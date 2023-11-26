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ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России
ПВО уничтожила украинские беспилотники над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями
Над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытки террористических атак с применением БПЛА самолетного типа.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что произошла «попытка массовой атаки беспилотников». БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что уничтожены два беспилотника над Карачевским и Брянским районами, никто не пострадал, разрушений нет.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что регион атаковали два БПЛА. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Один из жильцов дома получил «легкое резанное ранение». Кроме того, «повреждено остекление трех квартир», сообщается на странице правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, в ночь на пятницу Украина тоже попыталась провести террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа, было сбито 13 дронов.