Арахамия признал отсутствие плана мобилизации у генштаба ВСУ

Арахамия объяснил проблему с ротацией военных отсутствием плана мобилизации у генштаба ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Арахамия заявил, что на Украине 1 млн жителей «под ружьем», из них 500 тыс. «воюют», в том числе 250 тыс. – «на первой линии, из них почти 100% без ротации», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Сколько еще людей мобилизуют? Есть мобилизационный ресурс – он известен. Если проводить ротацию, то надо мобилизовать еще половину людей в стране», – заявил Арахамия.

Как сообщил Арахамия, генштаб ВСУ должен готовить план по мобилизации, в котором укажет, что «в следующем году нужно столько-то людей для ведения боевых действий, столько-то людей нужно отпустить», для этого требуется «столько-то денег». Однако «такого плана никто в стране не имеет», сказал Арахамия. По его словам, «военному руководству» задают вопрос о «коротком» – на год – плане мобилизации, если «длинного» нет. «Видения нет, живем, как жили. А нас это не устраивает, в том числе с точки зрения расходования средств», – сказал он.

Арахамия отметил, что в 2024 году ожидаются выборы во многих странах Евросоюза, в США, это «будет вызывать перебои с финансированием, а возможно, и потерю каких-то источников финансирования». По его словам, Украине следует «рассчитывать на свои ресурсы». «Если взять сейчас план ведения боевых действий, то его мы ждем на заседании комитета уже долгое время», – сказал он, добавив, что представление о плане хотят иметь не только жители страны, но и внешние партнеры Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек. Бывший заместитель главы минобороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по мобилизации прошло.