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 13:04
    СМИ: Египет, Катар и США обсуждают продление гуманитарного перемирия в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    Египет, Катар и США проводят интенсивные консультации по продлению гуманитарного перемирия в палестинском секторе Газа, сообщили СМИ.

    Как указал телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya со ссылкой на официальный египетский источник, накануне «усилия Египта и Катара позволили завершить процесс обмена заложниками и заключенными и продолжить соблюдение режима гуманитарного перемирия», передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 20:29
    Байден заявил о намерении призвать Нетаньяху продлить сделку по освобождению заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре, который должен состояться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призовет израильского премьера к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий.

    Байден подчеркнул, что хотел бы видеть продление временного прекращения огня в течение срока, пока ХАМАС будет продолжать освобождать заложников, передает РИА «Новости».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 17:04
    Египет получил списки подлежащих освобождению ХАМАС и Израилем заложников

    Египет получил список из 52 заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Египет получил от Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС списки с именами подлежащих освобождению заложников и заключенных, сообщил глава государственной информационной службы арабской республики Дия Рашван на пресс-конференции.

    Как указал Рашван, Египет получил в воскресенье список заложников в секторе Газа, среди которых 13 израильтян. По его словам, Израиль со своей стороны освободит 39 палестинцев из израильских тюрем, передает ТАСС.

    Он также добавил, что обмен между обеими сторонами планируется сегодня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Youm7.

    Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 21:34
    Эрдоган и Раиси обсудили шаги по достижению постоянного прекращения огня в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили по телефону шаги для постоянного прекращения огня в Газе, договорились о координации, сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Также отмечается, что стороны обсудили, деятельность по оказанию гуманитарной помощи палестинцам, передает РИА «Новости».

    Также Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы «исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию против израильских злодеяний на палестинских территориях».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 23:10
    Байден заявил об освобождении четырехлетней американки из плена ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из числа удерживаемых в заложниках в секторе Газа отпущена американская девочка, сообщил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в воскресенье.

    Освобождена четырехлетняя Эбигейл Эдан, она находилась в числе 13 заложников, освобожденных 26 ноября в анклаве, заявил Байден, передает ТАСС.

    Он добавил, что США продолжат оказывать давление, Вашингтон ожидает, что будут освобождены и другие американские граждане.

    До этого Байден заявил, что намерен призвать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 23:47
    Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие с ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает возможность продления гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 заложников в день.

    Нетаньяху сообщил, что в ходе беседы с президентом США Джо Байденом обсудил освобождение группы заложников, он заявил, что есть возможность освобождать по 10 человек в день при условии сохранения паузы в конфликте, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль при любых условиях планирует вернуться к проведению военной операции в секторе Газа.

    Ранее движение ХАМАС сообщило, что приложит усилия для продления перемирия в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    Главное
    Аксенов объявил выходной в Крыму из-за непогоды
    При выбросе метана на руднике в Якутии погибли три человека
    США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю
    МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
    Шойгу заявил о фактическом создании единой системы ПВО ОДКБ
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»
    Зеленский объяснил польскую блокаду Украины

    Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара

    В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада

    На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях

    «Сложная, но контролируемая ситуация». Так главком ВСУ Валерий Залужный описал происходящее прямо сейчас на линии соприкосновения российских и украинских войск. Что именно имел в виду украинский военачальник и на каких направлениях Россия оказывает наибольшее давление на ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян загнал себя в ловушку новых территориальных потерь

    Армянский премьер Никол Пашинян впервые признал, что Баку и Ереван обсуждают обмен территориями. О каких именно территориях идет речь, какое значение они имеют для выживания Армении и что по этому поводу думает Азербайджан? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Нужна ли России сборная по футболу

      Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

      18 комментариев
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Толстой против Микки-Мауса

      Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

      41 комментарий
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      России незачем относиться к мигрантам по-арабски

      Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

      61 комментарий
    Перейти в раздел

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............