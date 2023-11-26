Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.0 комментариев
МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц
Глава МИД Израиля Эли Коэн вызвал на разъяснительную беседу посла Ирландии, причиной стали слова ирландского премьера Лео Варадкара о несовершеннолетней Эмили Хенд, освобожденной ХАМАС.
Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».
В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».
Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.